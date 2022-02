Oppo O-Haptics gaming features voor Find X5 Pro Oppo legt handelsmerk vast voor O-Haptics. Nieuwe gaming software en vibratie sensoren om de mobiele game ervaring naar een hoger niveau te tillen.

Toon pagina inhoud

Nadat de Xiaomi 12 serie, de OnePlus 10 Pro en de Samsung Galaxy S22 serie officieel zijn gepresenteerd, is het nu wachten op het topmodel van Oppo. Het gaat om de opvolger van de Find X3 Pro. Het nieuwe model wordt als Oppo Find X5 Pro in de markt gezet. De afgelopen periode zijn er al veel specs en details bekend geworden aangaande het verwachte vlaggenschip. Eén onderdeel is tot op heden nog onderbelicht gebleven; welke gaming features krijgt de Oppo Find X5 Pro?

Een nieuwe trademark aanvraag van Oppo duidt erop dat het bedrijf werkt aan nieuwe features om de mobiele game ervaring te verbeteren. Het is goed mogelijk dat deze features debuteren ten tijde van de Find X5 Pro 5G smartphone, die rond maart 2022 verwacht wordt.

Oppo O-Haptics voor mobiel gamen op je smartphone

Op 9 februari 2022 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een handelsmerk ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de benaming ‘O-Haptics’. De trademark aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving:

Oppo O-Haptics trademark description: “Digital gaming software for download; downloadable mobile applications; variable-frequency drives (VFD) for high-speed electrical motors; acceleration sensors; vibration sensors.“

Uit de benaming en omschrijving valt op te maken dat het gaat om gaming features die de haptische feedback ervaring zal verbeteren. Ten tijde van de Find X2 Pro introduceerde Oppo een ‘X-axis Linear Motor’, deze zorgde voor 4 levels van vibratie. Deze werkte zeer accuraat en had meer kracht dan we gewend zijn van Android telefoons.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Oppo O-Haptics ten tijde van de Find X5 Pro zal worden onthuld. Dat haptische feedback bijdraagt aan een betere gam-ervaring hebben game controllers zoals de Sony PS5 DualSense en de Nintendo Switch Joy-Con reeds bewezen.

Om te gamen wordt echter allang niet meer alleen een game console of computer gebruikt. Gamen op je mobiel is de afgelopen jaren steeds populairder geworden, waardoor smartphone fabrikanten hier ook uitgebreid aandacht aan besteden bij hun topmodellen.

Dit is tevens waar Samsung op inzet met de nieuwe Galaxy S22. Zo moet de nieuwe Exynos 2200 SoC ‘console kwaliteit graphics’ tonen, zo meldde Samsung ten tijde van de release. Dat Oppo met z’n eigen O-Haptics alternatief komt is zeer plausibel. Oppo maakt overigens al langer gebruik van de ‘O-‘ benaming, denk bijvoorbeeld aan de O-Fresh en O-Free oordopjes.

Oppo Find X5 Pro 5G

Verwacht wordt dat de X5 Pro wordt uitgerust met een 6,78-inch curved AMOLED display. Het betreft een 2K LTPO scherm met adaptieve 120 Hertz refresh-rate. De vingerafdruksensor wordt onder de display geplaatst. Naast een 32MP front-camera zal er een triple-camera op de achterzijde worden geplaatst. Deze krijgt een vernieuwd design. Het gaat waarschijnlijk om een 50MP hoofdcamera, 32MP ultra-groothoekcamera en een 13MP telefoto camera.

Onder de motorkap wordt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 geplaatst. Vermoedelijk wordt er 12GB / 256GB geheugen ingebouwd. Uiteraard zal de Find X5 Pro 5G ondersteuning bieden.

De Oppo telefoon draait op Android 12 in combinatie met de ColorOS 12 gebruikersinterface. Waarschijnlijk zal Oppo de Find X5 Pro voorzien van 3 jaar software updates en 3 jaar beveiligingsupdates – wat aanzienlijk minder is dan Samsung, die tegenwoordig 4 jaar Android en 5 jaar beveiligingsupdates biedt.

Tot slot wordt het nieuwe topmodel uitgerust met een 5.000 mAh batterij met ondersteuning voor 80W snelladen. Deze nieuwe snellaadtechnologie wordt tevens in de OnePlus 10 Pro toegepast.

Gelijktijdig met de Find X5 Pro wordt ook de Find X5 Lite verwacht – zoals de naam al doet vermoeden wordt dit de goedkope variant. Of er ook een basismodel in de pijplijn zit blijft nog even afwachten. Over een eventuele Find X5 is vooralsnog bijzonder weinig bekend. Zusterbedrijf OnePlus heeft vooralsnog ook alleen een OnePlus 10 Pro aangekondigd – geen OnePlus 10.

De tweetal bedrijven gaan steeds verder in elkaar op. Zo zal het nieuwe vlaggenschip van Oppo ook voorzien worden van een Hasselblad camera – zoals we reeds kennen van de OnePlus 9 en 10 Pro. De Find X5 Pro wordt ook de eerste smartphone van het merk met Oppo’s nieuwe 6nm Imaging NPU. De MariSilicon X moet sterk verbeterde beeldverwerking mogelijk maken.

De Find X5 Pro wordt naar verwachting uitgebracht in drie kleuren: wit, zilver en blauw. De telefoon zal rond maart 2022 officieel worden aangekondigd.

Download official documentation: Oppo O-Haptics.

Note to publishers : The 3D product renders of the Oppo Find X5 Pro smartphone are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. This smartphone is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.