Xiaomi 12 Pro eerste indruk De 12 Pro is het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi. Met een groot en helder scherm, geavanceerde camera, krachtige SoC en een grote batterij.

Afgelopen week heeft Xiaomi een nieuwe high-end smartphone serie aangekondigd in China. Er zijn drie modellen geïntroduceerd; de Xiaomi 12x, de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro. Het x-model lijkt in grote mate op het basismodel, met als belangrijkste verschil de processor. Het basis- en Pro-model zijn de enige die voorzien zijn van de uiterst krachtige Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Het topmodel is het grootst. Het gaat om een 6,7” OLED scherm, ook de 2K resolutie is hoger dan die van z’n kleinere broers.

Verwacht wordt dat Xiaomi de nieuwe modellen rond maart ook internationaal zal uitbrengen. Zolang het toestel nog niet in Nederland gearriveerd is, kijken we vast wat onze Chinese collega’s zeggen over het nieuwe topmodel van Xiaomi. Ice Universe heeft de 12 Pro al enige tijd in gebruik, zijn eerste indruk van deze telefoon is positief. Ook de beelden gebruikt in deze publicatie zijn afkomstig van de hands-on impressie van Ice.

Xiaomi 12 Pro met 6,7” curved display

De smartphone is voorzien van een prachtig afgerond AMOLED scherm met een 2K resolutie (3200 x 1440 pixels). Het is het enige model binnen de 12-serie met een LTPO scherm. Oftewel de smartphone heeft een adaptieve 120Hz refresh-rate – waarbij de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast aan de hand van welke app er in gebruik is. De display biedt een piekhelderheid van 1500 nits.

De Xiaomi 12 Pro is uitgebracht in vier kleuren: zwart, paars, blauw en groen. Het groene model is bijzonder stijlvol en de enige met een vegan leather afwerking. Zo’n kunstlederen achterzijde is minder vingerafdrukgevoelig en zorgt voor een goede grip. De andere drie kleuren hebben een matte glazen afwerking. Ice heeft een groen test model in handen, met een prachtig bijpassend hoesje dat voorzien is van een stijlvol patroontje.

50 megapixel triple-camera

Er is een punch-hole selfiecamera geïntegreerd met een 32 megapixel beeldsensor. De camera op de achterzijde is herzien. De vormgeving is verder verfijnd. Het gaat om een drievoudig camerasysteem, bestaande uit een 50MP groothoekcamera, een 50MP ultra-groothoekcamera en een 50MP telefoto camera met 2x optische zoom.

Hoewel de hoofdcamera van de 12 Pro over dezelfde resolutie beschikt als de andere twee 12-serie modellen gaat het om een andere beeldsensor. De Sony IMX707 is een grotere 1/1,28″-sensor. Deze beeldsensor biedt betere prestaties in slechte lichtomstandigheden en weet tevens meer details te registreren. Xiaomi heeft ook een vernieuwde Night Mode toegevoegd. De eerste expert reviews moeten nog aantonen hoe deze modus presteert, de test beelden die door Xiaomi zijn vrijgegeven zien er in ieder geval veel belovend uit.

Met dit camerasysteem kun je ook uitstekende video opnames vastleggen, in een indrukwekkende 8K resolutie. Xiaomi heeft ook veel aandacht besteed aan de geluidskwaliteit, dat is getuned door Harman Kardon. Er is een dubbele luidspreker ingebouwd met Dolby Atmos. Daarnaast is het toestel voorzien van Hi-Res Audio en Hi-Res Wireless Audio.

De Xiaomi 12 Pro biedt dankzij de Snapdragon 8 Gen 1 SoC ongekende prestaties. Benchmarks hebben aangetoond dat het toestel zelfs vergelijkbare prestaties biedt als de alom geprezen A15 Bionic van de iPhone 13 Pro Max. De smartphone wordt in China aangeboden in drie geheugenvarianten: 8GB/128GB, 8GB/256GB en 12GB/256GB. Uiteraard biedt deze telefoon ook ondersteuning voor het 5G netwerk.

De Pro variant is voorzien van een 4.600 mAh batterij. Opladen gaat bijzonder snel dankzij de ondersteuning voor 120W bedraad opladen. Uiteraard biedt het topmodel ook ondersteuning voor draadloos opladen evenals omgekeerd draadloos opladen.

Xiaomi 12 Pro prijs & verkrijgbaarheid

De Xiaomi 12 Pro beschikt over een glazen achterpaneel en is in China verkrijgbaar in de kleuren zwart, paars, blauw en groen. De prijs is als volgt vastgesteld:

8GB/128GB : 4.700 CNY omgerekend zo’n € 790

8GB/256GB : 5.000 CNY omgerekend zo’n € 840

12GB/256GB : 5.400 CNY omgerekend zo’n € 905

Het blijft nog even afwachten of het Pro model ook in Nederland wordt uitgebracht. Afgelopen jaar is de Xiaomi 11 en de Xiaomi 11 Ultra wel uitgebracht in ons land, maar de Pro variant niet. Ditmaal wordt er ook een Xiaomi 12 Ultra verwacht, dit toestel zal begin februari 2022 geïntroduceerd worden in China.

In Europa verschijnen de modellen met een maand of twee vertraging. De prijzen in Nederland zullen hoger uitvallen dan bovenstaand vermeld, dit heeft onder andere te maken met belastingen en toeslagen.