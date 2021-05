Xiaomi Mi 11 smartphone serie Na de Mi 11 brengt Xiaomi nu ook de Mi 11 Lite, de Mi 11i en de Mi 11 Ultra smartphones uit in Nederland. Dit moet je weten over de nieuwe modellen.

Nadat Xiaomi in februari dit jaar de Mi 11 heeft uitgebracht in Nederland, is het nu de beurt aan de duurdere Mi 11 Ultra en de goedkopere Mi 11i en Mi 11 Lite. Vanaf eind mei zijn alle vier de modellen verkrijgbaar in ons land. De verkoopprijzen variëren van €400 voor de Lite 5G variant tot € 1.200 voor het Ultra model. De Mi 11i valt hier met een adviesprijs van €700 tussenin. Wat mag je van verwachten van de nieuwste Xiaomi smartphones?

Voordat we dieper ingaan op de nieuwe Mi modellen, eerst wat achtergrond informatie omtrent Xiaomi. Het bedrijf uit Beijing heeft in korte tijd een aanzienlijk marktaandeel weten te vergaren in Europa. De Chinese fabrikant heeft hierbij goed weten te profiteren van de Amerikaanse handelssancties die zijn opgelegd aan Huawei. Waar Huawei z’n marktaandeel in rook zag opgaan, mag Xiaomi zich inmiddels tot Top 3 smartphonefabrikant in Europa rekenen. Het bedrijf positioneert zich daarmee direct na Samsung en Apple, die respectievelijk de eerste en tweede positie bezet houden.

Met de Mi 11 serie neemt Xiaomi het op tegen de Samsung Galaxy S21 serie en de Apple iPhone 12 line-up. De toestellen van Xiaomi zijn doorgaans goedkoper, terwijl de specificaties er vaak minstens net zo interessant uitzien. Niet zo gek dus dat Xiaomi smartphones gretig worden afgenomen. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn bij deze Chinese fabrikant.

Waarom zijn Xiaomi smartphones zo goedkoop?

Zoals veel Chinese merken staat ook Xiaomi niet direct bekend om haar goede updatebeleid. Xiaomi stelt Android en MIUI updates vaak beschikbaar voordat deze uitvoerig getest zijn, dit heeft soms desastreuze gevolgen. Zo moest het bedrijf haar Android 11 upgrade tussentijds stopzetten nadat gebruikers melding maakte van diverse grote bugs die een serieuze invloed hadden op de werking van hun smartphone. Ook over de service en garantie van Xiaomi producten worden dikwijls vraagtekens gesteld.

Een ander punt waarin Xiaomi smartphones afwijken ten opzichte van bijvoorbeeld Apple en Samsung is het tonen van advertenties in eigen apps. Hoewel je deze ads wel kunt uitschakelen, houdt Xiaomi zich het recht voor om gebruikersdata te verzamelen. Xiaomi is namelijk alleen een hardware-, maar ook een software bedrijf. Door gebruikersdata te verzamelen en te verkopen aan derden is het bedrijf in staat om een serieuze inkomstenbron te realiseren. Zodoende is Xiaomi in staat om een lagere verkoopprijs voor de toestellen zelf te hanteren.

Of je bereid bent om deze concessies te doen is aan jou. Gesteld moet worden dat de toestellen doorgaans een goede prijs/kwaliteit verhouding bieden, daar lijkt de Mi 11 serie geen uitzondering op te worden.

Xiaomi Mi 11 Lite verkrijgbaar als 4G en 5G model

Om te beginnen met het Lite model, dit toestel is verkrijgbaar als 4G en 5G uitvoering. Afgezien van de chipset en de beschikbare kleuren zijn deze twee modellen gelijk aan elkaar. Voor het 5G model is de Qualcomm Snapdragon 780G ingezet, de 4G variant wordt aangedreven door de iets minder krachtige Snapdragon 732G.

De Mi 11 Lite is uitgerust met een 6,55-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 90Hz refresh-rate. De ‘Low Blue Light’ display is TÜV gecertificeerd en biedt HDR10+ ondersteuning. Dankzij de toepassing van Corning Gorilla Glass 6 wordt het scherm effectief beschermt tegen krassen en stoten. In de linker bovenhoek is een gat in het scherm gemaakt, waar de 20 megapixel selfiecamera achter schuilgaat.

De achterzijde wordt gedomineerd door een triple-camera systeem, bestaande uit een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 5 megapixel telemacro camera. Dankzij een geoptimaliseerde Night mode kun je met deze telefoon ook hele acceptabele avondopnames maken. Verder is de Xiaomi Mi 11 Lite voorzien van dual audio speakers en een tweetal microfoons. De vingerafdrukscanner is bij dit telefoonmodel aan de zijkant verwerkt.

Deze geavanceerde mid-range smartphone heeft een slank en lichtgewicht ontwerp (159 gram). De 4.250 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen, mocht je het toestel toch een keer tussentijds moeten bijladen dan biedt de meegeleverde 33 Watt oplader uitkomst. Met deze snellader is een lege batterij in een mum van tijd weer volgeladen. Meer weten over deze smartphone? Download hier de volledige lijst met technische specificaties van de Mi 11 Lite 4G en de Mi 11 Lite 5G.

Het 5G model is verkrijgbaar in de kleuren Truffelzwart, Citrusgeel en Mintgroen. Het 4G model wordt aangeboden in Bubblegum Blauw, Perzik Roze en Boba Zwart. De Nederlandse prijzen zijn als volgt:

• Xiaomi Mi 11 Lite 4G model – 6GB/64GB – Prijs: €280

• Xiaomi Mi 11 Lite 5G model – 8GB/128GB – Prijs: €400

Genoemde prijzen zijn voor een los toestel, zonder abonnement. Consumenten die dit smartphonemodel via de Mi website kopen ontvangen tijdelijk zowel een Mi Watch Lite smartwatch als een Mi Band 5 activity tracker cadeau. Je kunt de nieuwe modellen van Xiaomi ook kopen met abonnement, zodoende kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs, terwijl dezelfde bundeltarieven worden gehanteerd als bij een sim-only abonnement. Bezoek een online prijsvergelijker om de verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Xiaomi Mi 11i

De Mi 11i wordt tussen het Lite en basismodel geplaatst. Het gaat het om een high-end telefoon, het toestel wordt namelijk aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Deze 5nm processor levert bijzonder snelle prestaties en beschikt over een geïntegreerde 5G modem. Er worden twee geheugenvarianten beschikbaar gesteld: 8GB/128GB en 8GB/256GB.

De Xiaomi Mi 11i is uitgerust met een 6,67-inch Full HD+ Amoled display met een 20:9 beeldverhouding en een piekhelderheid van 1300 nits. Het scherm biedt een 120Hz refresh-rate en HDR10+ ondersteuning. In tegenstelling tot de Mi 11 beschikt de 11i over een plat scherm. De display wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass 5 – dat is opvallend aangezien het goedkopere Lite model voorzien wordt van de nieuwere en extra krasbestendige Gorilla Glass 6 screen protector.

Voor het maken van selfies is er een 20 megapixel front-camera ingebouwd. Daarnaast beschikt de Mi 11i over een triple-camera aan de achterzijde. Naast een 108 megapixel groothoekcamera met 7p lens beschikt dit model over een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 5 megapixel telemacro camera. Uiteraard is er een speciale nachtstand beschikbaar, voor het maken van detailleerde opnames in slechte lichtomstandigheden. Video’s kun je met deze smartphone in een indrukwekkende resolutie vastleggen van 8K (7680×4320 pixels) @ 30fps, ook biedt het toestel ondersteuning voor 4K video’s @ 60fps.

De Mi 11i van Xiaomi biedt niet alleen een mooi scherm en een goede camera, Xiaomi heeft ook aandacht besteed aan de geluidskwaliteit. Er is een dubbele luidspreker ingebouwd met Dolby Atmos. Ook is het toestel gecertificeerd voor Hi-Res Audio en Hi-Res Wireless Audio. Ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting ontbreekt niet. De vingerafdruksensor is bij dit model aan de zijkant van het toestel geïntegreerd.

De Android 11 smartphone wordt geleverd met de MIUI 12 interface van Xiaomi. De 4.520 mAh batterij draagt zorg voor een lange accuduur. Ook dit smartphonemodel wordt geleverd met een 33 Watt snellader, waardoor je een lege batterij relatief snel kunt bijladen.

De Xiaomi Mi 11i 5G smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Cosmic Black, Frosty White en Celestial Silver. De adviesprijs is vastgesteld op €700, hiervoor ontvang je het model met 8GB/256GB geheugen. Vanaf 18 mei is het mogelijk een preorder te plaatsen voor dit model.

Je ontvangt dan een kortingscoupon van €150 voor volgende aankopen. De preorder periode duurt tot en met 31 mei, op 1 juni worden de bestelde toestellen uitgeleverd, vanaf dat moment zal de Mi 11i ook in de winkelschappen liggen.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Voor het basismodel verwijs ik graag door naar onze publicatie over de Xiaomi Mi 11. Dat brengt ons direct bij het Ultra model. Zoals de naam al doet vermoeden is dit het meest geavanceerde toestel binnen de nieuwe Mi line-up. Dit is ook de enige smartphone met een klein tweede display aan de achterzijde. Het tweede scherm kan dienstdoen voor het weergeven van de tijd, de batterijstatus en binnenkomende notificaties. Daarnaast is dit kleine scherm te gebruiken als viewfinder voor het maken van hoge resolutie selfies met de hoofdcamera.

De Xiaomi Mi 11 Ultra beschikt over een 6,81-inch WQHD+ display met een piekhelderheid van 1500 nits. De 120Hz verversingssnelheid is ook bij dit model beschikbaar. Doordat het scherm aan alle vier de kanten is afgerond oogt de Ultra een stuk luxer dan de Mi 11i en de Mi 11 Lite. Desalniettemin biedt een plat scherm doorgaans een net zo’n fijne (al dan niet fijnere) bediening.

Voor optimale bescherming heeft Xiaomi haar topmodel uitgerust met Corning Gorilla Glass Victus – de opvolger van Gorilla Glass 6. De vingerafdruksensor is bij dit model onder het scherm aangebracht. Daarnaast kun je gebruik maken van AI gezichtsontgrendeling.

Het Ultra model wordt eveneens aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen is er ook meer dan voldoende geheugen beschikbaar. Verder wordt UFS 3.1 ondersteunt, voor een extra snelle gegevensoverdracht.

Naast een 20 megapixel selfiecamera, in de vorm van een punch-hole camerasysteem, is er hoogwaardige drievoudige camera beschikbaar via de achterzijde van het toestel. Het camerasysteem is ontwikkelt in samenwerking met Samsung. Er is een 50 megapixel groothoekcamera, een 48 megapixel ultragroothoekcamera en een 48 megapixel telecamera voorhanden met 10x Hybrid Zoom, 5x Optische zoom en 120x Digitale zoom.

Het veelzijdige camerasysteem is in staat om in een groot aantal uiteenlopende omstandigheden detailrijke foto- en video-opnames te kunnen maken. Dankzij het geavanceerde Dual Pixel Pro systeem met 64-punts Laser autofocus is dit telefoonmodel ook in staat om scherp te stellen op snel-bewegende onderwerpen.

Het nieuwe topmodel van Xiaomi is tevens in staat om 8K video’s @ 24fps vast te leggen – deze hoge resolutie wordt door alle drie de lenzen ondersteunt. Ook op audiogebied heeft de Xiaomi Mi 11 Ultra een streepje voor, dit toestel is dan ook voorzien van Harman Kardon geluidstechnologie.

De Android 11 smartphone wordt voorzien van de MIUI 12 gebruikersinterface. Uiteraard is de body stof- en waterdicht volgens de IP68 normering. Het vlaggenschip is ook voorzien van een grote capaciteit batterij, die bovendien extra snel is bij te laden. Het gaat om een 5.000 mAh accu, die ondersteuning biedt voor 67 Watt turbo-laden. Draadloos opladen wordt met dezelfde snelheid ondersteunt. De 67W snellader wordt meegeleverd in de verkoopverpakking. Naast een adapter wordt er ook een beschermhoes bijgeleverd, zo kun je direct optimaal gebruik maken van het toestel.

De Mi 11 Ultra heeft een hoogwaardige keramische achterzijde, waardoor deze mobiele telefoon ook vingerafdrukbestendig is. Er worden twee kleurvarianten aangeboden: Keramisch Zwart en Keramisch Wit. De verkoopadviesprijs van het Ultra model is vastgesteld op €1.200 (12GB/256GB), voor een simlockvrij los toestel. Dit telefoonmodel is verkrijgbaar vanaf 20 mei 2021. Uiteraard kun je ook deze Xiaomi smartphone kopen met abonnement. Alle gerenommeerde providers, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2, zullen de nieuwe modellen aanbieden.

Toekomstige smartphones van Xiaomi

Xiaomi beschikt over een groot R&D centrum waar actief wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe telefoonmodellen. Het bedrijf vraagt geregeld patenten aan voor deze nieuw ontwikkelde technologieën en ontwerpen. Onlangs werd er nog een Xiaomi smartphone met under-screen flip camera vastgelegd, ook patenteerde de producent een smartphone met roterende pop-up camera en een dual slider smartphone met een tweede display.

Uiteraard monden niet alle aangevraagde patenten uit in een eindproduct. Desalniettemin is Xiaomi voornemens om ook in de toekomst innovatieve en unieke modellen op te markt te brengen. Eerder dit jaar resulteerde dit in de introductie van de eerste opvouwbare smartphone van het merk, de Xiaomi Mi Mix Fold. Vooralsnog is dit toestel uitsluitend in China verkrijgbaar. Desondanks kan gesteld worden dat de telefoons van Xiaomi in toenemende mate ook in Europa worden uitgebracht – met inbegrip van de nieuwe Mi 11 serie.