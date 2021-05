Xiaomi smartphone met uitschuifbare roterende camera Xiaomi patenteert elegant smartphone design met full screen ontwerp en een uitschuifbare, roterende cameramodule. Lijkt erg op de Samsung Galaxy A80.

Het Chinese Xiaomi brengt met regelmaat nieuwe smartphones op de markt. Om ook in de toekomst nieuwe, innovatieve modellen uit te kunnen blijven brengen werkt de ontwerpafdeling van Xiaomi op volle toeren. Onlangs rapporteerde LetsGoDigital over een Xiaomi rollable smartphone en een telefoon met roterende under-screen camera. Ditmaal gooit Xiaomi het over een andere boeg, door een smartphone met uitschuifbare, roterende camera te patenteren. Het design is duidelijk geïnspireerd op de Samsung Galaxy A80.

Op 30 november 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een designpatent ingediend bij de China National Intellectual Property Administration (CNIPA) voor een smartphone met een uitschuifbare draaibare camera module. De documentatie werd vandaag, 14 mei 2021, vrijgegeven en bestaat uit een summiere omschrijving en 16 productafbeeldingen.

Xiaomi smartphone met draaibare pop-up camera

Op het eerste gezicht lijkt het een reguliere Xiaomi smartphone te zijn, met een prachtig full screen design – zonder inkeping of punch-hole camera. Toch heeft dit slanke toestel geen under-screen camera. Xiaomi heeft bij dit model namelijk gekozen voor een roterende pop-up camera. Het zou voor het eerst zijn dat Xiaomi zo’n smartphonemodel uitbrengt.

Op de achterzijde is een drievoudige camera zichtbaar, waarbij de middelste lens relatief groot is afgebeeld. Het ontwerp -inclusief de dikte van het camerasysteem- ligt in lijn met de nieuwe Mi 11 serie. Mogelijk betreft het ook hier een 108 megapixel beeldsensor.

Als de gebruiker een selfie wil maken komt de camera omhoog en wordt deze in de behuizing gedraaid – erg vergelijkbaar met de in 2019 geïntroduceerde Samsung Galaxy A80. Het gaat dus niet om een zelfde soort ontwerp als de recent geïntroduceerde Asus Zenfone 8 Flip, bij dat toestel wordt de camera namelijk alleen omhoog geklapt. Doordat er bij het model van Xiaomi voor is gekozen om de rotatie intern te laten plaatsvinden oogt het ontwerp veel netter en geavanceerder, dan die van Asus.

Aan de bovenzijde van het toestel zijn geen knoppen of aansluitingen te vinden. De onderzijde biedt plaats voor het sim-compartiment, de USB-C aansluiting en een speaker. Aan de linkerzijde is een langwerpige knop aangebracht, vermoedelijk voor de volumeregeling. Aan de rechterzijde zijn tevens twee knoppen zichtbaar, waarbij de plaatsing van met name de onderste knop enigszins afwijkt van normaal. Het blijft onduidelijk waar deze knop voor dient, mogelijk dat het camerasysteem hiermee te maken heeft. De bovenste knop fungeert vermoedelijk als power-knop.

Xiaomi smartphones met uitschuifbare camera’s

Door de jaren heen heeft Xiaomi verschillende mobiele telefoons uitgebracht met een uitschuifbare pop-up camera, denk bijvoorbeeld aan de Mi Mix 3. Door echter een draaibare camera te implementeren hoeft er geen separate front-camera ingebouwd te worden. De gebruiker kan de hoofdcamera dan inzetten voor het maken van hoge resolutie selfies.

Het design van deze Xiaomi smartphone is duidelijk afgeleid van de Samsung Galaxy A80. Even werd er gehoopt en gedacht dat de Galaxy A82, die onlangs is uitgebracht in China, ook over een roterende camera zal beschikken. Dat blijkt echter niet het geval te zijn, na de A80 heeft Samsung de roterende cameramodule niet meer ingezet. Mogelijk dat de hoge kostprijs hiermee te maken heeft. Ten slotte kreeg de Samsung A80 een forse adviesprijs van €650.

Het is overigens niet geheel voor het eerst dat Xiaomi met de gedachte speelt om een draaibare camera toe te passen. Afgelopen jaar legde het bedrijf nog een telefoon design vast met een roterende camera en een meedraaiend display. Eerder dit jaar legde de Chinese fabrikant ook een telefoon met roterende pop-up camera vast – vergelijkbaar met die van Asus.

Het design dat Xiaomi ditmaal heeft vastgelegd ziet er echter veel eleganter en realistischer uit. Desalniettemin blijft het onbekend of en wanneer deze Xiaomi smartphone wordt uitgebracht.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi smartphone met roterende camera.