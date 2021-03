Xiaomi smartphone met roterende pop-up camera Xiaomi legt technologie vast voor full screen smartphone met triple camera. De roterende pop-up camera is tevens inzetbaar voor het maken van selfies.

Toon pagina inhoud

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi heeft door de tijd heen verschillende smartphone modellen uitgebracht met een uitschuifbare camera. Door een pop-up camera toe te passen kan er een extra groot schermoppervlak gerealiseerd worden, zonder inkeping of gat in het scherm voor de selfie-camera. Een roterende camera heeft als bijkomend voordeel dat er selfies gemaakt kunnen worden met de hoofdcamera, die camera is doorgaans van een betere kwaliteit dan de front-camera.

Hoewel de meest recente telefoonmodellen van Xiaomi niet over een uitschuifbare camera beschikken legt de Chinese fabrikant met regelmaat technologieën en designs vast met uiteenlopende pop-up / slider en/of roterende / draaibare camerasystemen, zowel voor reguliere als opvouwbare smartphone ontwerpen. Ditmaal gaat het om een Xiaomi smartphone met een beweegbare, roterende camera.

Xiaomi telefoon met beweegbare en roterende camera

Eind 2019 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een octrooi ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Camera module, terminal device and image capturing method’. De 28-pagina tellende documentatie is op 18 februari 2021 vrijgegeven, waarna het patent ook is opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Organisation) database voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Het betreft een modern vormgegeven Xiaomi telefoon met een groot beeldvullend scherm en smalle schermranden, waardoor de gebruiker profiteert van een relatief grote screen-to-body ratio. Aan de voorzijde is geen camera zichtbaar, wel is de receiver opgenomen in de bezel.

Op de achterzijde is een drievoudige camera met flitser geplaatst, in een horizontale opstelling. Optioneel kan er ook een quad camera worden toegepast, zo staat in de uitgebreide omschrijving vermeld. Het camerasysteem aan de achterzijde kan ook gebruikt worden voor het maken van selfies.

Om deze camera als front-camera te gebruiken is er een systeem ingebouwd die de camera omhoog laat komen, waarna deze roteert zodat de camera’s naar de voorzijde gericht staan. Het technische proces rondom het bewegen en roteren van de camera wordt tot in detail beschreven. Er wordt gebruik gemaakt van een aandrijfmotor die de camera naar boven beweegt, waarna deze om z’n as kan draaien.

Het is dus geen opklapbare camera, zoals de Asus Zenfone 6 of zoals Huawei in het verleden liet vastleggen. Ook werkt de rotatie anders dan bij de Samsung Galaxy A80, bij dat model bewoog er namelijk ook een deel van het frame mee. Xiaomi kiest ervoor om alleen het camerasysteem uit de behuizing te laten komen, waarna deze automatisch draait om selfies te kunnen schieten.

Door de hoofdcamera ook als front-camera te gebruiken kunnen er betere kwaliteit selfies gemaakt worden, bovendien kan er op de kosten bespaard worden, zo staat er in de beschrijving omschreven. Onlangs liet Xiaomi nog een pop-up camera met roterende spiegel vastleggen, eveneens bedoelt om twee kanten op te kunnen fotograferen. De technologie die ditmaal is gepatenteerd lijkt meer in lijn te liggen met hetgeen andere fabrikanten al hebben toegepast.

Of en wanneer Xiaomi de gepatenteerde technologie zal toepassen in een eindproduct is nog onduidelijk. Xiaomi behoort zondermeer tot degene die de meeste patenten heeft aangevraagd voor pop-up camera smartphones. Wat dat betreft is het zeker niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog Xiaomi telefoonmodellen geïntroduceerd zullen worden met een allesomvattend camerasysteem, om zowel reguliere foto’s als selfies te kunnen maken.

Bekijk hier het patent van de Xiaomi roterende pop-up camera.