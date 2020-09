Xiaomi telefoon met dubbele pop-up camera aan beide kanten Xiaomi legt telefoon vast met een schuine dual pop-up camera, gericht naar zowel de voor- als achterzijde van het toestel voor selfies en reguliere opnames.

De schermranden van smartphones zijn de afgelopen jaren drastisch verkleind. Zodoende beschikken gebruikers over een steeds groter schermoppervlak, zonder dat de totale afmetingen van de telefoon vergroot zijn. De controversiële notch heeft hierbij plaats gemaakt voor een pop-up camera of een hole-punch camera. Vanaf volgend jaar zullen ook de eerste telefoons met een under-screen camera gaan verschijnen, vergelijkbaar met de recent geïntroduceerde ZTE Axon 20 5G. Hoewel deze technologie de toekomst lijkt te hebben, experimenteren fabrikanten op de achtergrond graag met nieuwe, gedurfde ontwerpen.

Het Chinese smartphone merk Xiaomi legt met regelmaat interessante en bijzondere telefoon ontwerpen vast. Zo rapporteerde LetsGoDigital eerder dit jaar over een Xiaomi telefoon met een roterende camera én display. Ook heeft het bedrijf een design vastgelegd voor een full-screen smartphone met een omgekeerde notch. Ditmaal lijkt Xiaomi de mogelijkheid te onderzoeken om een tweetal schuine pop-up camera’s te integreren, gericht naar zowel de voor- als achterzijde van het toestel.

Xiaomi dual pop-up camera gericht naar voor- en achterzijde

Eind 2019 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie, bestaande uit 16 kleuren renders en een summiere omschrijving, werd vandaag, 8 september 2020, gepubliceerd.

De gepatenteerde Xiaomi smartphone beschikt over een plat display, het toestel heeft een full screen design met zeer smalle schermranden. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak, een selfie-camera is op het eerste gezicht niet zichtbaar. Ook op de achterzijde is er geen enkele camera zichtbaar. Xiaomi heeft er bij dit design voor gekozen om een dubbele camera te integreren in de bovenzijde van het toestel. Deze camera’s komen via een pop-up systeem uit de behuizing.

Het betreft een schuine pop-up camera. Hoewel je hierbij al snel denkt aan de kenmerkende haaienvin pop-up camera van de Oppo Reno modellen heeft Xiaomi voor een iets ander design gekozen. Bij Xiaomi gaat het om twee pop-up camera’s die schuin ten opzichte van elkaar uit de behuizing komen.

Bijzonder aan dit camerasysteem is dat de tweetal cameralenzen zowel op de voor- als achterzijde van het pop-up systeem zijn geplaatst. Het gaat in totaal dus om 4 camera’s, waarbij twee camera’s dienst doen als selfie-camera. De andere twee camera’s staan juist naar achteren gericht, om zodoende als hoofdcamera te functioneren.

Op de achterkant is aan de bovenzijde plaats gemaakt voor een LED flitser. Wanneer het pop-up systeem uit de behuizing komt zal deze flitser er precies tussenin vallen. Afgezien van de flitser is de gehele achterzijde strak vormgegeven. Wel is er gekozen voor een enigszins ronde vormgeving, wat de handligging vermoedelijk ten goede zal komen.

De rechterzijde van deze Xiaomi telefoon biedt toegang tot een drietal fysieke knoppen, hoogstwaarschijnlijk de volume knoppen en de aan-/uit knop. De onderzijde wordt voorzien van een USB-C aansluiting, ook wordt hier een dubbele speaker geïntegreerd. De microfoon is aan de bovenzijde te vinden, rechts van het pop-up camera systeem.

Xiaomi smartphone met pop-up camera

Of Xiaomi daadwerkelijk kans ziet om de gepatenteerde mobiele telefoon in de markt te zetten blijft vooralsnog onbekend. Het camerasysteem oogt wat fragieler dan menig pop-up camera, mede doordat het twee smalle pop-up systemen zijn die ook nog eens schuin uit de behuizing komen zetten. Daar komt bij dat er per pop-up systeem ook nog een front- en rear-facing cameralens moet worden geïntegreerd. Of Xiaomi deze uitdaging tot een succes kan brengen zullen we moeten afwachten.

In het recente verleden zijn er diverse Xiaomi telefoon modellen uitgebracht met een pop-up systeem. De meeste van deze toestellen vind je binnen de goedkope Xiaomi Redmi serie. Maar ook de high-end Mi 9T (Pro) werd voorzien van een enkele pop-up camera. Het bedrijf heeft dus al de nodige ervaring met dergelijke camerasystemen.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi smartphone met dual pop-up camera.