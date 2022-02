Xiaomi 12 Pro wallpapers Download hier de officiële wallpapers van de Xiaomi 12 en 12 Pro. Zet de achtergronden op je smartphone om je start- en vergrendelscherm te verrijken.

Toon pagina inhoud

Afgelopen maand heeft Xiaomi een nieuwe high-end smartphone serie geïntroduceerd in China. Het gaat om drie modellen: een relatief goedkope Xiaomi 12x, de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro. Met deze veelzijdige line-up biedt de fabrikant veel waar voor je geld. Verwacht wordt dat de nieuwe Android 12 telefoons rond maart ook in Europa worden uitgebracht. Het basismodel zal waarschijnlijk zo’n €750 gaan kosten, het topmodel zal vermoedelijk zo’n €1.000 voor in de markt worden gezet. Dat is €100 goedkoper dan de gelijktijdig verwachte Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus.

Wil jij nu alvast in de sferen komen van het nieuwe vlaggenschip van Xiaomi? Dat kan met deze unieke wallpapers. er zijn 8 statische achtergronden ontworpen voor het nieuwe Pro model en nog eens vier voor de Xiaomi 12 – de hele serie is onderstaand te downloaden.

Download Xiaomi 12 wallpaper 1 – wallpaper 2 – wallpaper 3 – wallpaper 4

Xiaomi 12 wallpaper

Deze wallpapers worden standaard voorgeïnstalleerd op Xiaomi 12 (Pro). De kleuren matchen perfect met het matte glazen achterpaneel van de telefoon – die verkrijgbaar is in de kleuren zwart, paars, blauw en groen. De groene variant is overigens uitsluitend beschikbaar voor de 12 Pro, deze heeft een kunstleren afwerking in plaats van glas.

Uiteraard kun je de achtergronden ook gebruiken voor elke andere type telefoon. Je kunt ze als startscherm en/of vergrendelscherm instellen. Naast still wallpapers zijn er verschillende dynamische live wallpapers ontworpen.

Xiaomi heeft overigens wel vaker creatieve ideeën aangaande smartphone wallpapers. Zo stelde het bedrijf vorig jaar een collectie screensavers beschikbaar onder het thema ‘Hollandse Meesters’, met beroemde schilderen van Redmbrandt, van Gogh en Vermeer.

De afgelopen periode zijn er meer achtergronden online verschenen. Heb je hier interesse in? Kijk dan ook eens naar deze Honor Magic V wallpapers, de Huawei P50 Pocket wallpapers en de Oppo Find N wallpapers. Ook van de Samsung Galaxy S22, de OnePlus 10 Pro en de Oppo Find X5 Pro zijn al diverse achtergronden online verschenen.

Download Xiaomi 12 Pro wallpaper 5 – wallpaper 6 – wallpaper 7 – wallpaper 8

Download Xiaomi 12 Pro wallpaper 9 – wallpaper 10 – wallpaper 11 – wallpaper 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi neemt het met de nieuwe 12 serie op tegen Samsung die over drie weken de Galaxy S22 serie zal aankondigen. Niet veel later zal ook de OnePlus 10 Pro en de Oppo Find X5 serie arriveren – ook voor de Nederlandse markt. Zodoende worden er de komende periode veel vlaggenschip modellen verwacht.

Xiaomi telefoons bieden verschillende voordelen. Allereerst de prijs, de Chinese fabrikant hanteert een beduidend lagere winstmarge dan fabrikanten als Samsung – en in nog grotere mate Apple. Ondanks de lagere prijs worden de telefoons voorzien van hoogstaande specs. Zo beschikt de Xiaomi 12 Pro over een prachtig 6,7” 2K afgerond LTPO display, een geavanceerde camera set-up, de Snapdragon 8 Gen 1 en ondersteuning voor 120W opladen.

De telefoon draait op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de MIUI 13 gebruikersinterface. De skin die Xiaomi toepast is sterk aangepast. Heb je hier nog geen ervaring mee en overweeg je om een Xiaomi smartphone te kopen? Dan doe je er verstandig aan om de software eerst eens zelf te testen – bijvoorbeeld door een Xiaomi telefoon uit te proberen in een telecom shop. Het bedrijf zet bijvoorbeeld ook advertenties in haar apps, de meeste zijn overigens wel uit te zetten.

De Xiaomi 12 is kleiner dan het Pro model, dit toestel is voorzien van een 6,3” display in plaats van 6,7” LTPO display. De 32MP front-camera is identiek. Op de achterzijde is een drievoudig camerasysteem geplaatst (50MP + 13MP + 5MP). Deze levert een iets minder goede beeldkwaliteit dan de triple-camera van het Pro model (50MP + 50MP + 50MP).

De 12x is de goedkoopste toevoeging binnen de nieuwe modellenreeks – met als voornaamste verschil een minder krachtige chipset en geen ondersteuning voor draadloos opladen. Ik verwacht overigens niet dat de 12x naar Nederland komt. De andere twee 12-serie toestellen zullen hoogstwaarschijnlijk wel in ons land worden uitgebracht.