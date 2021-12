Oppo Find N officiële wallpapers Gelijktijdig met de Find N heeft Oppo ook een reeks wallpapers ter beschikking gesteld die speciaal zijn ontworpen voor de nieuwe opvouwbare telefoon.

De langverwachte Oppo Find N is vandaag officieel geïntroduceerd. Het gaat om de eerste opvouwbare smartphone van het merk. De vouwtelefoon heeft een binnenwaarts vouwbaar scherm en is daarmee vergelijkbaar met toestellen zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3, de Xiaomi Mi Mix Fold en de Huawei Mate X2. Oppo’s variant is echter een stuk compacter en ook lichter dan eerder genoemde modellen. Opgevouwen heb je de beschikking over een 5,5-inch display, eenmaal opengevouwen ontvouwt zich een 7,1-inch display.

Oppo heeft ook een serie nieuwe wallpapers ontworpen voor haar nieuwe opvouw smartphone. Een deel daarvan zijn geanimeerde dynamic wallpapers. Daarnaast zijn er verschillende still wallpapers ontworpen voor de Oppo Find N.

Download wallpaper 1 – wallpaper 2 – wallpaper 3 – wallpaper 4

Download wallpaper 5 – wallpaper 6 – wallpaper 7 – wallpaper 8

Oppo Find N wallpaper downloaden

De bekende Chinese Twitteraar Ice Universe heeft de Oppo opvouwbare telefoon al verschillende dagen in handen. Zijn eerste indruk met de telefoon is erg positief. Hij heeft ook de officiële achtergronden online gezet. Hoewel de beelden zijn ontworpen voor de Find N kun je de achtergronden uiteraard ook downloaden voor een ander telefoonmodel.

Het gaat om acht verschillende afbeeldingen, die je voor je start- en/of vergrendelscherm kunt gebruiken. Vier hebben een donker thema, de andere vier zijn licht vormgegeven. Hierboven kun je de officiële wallpapers downloaden. De achtergronden vormen ook een uitstekende match met de zwart, wit en paarskleurige behuizing van de Find N.

Aangaande de specs, de Oppo Find N beschikt over een zogenaamde Flexion Hinge dat uiterst flexibel is waardoor er nagenoeg geen zichtbare naad is als je het toestel opvouwt. De smartphone wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 888.

De opvouwsmartphone beschikt over vijf camera’s. Een 32MP cover-camera en een 32MP selfie-camera, voor die momenten dat je de telefoon opengevouwen gebruikt. Voor beide is een punch-hole camerasysteem toegepast. Daarnaast is er een triple-camera geïmplementeerd op de achterzijde. Deze bestaat uit een 50MP groothoekcamera, een 16 megapixel ultra-groothoekcamera en een 13 megapixel telephoto camera.

Waar kun je de Oppo Find N kopen?

De Oppo Find N is vooralsnog uitsluitend aangekondigd voor de Chinese markt. Daar is de opvouwbare telefoon vanaf vandaag te bestellen voor een adviesprijs van ¥7700, omgerekend een kleine €1.075. Hiervoor ontvang je het model met 8GB+256GB geheugen. Daarnaast is er een extra geavanceerd model verkrijgbaar met 12GB/512GB voor ¥9000, omgerekend zo’n €1.255.

Met een vanaf prijs van €1.075 is de Oppo Find N de goedkoopste opvouwbare smartphone die tot op heden is uitgebracht. Zeker als je kijkt naar de telefoons die uitvouwen tot tablet formaat. Hoewel de Find N tot de kleinste in deze categorie hoort, weet Oppo het toestel voor een competitieve prijs in de markt te zetten. De voorverkoop in China lijkt dan ook bijzonder goed te lopen. Volgens Ice was de eerste batch al binnen enkele minuten uitverkocht.

Ter vergelijking de Xiaomi Mi Mix Fold met 8” flexibel scherm werd in april dit jaar uitgebracht in China voor omgerekend zo’n €1.295 (12GB / 256GB). De 7,6” Galaxy Z Fold 3 is met een adviesprijs van €1.800 beduidend duurder. Dat toestel is sinds augustus dit jaar verkrijgbaar. De Huawei Mate X2 spant de kroon, deze 8” foldable ging in februari in de verkoop in China voor omgerekend zo’n €2.290.