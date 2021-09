Samsung Galaxy Z Fold 3 review Samsung Galaxy Z Fold 3 is de eerste waterbestendige opvouwbare smartphone met S Pen ondersteuning. Hoe presteert deze 5G vouwtelefoon in de praktijk?

Score

Voordelen Solide en stijlvol design

Solide en stijlvol design Waterbestendige behuizing

Waterbestendige behuizing Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software Prachtig 120Hz flexibel scherm

Prachtig 120Hz flexibel scherm Uitgebreide multitask mogelijkheden

Uitgebreide multitask mogelijkheden Hoge kwaliteit stereo speakers

Hoge kwaliteit stereo speakers S Pen ondersteuning Nadelen Groot en zwaar toestel

Groot en zwaar toestel Matige oplaadsnelheid

Matige oplaadsnelheid Camerasysteem kan beter

Camerasysteem kan beter Geen microSD support

Geen microSD support S Pen wordt niet meegeleverd

S Pen wordt niet meegeleverd Oplader wordt niet meegeleverd

Oplader wordt niet meegeleverd Relatief hoge aanschafprijs

Review score Design 8.5

Gebruikersgemak 8.5

Prestaties 9.0

Functies 9.0

Prijs/kwaliteit verhouding 7.5 Recensie conclusie 8.5 Samsung Galaxy Z Fold 3 Reviews De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de allereerste waterbestendige opvouwbare smartphone met S Pen support en een under display camera. Ondanks deze innovaties heeft het toestel een lagere prijs dan z’n voorganger. Chapeau!

Sinds vrijdag 27 augustus kun je de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 kopen in Nederland. De 3de generatie vouwtelefoons zijn op verschillende punten verbeterd ten opzichte van hun voorgangers. Zo zijn het de allereerste waterbestendige opvouwbare smartphones. Daarnaast is de nieuwe Fold compatibel gemaakt met de S Pen styluspen van Samsung. Ook is het de eerste Samsung smartphone met een under-display camera smartphone. Maar hoe zit het met de gebruikerservaring, is dit daadwerkelijk de beste vouwbare smartphone die je momenteel kunt kopen? Je leest het in onze uitgebreide Galaxy Z Fold 3 review.

Nadat de tweetal Galaxy Z smartphones werden geïntroduceerd tijdens Samsung Galaxy Unpacked 2021 heeft LetsGoDigital geruime tijd kunnen doorbrengen met het nieuwe duo. Beide modellen hebben we onderworpen aan een uitgebreide praktijktest. In deze publicatie beperk ik me tot de nieuwe Z Fold 3. Als je meer wilt weten over het clamshell model, lees dan onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review.

Inleiding

Velen zullen zich nog kunnen herinneren dat Samsung de Galaxy Fold introduceerde, in februari 2019. De verwachtingen waren hooggespannen, al snel bleek echter dat deze opvouwbare smartphone minder robuust was dan Samsung ons wou doen geloven. Net voordat de smartphone officieel zou worden uitgebracht besloot Samsung om de lancering uit te stellen. Na enkele maanden werd de Fold alsnog uitgebracht, met een vernieuwd scharnier en een verbeterd flexibel scherm.

Sindsdien is het bedrijf met man en macht bezig geweest om het design verder te verfijnen, duurzamer en solider te maken. Met z’n opvolger, de Z Fold2, zette Samsung al grote stappen. Het coverscherm werd vergroot, het camerasysteem werd vernieuwd en er werden tal van bedieningsmogelijkheden toegevoegd, waaronder de Flex mode – waarbij het beeld in tweeën wordt gesplist. In onze Galaxy Z Fold 2 review concludeerde we: ‘De Samsung Galaxy Z Fold 2 is veruit de beste opvouwbare smartphone die je anno 2020/2021 kunt kopen, toch is er nog voldoende ruimte voor verbeteringen.’

De vraag is nu; heeft Samsung met de Z Fold3 alle minpunten van zijn voorganger aangepakt, of zijn de verbeteringen toch te beperkt? Eén van de punten waarin Samsung in ieder geval is geslaagd, is het verlagen van de verkoopprijs. Waar de vorige twee Fold modellen voor om en nabij de €2.000 in de markt werden gezet, heeft de Z Fold 3 een adviesprijs van €1.800. Dat is een prijsdaling van 10%, dat is toch mooi meegenomen. Desondanks blijft het natuurlijk een hoop geld; wat krijg je hiervoor terug? Dat zocht ik voor je uit tijdens de praktijktest.

Design van de Samsung Z Fold 3 opvouwbare smartphone

De Galaxy Z Fold 3 vouwt net als zijn voorganger uit tot een tablet formaat. Daarnaast is de smartphone voorzien van een groot front-display. Samsung heeft het nieuwe model opnieuw robuuster gemaakt.

Voor het eerst heeft de vouwtelefoon een IPX8-rating. Dat betekent dat de smartphone niet is getest op stofbestendigheid, maar wel op waterbestendigheid. De nieuwe Fold is net zo waterdicht als andere high-end Samsung Galaxy smartphones. Je kunt het toestel gedurende 30 minuten onderwater houden, tot maximaal 1,5 meter diepte. Dat is gezien de bewegende constructie rondom het scharnier een bijzonder knappe prestatie. Desalniettemin raadt Samsung het af om de telefoon in het zwembad of op het strand te gebruiken.

Ook het frame is vernieuwd. Het ‘Armor Aluminium Frame’ is sterker dan ooit tevoren. Daarnaast is er zowel aan de voor- als achterzijde Corning Gorilla Glass Victus toegepast, om de opvouwtelefoon extra kras- en stootbestendig te maken. Ook is de screen protector aangepast, die over het Ultra Thin Glass is aangebracht. Deze is maar liefst 80% steviger en duurzamer geworden.

Het scherm voelt daardoor niet meer zo plastic aan en is ook beter bestand tegen krassen door je nagels. Ook het matte frame ziet er degelijk uit en heeft een luxe uitstraling. Het scharnier werkt ook bijzonder soepeltjes en valt mooi weg in de behuizing wanneer je de smartphone openvouwt – deze wordt dan ook wel ‘hide-away hinge’ genoemd door Samsung. In dichtgevouwen stand is de ruimte tussen de twee displaydelen ook verder verkleind, waardoor het toetel mooier sluit.

Als je de Samsung Galaxy Z Fold 3 in de praktijk gebruikt heb je zeker niet het gevoel dat het een kwetsbare constructie betreft, dat direct kapot gaat als je even niet goed oplet. Integendeel zelfs, het toestel is stevig gebouwd. Dat komt de gebruikerservaring zeker ten goede. Het toestel vouwt lekker soepel en voelt solide aan. Daar komt bij dat de matte achterzijde premium oogt en ook niet gevoelig is voor vingerafdrukken.

Hoewel de afmetingen ongewijzigd zijn, heeft Samsung wel het gewicht weten te verlagen. De Z Fold 2 woog 283 gram, het nieuwe model is 271 gram. In onze review van de Fold 2 beschreven we dat het gewicht tot één van de belangrijkste nadelen behoorde. Dat het nieuwe model 12 gram lichter is, is dan ook zeker mooi meegenomen.

Desondanks blijft het een groot, log toestel om met je mee te dragen. Je stopt deze telefoon niet zomaar even in je broekzak. Dichtgevouwen (67x158x16mm) liggen er in feite twee smartphones op elkaar. Als je er dan ook nog een telefoonhoesje bij koopt, wordt het geheel nog dikker. Dat is zeker iets om je te beseffen – wat dat betreft ligt de Z Flip 3 een stuk comfortabeler in de hand.

Smartphone openvouwen tot groot tablet scherm

Gebruikers van de Fold zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in het grote schermoppervlak, waardoor multitasken een fluitje van een cent wordt. Zodra je de vouwbare telefoon opent, ontvouwt zich een 7,6” AMOLED display met QXGA+ resolutie (2208×1768 pixels). Het flexibele scherm biedt ondersteuning voor de 120 Hertz verversingsfrequentie en heeft een enigszins afwijkende beeldschermverhouding van 22,5:18.

Het is een helder display dat een fijne kijkervaring levert, zoals we van Samsung gewend zijn. Aangaande de vouwnaad, ja die is inderdaad nog altijd zichtbaar. Zeker wanneer het scherm uitstaat kun je deze nog altijd goed zien – zie onderstaande afbeelding. Daarnaast kun je de vouwlijn ook redelijk goed voelen, als je er met je vinger overheen gaat.

Bij touch-bewegingen op de vouwnaad reageert het toestel doorgaans goed – maar helaas niet altijd. Dat is bijvoorbeeld merkbaar als je een patroon instelt als schermvergrendeling, het toestel kan dan behoorlijk wispelturig reageren. Met de S Pen gaat dit overigens beter, daar komen we later in deze Samsung review nog uitgebreid op terug.

Gelukkig ben je voor de vergrendeling niet beperkt tot patroon-beveiliging, want de Galaxy Z Fold 3 beschikt ook over een vingerafdruksensor. Deze zit in de power-knop, aan de rechter zijkant van het toestel verwerkt. De vingerafdrukscanner werkt snel, accuraat en is bovendien veilig. Daarnaast beschikt deze vouwtelefoon ook over gezichtsherkenning technologie, welke eveneens goed werkt. Desondanks is gezichtsdetectie een minder veilige beveiligingsmethode dan de vingerafdruksensor.

Dankzij het grote scherm kan er extra veel content getoond worden. Ideaal bij het lezen van een eBook of bij scrollen door lange internet pagina’s. Bovendien maakt ‘Multi-Window’ het mogelijk om meerdere apps naast of onder elkaar te tonen, deze mode wordt ook wel ‘Split Screen’ genoemd. Ideaal als je productief te werk wilt gaan. Zo kun je mailen, terwijl je nog even snel iets opzoekt op het internet. Of je agenda raadplegen, terwijl je het telefoonboek opent om een belletje te plegen. Als je bekend bent met Galaxy smartphones zal je deze functie vermoedelijk wel vaker hebben gebruikt. Op het grote scherm van de Z Fold 3 biedt het in ieder geval extra veel gemak.

Voor diegene die niet bekend zijn met deze functie: Open het venster met recente apps, klik op het icoontje bij de app. Vervolgens kies je voor ‘openen in gesplitste schermweergave’. Je kunt hier overigens ook voor ‘openen in pop-up schermweergave’ kiezen, zodoende zal die bewuste app op de voorgrond blijven.

Naderhand kun je ook de indeling nog aanpassen, door op de drie puntjes in het midden van het scherm te tikken. Zodoende kun je de apps ook boven elkaar tonen, in plaats van naast elkaar. Door jouw multi-window vervolgens op te slaan in het Edge-venster, is deze te allen tijde met één druk op de knop weer opvraagbaar.

De toetsenbord-weergave blijf ik wel een beetje vreemd vinden. Standaard staan de toetsen verdeeld over de linker- en rechterzijde, waarbij het midden vrij is gehouden van toetsen. Het voordeel hiervan is dat alle toetsen makkelijk te bereiken zijn als je de smartphone in beide handen vasthoudt.

Het nadeel vind ik dat het nogal onoverzichtelijk oogt. Wanneer je het toestel op tafel hebt liggen en met één hand bedient werkt het ook niet echt praktisch. Gelukkig heeft Samsung hier ook over nagedacht, want dit is met één druk op de knop aanpasbaar. Dat geldt overigens voor veel zaken, de One UI 3.1 gebruikersinterface biedt ontzettend veel aanpassingsmogelijkheden die het bedieningscomfort ten goede komen. Uiteraard vergt dit wel enig instelwerk, maar hier kun je vervolgens keer op keer van profiteren.

Aangaande het front-scherm, net als zijn voorganger is de nieuwe Fold uitgerust met een 6,2-inch HD+ AMOLED display. De refresh-rate is verhoogd, van 60Hz naar 120Hz. Het gaat om een adaptieve refresh-rate, waarbij de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast aan de hand van de app die in gebruik is – om zodoende op het batterijverbruik te kunnen besparen.

Dankzij de hogere refresh-rate ogen bewegende animaties extra vloeiend. Ook tijdens het scrollen zorgt deze hoge verversingssnelheid voor extra comfort. De voordelen zijn overigens beter merkbaar op het grote hoofdscherm, dan op het front-display. Desondanks is het een welkome toevoeging.

Het front scherm is groot genoeg om even tussendoor te reageren op een berichtje of om bijvoorbeeld even snel het weersbericht te bekijken. Hoewel het slechts een HD+ resolutie betreft, oogt het display scherp en helder. Wel is het een relatief smal scherm (24.5:9), waardoor de interface ook wat smaller wordt weergeven. Heb je redelijk grote vingers, dan zal je merken dat alles wat dichter bij elkaar staat dan je gewend bent op een regulier toestel. Daar staat echter wel tegenover dat het smalle scherm ook uitstekend met één hand te bedienen is. In de praktijk merkte ik overigens dat ik er in veruit de meeste gevallen toch voor koos om het toestel open te vouwen.

Samsung S Pen aangepast voor flexibel scherm

Een belangrijke verbetering ten opzichte van voorheen is de compatibiliteit met de S Pen. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is de allereerste opvouwtelefoon die te gebruiken is met een styluspen. De S Pen was jarenlang het iconische kenmerk van de Galaxy Note serie. Begin dit jaar besloot Samsung om ook de Galaxy S21 Ultra compatibel te maken met de S Pen. Nu is ook de nieuwe Fold te gebruiken met Samsung’s befaamde stylus.

Om ruimte te besparen in de behuizing beschikt de vouwtelefoon niet over een stylus-compartiment. In plaats daarvan heeft Samsung een hoesje uitgebracht, die voorzien is van een S Pen opbergvakje. Deze dien je ter hoogte van het scharnier in te geven, waardoor de totale afmetingen niet dikker, maar wel iets breder wordt. Mede doordat de pen niet in de behuizing wordt opgeslagen, heeft Samsung ook de grootte aangepast – ten opzichte van de kleine stylus die bij de Note modellen is terug te vinden. De nieuwere, grotere pen voelt een stuk natuurlijker aan in de hand.

Wel jammer, de S Pen is een optionele accessoire. Oftewel de styluspen wordt niet standaard meegeleverd. Wil je een S Pen kopen, dan is het goed om je te realiseren dat er meerdere styluspennen van Samsung in omloop zijn. Twee varianten zijn compatibel met de Z Fold 3: de S Pen Pro en de S Pen Fold Edition. Deze beschikken over een aangepaste penpunt die automatisch wordt ingetrokken op het moment dat er teveel druk op het scherm wordt uitgeoefend. Zodoende kan de pen geen schade aanbrengen aan het flexibele scherm. Beide genoemde S Pennen zijn nieuw, jouw oude S Pen zal dus niet werken.

Samsung gaat dit ook softwarematig tegen. Zodra je een niet compatibele S Pen gebruikt krijg je een melding op het scherm te zien: ‘Gebruik alleen S Pennen die zijn bedoelt voor uw Galaxy Fold. Andere S Pennen kunnen het scherm beschadigen. Als u een S Pen Pro gebruikt, stelt u deze in op de Z Fold-stand voordat u de pen op uw Fold gebruikt.’ Dit is tevens de reden dat Samsung het afraadt om een styluspen van een ander merk te gebruiken.

De S Pen Fold Edition is speciaal ontworpen voor de Z Fold 3 en vooralsnog ook uitsluitend compatibel met deze vouwtelefoon. Deze styluspen is verkrijgbaar voor €40 en is qua functionaliteit vergelijkbaar met de S Pen die voor de S21 Ultra is uitgebracht. Dat betekent dat Bluetooth niet wordt ondersteunt, maar Air Command wel.

De S Pen Pro biedt wel Bluetooth ondersteuning, waardoor deze ook ingezet kan worden om de smartphone op afstand te bedienen. Bijvoorbeeld tijdens een bedrijfspresentatie of bij het maken van handsfree foto’s. Daarnaast worden Air Gestures ondersteunt. Deze functionaliteiten waren overigens ook al beschikbaar op de S Pen van de Galaxy Note 20 Ultra.

Alles bij elkaar zijn er inmiddels behoorlijk wat styluspennen van Samsung in omloop. Dat maakt het er voor de consument niet direct duidelijker op. De S Pen Pro is overigens nog niet verkrijgbaar, het is onduidelijk vanaf wanneer deze te koop zal zijn in Nederland. Vermoedelijk zal deze stylus rond de €70 gaan kosten.

De Pro variant is overigens wel voor een groot aantal uiteenlopende Galaxy producten te gebruiken, waaronder bijvoorbeeld ook de Galaxy Tab S7 Plus en S21 Ultra. Om de S Pen Pro zonder problemen te kunnen gebruiken op het flexibele scherm van de nieuwe Fold is er een kleine schakelaar aangebracht op de pen, met een specifieke Z Fold stand.

De toevoeging van S Pen support is, mede gezien het grote scherm, een logische en tevens verstandige beslissing. Ten slotte vragen Galaxy-fans hier al om sinds de allereerste Fold. Het zal veel twijfelende consumenten, waaronder ook Galaxy Note gebruikers, over de streep trekken om voor het eerst voor een opvouwbare smartphone te kiezen.

Maak je geregeld aantekeningen of schetsen, dan biedt de stylus absoluut een toegevoegde waarde. Sommige zullen het wel als gemis ervaren dat alleen het hoofdscherm compatibel is met de S Pen, het coverscherm ondersteunt deze optie namelijk niet. Even snel een aantekening maken, zonder het toestel open te hoeven klappen, is er dus nog niet bij. Mogelijk dat deze functie wordt toegevoegd bij de Galaxy Z Fold 4.

Eerste opvouwbare telefoon van Samsung met under display camera

De digitale camera is de afgelopen jaren een steeds belangrijker onderdeel geworden van onze smartphones. Zelfs de meest goedkope mobieltjes worden vandaag de dag voorzien van multi-camerasystemen, die garant staan voor een goede beeldkwaliteit. Bij de Galaxy Z Fold 3 heeft Samsung gekozen voor drie camera’s aan de achterzijde, één camera aan de voorzijde en nóg een extra selfiecamera als je het toestel openslaat. In het totaal beschikt deze vouwtelefoon dus over 5 camera’s.

Om te beginnen met de selfiecamera aan de binnenzijde. Dit betreft een geheel nieuw type camera, die onder het flexibele scherm is geplaatst. Het is een technologie die smartphone fabrikanten al jaren in ontwikkeling hebben, maar desondanks nog altijd in de kinderschoenen staat. Desalniettemin verwacht ik dat we de under-display camera de komende periode veelvuldig zullen terugzien, in uiteenlopende modellen van verschillende merken.

De Z Fold 3 is de allereerste Samsung smartphone die voorzien is van een camera onder het scherm. In theorie de perfecte methode om een full screen ervaring te creëren. Ten slotte hoeft er geen inkeping of gat in de display gemaakt te worden, waardoor er een ononderbroken schermoppervlak ontstaat.

Desondanks is de selfiecamera bij de nieuwe Fold nog altijd redelijk goed zichtbaar. Dit komt doordat de pixeldichtheid niet overeenkomt met de rest van het scherm – zodoende kan de camera beter door de display schijnen, om voldoende licht te kunnen opvangen. Dit zorgt er echter wel voor dat het voordeel ten opzichte van een punch-hole camera vooralsnog erg beperkt is.

Dit zal bij komende generaties ongetwijfeld nog gaan veranderen, maar vooralsnog zie je de pixels goed zitten. Zeker als je naar een witte / lichte achtergrond kijkt. Storend kan ik het overigens niet noemen. Echter, afgezien van het feit dat de camera nog zichtbaar is, doet ook de beeldkwaliteit ook nog onder ten opzichte van conventionele front-camera’s.

Deels komt dit doordat Samsung een lage resolutie beeldsensor heeft toegepast, van slechts 4 megapixels (f/1.8). Daar staat echter wel tegenover dat deze sensor een 2 micron pixelgrootte heeft, om zodoende extra licht op te kunnen vangen.

Desondanks is in de praktijk wel te zien dat het een lage resolutie sensor betreft, dit zie je onder andere aan de scherpte en het ontbreken van details. Anderzijds constateer ik dat de under display camera wel goed weet om te gaan met uiteenlopende lichtomstandigheden. De witbalans is dik in orde. Slecht kan ik de beeldkwaliteit dan ook zeker niet noemen.

Daar komt bij dat je met de Fold natuurlijk nog een optie hebt om selfies te maken. Met de 10 megapixel camera aan de voorzijde, waarbij je het coverscherm kunt gebruiken als viewfinder. Dit is dezelfde selfiecamera die ook in de Z Flip 3 is toegepast, evenals de Z Fold 2 en verschillende andere Samsung modellen, waaronder de Galaxy S21. De kwaliteit van deze camera is simpelweg goed. Bovendien heb je met de Z Fold 3 dus meer dan genoeg opties voorhanden om zelfportretten te kunnen maken.

Een leuke extra functie is ‘Eenvoudig selfies maken’, waarbij je hands-free te werk kunt gaan. Door je handpalm omhoog te houden waar de camera deze kan zien, wordt er een seconde of twee later automatisch een selfie gemaakt. Zodra je handpalm is gedetecteerd, wordt dit middels een icoontje zichtbaar op het scherm, zodoende heb je nog genoeg tijd om je hand weer uit beeld te halen.

Mocht je overigens een keer te maken krijgen met een vieze lens, dan krijg je een melding te zien op het scherm. Handig, want zodoende kun je eerst de lens even schoonmaken en kom je er niet thuis pas achter dat al je foto- en video-opnames zijn mislukt.

Tot zo ver de selfie-mogelijkheden, uiteraard zijn de tweetal front-camera’s ook inzetbaar om een videocall te houden. Een handige bijkomstigheid is het feit dat je de smartphone eenvoudig kunt neerzetten – zonder dat je hiervoor een stand nodig hebt. Door de smartphone half open te vouwen kan deze gewoon blijven staan. Ideaal, want zo behoudt je je handen vrij tijdens de video conversatie. De under display camera is overigens ook prima inzetbaar in combinatie met Google Duo en Teams.

Triple-camera met 2x optische zoom

Ik noemde het net al even, de Z Fold 3 is ook uitgerust met een drievoudige camera, die aan de achterzijde van het toestel is gepositioneerd. Het betreft een 12 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 12 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2) en een 12 megapixel telefoto (f/2.4) camera. Twee van de drie camera’s beschikken over optische beeldstabilisatie. Daarnaast kun je dankzij de telefoto camera 2x optisch inzoomen en 10x digitaal.

De cameraconfiguratie is gelijk aan die van de Z Fold 2. Toch heeft Samsung kans gezien om het camerasysteem iets minder ver uit te laten steken uit de behuizing. Hierdoor ligt de telefoon ook stabieler wanneer je deze opengevouwen op tafel gebruikt. Gebruik je een telefoonhoesje, dan zal deze het hoogteverschil helemaal weten op te heffen. Zodoende bescherm je jouw telefoon niet alleen beter, maar komt het dus ook de stabiliteit ten goede.

Hoewel de cameraconfiguratie is gehandhaafd zijn er softwarematig wel een aantal functies toegevoegd – die begin dit jaar debuteerde in de Galaxy S21 serie. Denk aan Single Take en Director’s View. Deze functies hebben we onlangs nog uitgebreid behandeld in onze Z Flip 3 review en zullen we daarom ditmaal overslaan.

Samsung heeft ook een 4:5 beeldschermverhouding toegevoegd – naast de standaardopties 3:4, 9:16 en 1:1. De 4:5 verhouding komt exact overeen met het schermformaat van de Fold, waardoor het hele scherm als viewfinder fungeert. Ook handig is het icoontje waarmee je met één druk op de knop kunt aangeven dat je een bewegingsfoto wilt maken – waarna een drie seconde durend videofragment wordt opgenomen.

Verder heeft Samsung de Z Fold 3 voorzien van een floating release button. Oftewel, je kunt de ontspanknop overal op het scherm neerzetten. Deze functie is overigens in meer smartphone modellen van Samsung te vinden. Maar juist door het grote scherm van de Fold 3 komt de verplaatsbare ontspanknop nu extra goed van pas.

In verhouding met de Galaxy S21 / S21+ is de telefoto camera van minder hoge kwaliteit (64MP vs 12MP), toch kun je met de 12MP zoomcamera van de Z Fold 3 prima beelden schieten. Het toetel is niet voorzien van het meest hoogwaardige camerasysteem dat in enkele andere vlaggenschip modellen van Samsung te vinden is, waaronder de Galaxy S21 Ultra en de Galaxy Note 20 Ultra.

Desondanks ogen de beelden scherp, met voldoende contrast en rijke kleuren. Ik kan zeker begrijpen dat Samsung opnieuw heeft gekozen voor deze triple camera-configuratie, mede gezien de vele andere verbeteringen die zijn doorgevoerd en de lagere prijs die hier tegenover staat. Je kunt wel altijd meer wensen, maar dat komt de prijs natuurlijk ook niet ten goede.

Het camerasysteem van de Samsung Z Fold 3 is zeker geen reden om dit toestel over te slaan. Wel moet ik opmerken dat het niet echt een fijne telefoon is om mee te fotograferen, dit komt vooral door de vormfactor en het gewicht van het toestel. Voordeel is dan wel weer dat je deze vouwtelefoon eenvoudig kunt neerzetten, waardoor je ook foto’s van afstand kunt maken.

Dit geldt overigens ook voor het maken van video’s. Met de functie Auto-Framing kun je eenvoudig hands-free video’s maken en blijf jij automatisch scherp in beeld – ook als je je beweegt of als er iemand anders door het beeld heenloopt. Een handige functie voor vloggers. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 60fps worden vastgelegd.

Verder zijn alle gebruikelijke functies beschikbaar, waaronder een (super) slow-motion en hyperlapse mode, ook is er een professionele- en portret video mode voorhanden. Voor foto’s is er een speciale nacht stand, evenals een voedsel mode, een pro mode en een panorama mode.

Daarnaast is er een automatische scène detectie-systeem ingebouwd, dat 30 verschillende opname scenario’s herkent, waarna de camera instellingen automatisch worden aangepast. Uiteraard zijn er ook weer enkele filters beschikbaar, om de opnames een geheel eigen stijl mee te geven. Liefhebbers kunnen in de AR Zone ook nog tal van levendige stickers en versieringen aanbrengen.

Aangaande de audio, Samsung heeft ook de speakers verbeterd. De vernieuwde Dolby stereospeakers leveren een erg hoogwaardig geluid. In Flex mode zitten de speakers aan weerszijde van het scherm, wat voor een zeer goede geluidservaring zorgt, ongeacht of je een YouTube video bekijkt of naar je favoriete muziek luistert.

Ook wanneer je opgenomen video’s of geluidsfragmenten terugluistert is het geluid erg helder en het volume meer dan toereikend. Samsung heeft de Z Fold3 voorzien van maar liefst 4 microfoons, waarvan er drie aan de bovenzijde en één aan de onderzijde is geplaatst. Dat zijn dubbel zoveel microfoons als voorheen.

Hardware & Software

De Fold is ontworpen voor multitaskers en content creators, mede daarom is het ontzettend fijn dat Samsung heeft gekozen voor één van de meest krachtige chipsets van dit moment. Het gaat om de octa-core Qualcomm Snapdragon 888 met geïntegreerde 5G modem. De Galaxy Z Fold 3 is overigens ook uitsluitend verkrijgbaar als 5G model.

De processor biedt simpelweg erg goede prestaties. Tijdens de testperiode, die ruim twee weken duurde, is het toestel niet één keer vastgeslagen ondanks dat ik dikwijls bewust extra applicaties liet openstaan. Ook het spelen van zware games is geen enkel probleem met de nieuwe Fold. Deze opvouwbare smartphone weet alle taken feilloos en supersnel uit te voeren.

Standaard wordt er 12GB werkgeheugen ingebouwd, wat meer dan voldoende is. Daarnaast kun je kiezen voor 256GB of 512GB opslaggeheugen. Het verschil in prijs tussen beide modellen is €100. Velen zullen voldoende hebben aan het basismodel. Mocht je twijfelen, realiseer je dan dat de opvouwtelefoon geen ondersteuning biedt voor een microSD geheugenkaart.

De Samsung Galaxy Z Fold 3 draait op het Android 11 besturingssysteem, waar de One UI 3.1 schil overheen is geplaatst. Ik noemde het al eerder in deze Samsung Z Fold review, qua functies en instelmogelijkheden zijn er ontzettend veel mogelijkheden voorhanden. De smartphone biedt een erg fijne gebruikerservaring. Bovendien hanteert Samsung een gunstig updatebeleid, waarbij er gegarandeerd 3 jaar Android OS updates en 4 jaar firmware updates beschikbaar zullen worden gesteld.

Een nieuwe functie op de Fold3 is Multiview. Zo worden apps en instellingen in een multi-kolommen layout weergegeven. Dit ziet er bijzonder overzichtelijk uit. Je kun hierdoor bijvoorbeeld veel makkelijker teruggaan naar een ander menu-item. Het werkt erg intuïtief, Multiview is beschikbaar voor Instellingen, Berichten, Mijn bestanden en Contacten.

Net als bij het voorgaande model is ook de Flex mode weer van de partij, evenals App Continuity. Laatstgenoemde zorgt ervoor dat apps die je opent op het coverscherm automatisch getoond worden op het hoofdscherm, zodra je het toestel openvouwt. Dit werkt in de praktijk ontzettend fijn.

De Flex mode wordt automatisch geactiveerd zodra je de smartphone half open neerzet in landschapsmode, de interface wordt dan zodanig aangepast dat je op de bovenste schermhelft de content te zien krijgt en op de onderste helft de bedieningselementen. Deze mode werkt onder andere in combinatie met de app Camera, Videobellen, Galerij, Videospeler, Klok, Agenda, YouTube en Google Duo.

Eén van de nadelen bij de Z Fold 2 was de schaalbaarheid van apps. Dit heeft uiteraard te maken met de afwijkende schermverhouding van 22.5:18. Hier heeft Samsung iets op bedacht. In het instellingenmenu vind je onder het kopje ‘Geavanceerde functies’ het tabblad ‘Labs’, bedoelt voor experimentele functies. Door hier te klikken op ‘Beeldverhoudingen app aanpassen’ kun je per app bepalen of deze op volledig scherm getoond moet worden.

Vooralsnog kun je niet met één druk op de knop instellen dat alle apps op volledig scherm getoond moeten worden. Het werkt ook nog niet voor alle apps, maar bijvoorbeeld wel voor Instagram. Het is dan ook zeker een stap in de goede richting. Al met al kunnen we niet anders concluderen dat de Z Fold 3 erg gebruiksvriendelijk is bedienen is. Het apparaat biedt een perfecte mix van een smartphone en een tablet.

Wil je nog productiever te werk gaan en heb je een desktop interface nodig? Ook dan kun je met de nieuwe Fold goed uit te voeten. Deze opvouwbare telefoon biedt namelijk ook ondersteuning voor Samsung DeX en DeX Wireless. Zodoende kun je jouw smartphone eenvoudig (draadloos) verbinden met een Smart Monitor of TV. Het beeld wordt niet eenvoudigweg gespiegeld naar een groter scherm, ook de interface wordt aangepast naar een desktop ervaring. Je kunt er zelfs een Bluetooth toetsenbord en muis aan koppelen. Ideaal bij het maken van een bedrijfspresentatie bijvoorbeeld.

Verder biedt de Galaxy Z Fold 3 5G ook ondersteuning voor Ultra Wide Band (UWB)-technologie, die zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk maakt. Zodoende is de opvouwtelefoon ook compatibel met de Galaxy SmartTag+ Bluetooth tracker.

Batterij & Oplaad mogelijkheden

‘Een batterij die dag en nacht meegaat,’ zo kopt Samsung Nederland op haar website. Tja, wat moet ik daar nou van zeggen. De Z Fold 3 is voorzien van twee batterijen, met een totale capaciteit van 4.400 mAh. Dat is minder krachtig dan de 4.500 mAh dual batterij die z’n voorganger werd toegepast. Beide displays bieden ditmaal ondersteuning voor de 120Hz refresh-rate, ook dat draagt niet bij aan een langere accuduur. Al met al moest ik het toestel na gemiddeld zo’n 10 uur aan de oplader leggen. Het is dus eerder een batterij die dag of nacht meegaat. Desondanks kun je er goed de dag mee doorkomen bij gemiddeld gebruik.

Aangaande de oplaad-mogelijkheden, deze zijn gelijk gebleven. Bedraad opladen kan met een maximaal laadvermogen van 25W, daarnaast wordt 10W draadloos en 4,5W omgekeerd draadloos opladen ondersteunt. In de praktijk betekent dit dat een lege accu na zo’n 1 uur en 15 minuten weer vol zit, er vanuit gaande dat je gebruik maakt van een 25W adapter. Prefereer je wireless opladen, houdt dan rekening met een beduidend langere laadtijd.

Helaas levert Samsung geen oplader meer mee in de verkoopverpakking. Heb je nog een oude oplader in huis liggen, controleer dan eerst het laadvermogen en de comptabiliteit. De afgelopen jaren zijn er grote vorderingen gemaakt op het gebied van snellaad-technologie. Zodoende bieden veel oude laders geen ondersteuning voor 25W opladen, waardoor het simpelweg langer zal duren voordat het oplaadproces voltooit is.

Uiteraard hadden we liever gezien dat de Z Fold 3 over een grotere accu zou beschikken. Dat zou echter ook zorgen voor een toename in het gewicht. Wat dat betreft kunnen we zeker leven met Samsung’s beslissing om een 4.400 mAh batterij in te bouwen. Hoewel het natuurlijk wel fijn was geweest als het toestel snellere laadtechnologie zou ondersteunen.

Ik heb het al vaker gezegd; 25W is echt uit de tijd. Bij een smartphone van €1.800 verwacht ik toch minstens 45W ondersteuning en liever nog 65W. Hopelijk zal de Samsung Z Fold 4 grote stappen gaan zetten op dit gebied. Volgens de geruchten wordt de begin 2022 verwachte Galaxy S22 Ultra de eerste Samsung smartphone die ondersteuning zal bieden voor 65W bedraad opladen – wat meer in lijn ligt met veel Chinese merken, zoals Xiaomi, Oppo en OnePlus.

Samsung Z Fold kopen met of zonder abonnement

De nieuwe Fold heeft een adviesprijs van €1.800, hiervoor ontvang je het 256GB model. Voor €1.900 krijg je de beschikking over 512GB opslagruimte. In verhouding met vorig jaar is de adviesprijs met €200 verlaagd. Dat is toch een aanzienlijk verschil, hoewel het nog altijd een behoorlijk bedrag blijft natuurlijk. Maar dit is dan ook niet zomaar een telefoon, het is een echte blikkenvanger, met veel innovatieve features. Het is ten slotte de eerste waterbestendige opvouwbare smartphone, met S Pen support en een under panel camera.

Sinds afgelopen vrijdag kun je de Galaxy Z Fold 3 kopen in Nederland. De smartphone is verkrijgbaar in drie kleuren. Naast de Phantom Black kleurstelling van ons test exemplaar is er ook een Phantom Silver en een Phantom Green variant leverbaar. Laatstgenoemde is nieuw, deze matte donkergroene kleur ziet er bijzonder stijlvol uit. Voor de nieuwe Fold zijn er overigens geen custom kleuren uitgebracht, zoals wel het geval is bij de Z Flip 3. Ook is het ditmaal niet mogelijk om een ander kleur scharnier te kiezen, deze optie bood Samsung voor de Z Fold 2.

Besluit je om de vouwtelefoon te kopen via de website van Samsung, dan kun je tot en met 12 september 2021 profiteren van €100 extra inruilwaarde voor je oude telefoon. Daarnaast kun je een jaar lang gratis gebruikmaken van de Samsung Care+ verzekering, waarmee je onder andere gedekt bent tegen onopzettelijke schade, zoals een kapot scherm of vloeistofschade. Ook kun je bij aanschaf van de nieuwe Fold 4 maanden kosteloos gebruik maken van YouTube premium. De smartphone wordt als los toestel ook aangeboden door BCC, MediaMarkt, Coolblue, Bol, Belsimpel en Mobiel.

Uiteraard is de nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung ook verkrijgbaar in combinatie met een telefoonabonnement. Alle gerenommeerde Nederlandse telecomproviders bieden de vouwtelefoon inmiddels aan, waaronder KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2. Door de Z Fold 3 met abonnement te kopen kun je aanzienlijk besparen op de toestelprijs – zo ben je al snel honderden euro’s goedkoper uit.

Iedere provider hanteert z’n eigen toestelprijs, gemiddeld wordt er op het moment van schrijven zo’n €1.500 aan toestelkosten in rekening gebracht voor de Fold 3, in combinatie met een tweejarig abonnement. Door een prijsvergelijker te raadplegen kun je eenvoudig verschillende providers en bundels met elkaar vergelijken en ben je verzekert van de laagste prijs.

In het buitenland is het overigens ook nog mogelijk om een Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Editie te kopen. Deze Limited Edition box van Samsung bevat naast de opvouwbare smartphone ook de nieuwe Galaxy Watch 4 Classic smartwatch en de Galaxy Buds 2 oordopjes. Het Russische bedrijf Caviar heeft ook al meerdere Limited Edition modellen aangekondigd, op basis van Samsung’s nieuwste telefoons.

Wil je optimaal gebruik maken van deze vouwtelefoon, dan dien je zeker te overwegen om ook een S Pen te kopen, evenals een bijpassend hoesje en een oplader. Dit alles tikt natuurlijk aardig bij elkaar op. Dat brengt ons bij het volgende hoofdstuk, de optionele accessoires.

Optionele accessoires

Samsung heeft ditmaal beduidend meer accessoires uitgebracht voor haar Galaxy Z smartphones. Naast verschillende covers, opladers en oordopjes zijn er ditmaal ook meerdere bundel deals beschikbaar. De Fold Ultimate Pack bijvoorbeeld, deze bundel heeft een prijs van €150 en bevat een Galaxy Z Fold 3 Aramid Cover, een Wireless Charger Duo zonder adapter, een Smart Keyboard Trio en een Galaxy SmartTag.

Ook heeft Samsung een bundel deal samengesteld voor haar nieuwe smartwatches en oordopjes. De Galaxy Fan Pack is in de aanbieding voor €430, daarvoor krijg je de beschikking over een Galaxy Watch 4 (44mm), de Galaxy Buds 2 en een Galaxy SmartTag. Kies je liever voor de Galaxy Watch 4 Classic (46mm), dan kun je voor €530 de Galaxy Fan Pack Pro kopen.

Uiteraard kun je ook gewoon losse accessoires aanschaffen, zoals een hoesje of de S Pen. Voor de S Pen Fold Edition wordt een adviesprijs van €40 gerekend. Aangaande de telefoonhoesjes zijn er verschillende mogelijkheden. Er is één hoesje uitgebracht met S Pen opbergvakje, dat is de Flip Cover met S Pen. Daarnaast is er een Leather Flip Cover, een Leather Cover, een Silicone Cover en een Aramid Cover verkrijgbaar. Samsung stelt alle Z Fold 3 hoesjes in meerdere kleuren beschikbaar, wat dat betreft is er meer dan voldoende keus.

Verkoopprijzen variëren van €40 voor de Silicone Cover tot €90 voor het leren flip hoesje. Het grootste verschil hierbij is dat de Flip Cover ook de voorzijde van het toestel beschermd, voor de andere hoesjes geldt dat niet. Bovendien is deze flap zodanig te buigen dat je de cover ook kunt inzetten als stand, om het mobiele device in landschapsmode neer te zetten en zodoende van het volle schermoppervlak te kunnen genieten.

Zoek je een geschikte oplader voor de Z Fold 3, dan zijn er meerdere mogelijkheden voorhanden. Wil je het toestel bedraad opladen, dan kun je kiezen voor de 25W Travel Adapter (€25). Geef je de voorkeur aan draadloos, dan kun je kiezen voor de Wireless Charger Stand (€50). Heb je meerdere producten om op te laden, dan kan de Wireless Charger Duo met Adapter (€54) uitkomst bieden, evenals de Wireless Charger Trio (€68) – waarmee je tot drie apparaten gelijktijdig kunt opladen, zoals je smartphone, smartwatch en oordopjes.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Review conclusie

Het is indrukwekkend om te zien hoe stevig en solide de Galaxy Z Fold 3 is gebouwd. De opvouwbare telefoon voelt bijzonder degelijk aan, het scharnier werkt feilloos en de IPX8-rating is eveneens een zeer welkome toevoeging. Wel blijft het een feit dat je de vouwnaad ziet en voelt. Het is erg persoonlijk of je dit als storend zult ervaren, mede daarom is het raadzaam om deze nieuwe modellen eens in de winkel te bekijken.

De 3de generatie opvouwbare smartphone van Samsung biedt uiterst snelle prestaties en ook op software gebied zijn er een aantal belangrijke aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd. De nieuwe multi-kolommen layout werkt bijzonder overzichtelijk en de mogelijkheid om apps te schalen naar volledig scherm biedt eveneens een belangrijke meerwaarde. Ook de Flex mode, Multi-Window en App Continuity dragen bij aan een goede gebruikerservaring

De toevoeging van S Pen support behoort tot de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van voorgaande modellen. De Samsung Z Fold 3 is een ideale smartphone om productief op te werk te kunnen gaan, mede ook dankzij support voor DeX Wireless.

De under display camera is een gedurfde toevoeging van Samsung. De beeldkwaliteit is nog niet gelijk aan die van een punch-hole selfiecamera, desondanks juichen we het toe dat het bedrijf innovaties als deze blijft doorvoeren. Ten slotte heeft deze opvouwbare telefoon ook nog een reguliere selfiecamera.

De triple-camera aan de achterzijde levert mooie plaatjes, hoewel de beeldkwaliteit onder doet ten opzichte van andere topmodellen van het merk – zoals de S21 Ultra en Note 20 Ultra. Een ander puntje van kritiek is de laadsnelheid. 25W bedraad en 10W draadloos opladen is wel erg minimaal voor een smartphone in deze prijsklasse.

Al met al is de Samsung Galaxy Z Fold 3 absoluut een aanrader voor diegene die graag het maximale uit hun smartphone willen halen op het gebied van productiviteit – want daarvoor is het grote scherm echt ideaal.

Houdt de hoge adviesprijs je tegen? Dan kun je overwegen om de Galaxy Z Fold 2 te kopen, die op het moment van schrijven voor zo’n €1.300 wordt verkocht. Soms wordt dit toestel ook al op de tweedehands markt aangeboden, waarbij prijzen van zo’n €1.000 worden gehanteerd. Zie je toch meer in een vouwtelefoon die lekker compact is om met je mee te dragen, dan is de Galaxy Z Flip 3 absoluut het overwegen waard.

Veelgestelde vragen

Hoe solide is de Galaxy Z Fold 3 5G?

Dankzij Gorilla Glass Victus en het Armor Aluminium frame is de Z Fold 3 volgens de fabrikant 32% sterker en 10% duurzamer dan de vorige versie. De smartphone voelt bijzonder solide aan tijdens het gebruik.

Hoe vaak kun je de Z Fold 3 opvouwen?

De Samsung Galaxy Z Fold3 is getest om gegarandeerd 200.000x op te kunnen vouwen, zonder dat deze gebreken zal vertonen.

Is de Samsung Fold 3 waterdicht?

Ja, de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn de eerste waterbestendige opvouwbare telefoons. De IPX8-rating betekent dat het toestel gedurende 30 minuten onderwater gehouden kan worden, tot maximaal 1,5 meter diepte. De smartphones zijn niet getest op stofbestendigheid. Gebruik op het strand en/of zwembad wordt afgeraden door Samsung.

Hoe lang houdt de batterij van de Z Fold 3 het uit?

Tijdens onze praktijk test hield de batterij van de Galaxy Z Fold 3 het gemiddeld 10 uur vol, op één lading. De accuduur is echter sterk afhankelijk van de mate van gebruik (schermtijd / soort app) en zal dan ook per persoon verschillen. Opladen kan bedraad (25W) en draadloos (15W). Een oplader wordt niet standaard meegeleverd.

Is de Z Fold 3 te gebruiken met S Pen?

Ja, het is de eerste vouwtelefoon die compatibel is met de S Pen. De Z Fold 3 kan gebruikt worden met de nieuwe S Pen Fold Edition en de S Pen Pro. Andere styluspennen zijn niet bruikbaar, om mogelijke schade aan het flexibele scherm tegen te gaan. De S Pen wordt niet standaard meegeleverd, maar is verkrijgbaar als optionele accessoire. De Z Fold 3 beschikt niet over een stylus-compartiment. Wel heeft Samsung een telefoonhoesje met penhouder uitgebracht; de Flip Cover met S Pen.

Heeft de Z Fold 3 een SD kaartslot?

Nee, de opvouwbare smartphones van Samsung beschikken niet over een microSD geheugencompartiment om de opslagruimte uit te kunnen breiden.

Hoeveel kost de Fold 3?

Samsung heeft de adviesprijs voor een simlockvrij los toestel vastgesteld op €1.800, hiervoor ontvang je de Galaxy Z Fold 3 met 256GB opslagruimte. Voor €100 extra kun je het 512GB model kopen. In combinatie met een abonnement kun je doorgaans korting krijgen op de toestelprijs.

Wat zit er in de verkoopverpakking?

Naast de Galaxy Z Fold 3 ontvang je een handleiding, een sim-uitwerper en een USB-C kabel.