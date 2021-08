Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 Limited Edition modellen Caviar brengt twee Limited Edition modellen uit van komende week verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones.

Samsung staat op het punt om de nieuwe Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones te introduceren. Beide nieuwe modellen worden op woensdag 11 augustus officieel aangekondigd. Inmiddels zijn alle details al bekend van de tweetal vouwtelefoons, zodoende heeft het Russische Caviar besloten om nu alvast twee Limited Edition modellen aan te kondigen. Het gaat om een zwarte Z Fold 3 en een grijze Z Flip 3, beide modellen zijn gemaakt van titanium en versierd met een provocerende schedel.

Het is een enigszins opmerkelijk besluit van Caviar. Begin dit jaar ontwierp het bedrijf namelijk ook een Galaxy S21 Limited Edition. Dit toestel werd eveneens geïntroduceerd voordat de officiële introductie van de S21 serie had plaatsgevonden, maar werd kort na de publicatie weer offline gehaald op aangeven van Samsung Electronics.

Ditmaal gaat het om twee vouwbare modellen die binnen de Skull Capsule collection worden ondergebracht. De Galaxy Z Fold 3 heeft de bijpassende naam ‘Ragnarok’ gekregen, de Z Flip 3 wordt onder de naam ‘Catrina Calavera’ uitgebracht. Caviar heeft overigens al eerder unieke modellen uitgebracht van zowel de Galaxy Fold als de Galaxy Z Flip.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Limited Edition met meer dan 400 edelstenen

Samsung kiest ervoor om de Z Fold 3 duurder in de markt te zetten dan de Z Flip 3. De designers van Caviar hebben de nieuwe Flip echter dusdanig onderhanden genomen dat dit model beduidend duurder is dan z’n Fold tegenhanger.

De benaming Catrina Calavera verwijst naar ‘la Calavera de la Catrina’, een zinken ets die in 1913 werd gemaakt door de Mexicaanse illustrator José Guadalupe Posada. Van origine is de ets een satire op vrouwen uit de elite. De skeletdame werd met name bekend nadat de Mexicaan Diego Rivera de kenmerkende schedel verwerkte in zijn beroemde werk ‘A Dream of a Sunday Night in Alameda Park’. Tegenwoordig is het een symbool voor de Dag van de Doden op 1 en 2 november.

De opvallende 18K witgouden schedel van het Catrina Calavera-model is ingelegd met tal van edelstenen: diamanten, saffieren, smaragden en robijnen zorgen voor een kleurenspektakel en schitteren verblindend in de zon. In totaal zijn er maar liefst 419 edelstenen verwerkt in dit Limited Edition model.

De Samsung Galaxy Z Flip 3 van Caviar wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage van 20 stuks. Het cijfer 20 is een geluksgetal binnen de Maya traditie. Deze met de hand bewerkte smartphone is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van $46,460 USD.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Ragnarok Limited Edition

Het Catrina Calavera ontwerp kenmerkt zich vol levendige kleuren, zoals de straten van Mexico-Stad op de Dag van de Doden. Het Ragnarok model daarentegen wordt gepresenteerd in een donkerder kleurengamma met zwart en rood. In het midden van de compositie is een vurig schedel opgenomen – het symbool van de Scandinavische koning van het vuur, de reus Surt.

Als basis voor de schedel is een composietsteen gebruikt met een diepe nachtkleur en een geometrisch reliëfpatroon, gemaakt met lasergravure techniek. De ogen van de symbolische afbeelding van Surt zijn ingelegd met felrode sprankelende robijnen. De vlammen rondom de schedel zijn met de hand beschilderd met sieradenglazuur.

Volgens de legende is het de slag van zijn vurige zwaard, die aanleiding zal geven tot ‘Ragnarok’ – de laatste strijd van de goden. Caviar heeft gekozen voor duurzame materialen, met zwart titanium en slagvaste composietsteen die de smartphone extra bescherming bieden en tevens een stoere uitstraling geven.

De Caviar Galaxy Z Fold 3 Ragnarok edition wordt uitgebracht in een gelimiteerde oplage van 99 stuks. De kosten voor dit model beginnen bij $10,770 USD.