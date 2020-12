Samsung wil S21 Ultra Limited Edition van Caviar offline halen LetsGoDigital is verzocht een publicatie over de S21 Ultra van Caviar offline te halen. Dit is onze verklaring waarom we hier geen gehoor aan willen geven.

Eergisteren rapporteerde LetsGoDigital over een reeks bijzondere Limited Edition producten van het Russische Caviar, waaronder een Samsung Galaxy S21 Ultra Limited Edition. Het gaat om een zeer exclusieve, gouden telefoon, waar slechts één exemplaar van vervaardigd zal worden. Het toestel heeft een prijskaartje van maar liefst $77.230. Gisteren heeft LetsGoDigital een officiële brief van de CEO van Caviar ontvangen, waarin ons vriendelijk wordt verzocht om onze verslaglegging en de bijbehorende Galaxy S21 Ultra afbeeldingen van onze website te verwijderen, totdat het officiële persbericht van Samsung uitkomt op 14 januari 2021. In de brief staat vermeld dat Caviar, op aangeven van Samsung Electronics, haar product pagina omtrent de Galaxy S21 Limited Edition offline heeft gehaald. 'Om verdere schade te voorkomen' worden wij verzocht hetzelfde te doen. Na intern overleg heeft LetsGoDigital besloten om hier geen gehoor aan te geven. Wij beroepen ons hierbij op de persvrijheid. De informatie is op legitieme wijze tot ons gekomen (via een ingezonden persbericht). Daar komt bij dat de verstrekte product informatie inmiddels overal op het internet te vinden is – zelfs op de officiële Samsung Community website staat onze volledige publicatie inclusief bijbehorende product afbeeldingen vermeld, gepubliceerd door een Samsung brand-ambassador in India. Het offline halen van onze redactionele bijdrage zou dan ook weinig verschil maken, zo is onze mening. Update: De publicatie op de Samsung Community website is naar aanleiding van onze verklaring offline gehaald, hier is de Google Cache te zien. Werkwijze van Samsung met NDA contract niet langer houdbaar Samsung Korea hanteert al meer dan een decennia lang de werkwijze om een selectie aan invloedrijke journalisten en grote retailketens ver voor de officiële introductie product informatie te verschaffen, met als doelstelling om maximale impact te creëren rondom de introductie van de nieuwe smartphone modellen. Aan deze methodiek kleven natuurlijk hoge risico's. Dat is wel gebleken, ten slotte verschijnt elk jaar opnieuw alle informatie omtrent de nieuwe vlaggenschip toestellen van Samsung online, nog ver voor de officiële marktintroductie. Zo is werkelijk alles al bekend omtrent de Samsung Galaxy S21 serie, van de officiële productfoto's, tot aan de officiële wallpapers, de video trailers, de telefoonhoesjes en zelfs een volledige hands-on video met de Galaxy S21+ is online al beschikbaar. Ondertussen krijgen regionale PR- en marketingbureau's van Samsung de opdracht om journalisten een NDA contract (non-disclosure agreement) te laten tekenen, om ervoor te zorgen dat journalisten geen gevoelige informatie lekken voordat het embargo afloopt. Aan deze geheimhoudingsverklaring worden veelal hoge boeteclausules gekoppeld, om te voorkomen dat men de overeenkomst schendt. Er valt echter al niets meer te lekken over de Galaxy S21. Als Samsung Electronics het werkelijk zo belangrijk vindt dat alle productinformatie binnenskamers blijft, misschien moeten ze dan eens gaan nadenken over het voeren van een geheel ander beleid omtrent de informatievoorziening aan derden. Want wie met vuur speelt, loopt het risico z'n vingers te branden.