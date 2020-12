Samsung Galaxy S21 Plus hands-on video preview Eerste hands-on YouTube video van de Samsung Galaxy S21 Plus verschijnt online. Inclusief een side-by-side vergelijking met de Apple iPhone 12 Pro.

Inmiddels verschijnt er dagelijks nieuws online omtrent de Galaxy S21 serie, die in januari 2021 verwacht wordt. Begin vorige week publiceerde LetsGoDigital hoge resolutie renders van de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Niet lang daarna verscheen ook de eerste officiële foto online van het Plus en Ultra model, evenals een drietal officiële video trailers. Ondertussen is ook de eerste live video online verschenen van de Galaxy S21 Plus.

Twee dagen geleden werd op het YouTube kanaal Random Stuff 2 een opmerkelijke hands-on video gepubliceerd waarin de nieuwe telefoon van Samsung aan alle kanten getoond werd. De YouTuber meldt in zijn video preview al ruim twee weken rond te lopen met de Samsung Galaxy S21+.

Samsung S21 Plus video preview

Over de camera prestaties wordt vermeld dat de kleuren te verzadigd zijn, dit zou vooral gelden voor de blauw- en groentinten. Samsung staat erom bekend relatief veel extra kleur toe te voegen aan de foto-opnames, waardoor beelden er uiterst kleurrijk, maar niet altijd even realistisch ogen.

Ook heeft de YouTuber een Geekbench test uitgevoerd van het model dat hij ontvangen heeft. Het gaat om een US carrier model, mogelijk van T-Mobile of Metro, zo meldde Max Weinbach op Twitter. De getoonde S21+ wordt aangedreven door de onlangs aangekondigde Snapdragon 888 van Qualcomm.

De testresultaten (single-core: 1115, multicore: 3326) vallen nog behoorlijk tegen en doen zelfs onder aan de Geekbench 5 score voor de Snapdragon 875. Desalniettemin zullen ongetwijfeld nog de laatste updates worden uitgevoerd om zo minstens net zulke hoogstaande prestaties te kunnen bieden als afgelopen jaar.

Het Europese model zal overigens worden voorzien van de Samsung Exynos 2100 chipset. Samsung lijkt haar chipset ditmaal extra krachtig én energie-efficiënt uit te voeren. Hieronder is de video preview te bekijken.

Galaxy S21 Plus vs iPhone 12 Pro

Zojuist heeft Random Stuff 2 nog een tweede hands-on video geüpload, waarin de Galaxy S21 Plus direct naast de Apple iPhone 12 Pro getoond wordt. Het toestel van Samsung heeft een matzwarte behuizing, mogelijk gaat het om een plastic behuizing.

Afgelopen week maakte een oud Samsung medewerker via YouTube bekend dat alle Galaxy S21 modellen voorzien worden van een versterkt polycarbonaat kunststof achter-paneel, ook wel 3D Glasstic genoemd door Samsung. Anderen geloven dat het Plus en Ultra model over een glazen behuizing zullen beschikken, zoals we bij recente topmodellen van het merk gezien hebben.

Het is vooralsnog onbekend wie er achter het kanaal van Random Stuff 2 zit. De thumbnail die bij het YouTube account getoond wordt bevat een logo dat veel wegheeft van het Amerikaanse merk Viper Army. Hoe dan ook, het lijkt hier in ieder geval om echte videobeelden te gaan.

Samsung Galaxy Unpacked 2021 officiële introductie

Op 14 januari 2021 zal Samsung de Galaxy S21 serie onthullen tijdens een speciaal Galaxy Unpacked evenement. De introductie zal via een live stream te volgen zijn, Samsung Nederland moet de persuitnodigingen nog versturen, maar de datum lijkt inmiddels vast te staan.

Zodra de drietal nieuwe S21 modellen officieel geïntroduceerd zijn zal het ook mogelijk worden om een preorder te plaatsen. Vermoedelijk worden de nieuwe S-serie 2021 modellen op vrijdag 29 januari 2021 officieel uitgebracht.