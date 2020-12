Galaxy S21 video trailer toont Samsung S-serie voor 2021 Officiële promotievideo van Samsung S21, S21+ en S21 Ultra verschijnt online. Nadruk van de drietal S-serie modellen ligt op de nieuw vormgegeven camera.

De afgelopen dagen is de verwachte Galaxy S-serie van Samsung meermaals online verschenen. Ook LetsGoDigital toonde accurate 4K renders van de drietal modellen; de Samsung S21, S21+ en S21 Ultra. Niet lang daarna verscheen ook de eerste echte live foto online. Ook werd bekend dat Samsung de Galaxy S21 zonder oplader en oordopjes wil gaan verkopen – net als Apple doet met de iPhone 12 serie. Nu zijn ook de officiële teaser video’s gelekt.

Het officiële promotiemateriaal van Samsung is vrijgegeven voor Max Weinbach die op AndroidPolice een drietal video trailers heeft gepubliceerd van het basismodel, het Plus model en het Ultra model. Doordat er al zoveel informatie online is verschenen tonen de videobeelden eigenlijk weinig nieuws. Wel opvallend is het cameraeiland, de Phantom Violet kleurvariant krijgt een goud/koperen frame, ook het camera-eiland wordt in dezelfde kleur getrokken, waardoor deze nog meer opvalt.

Samsung Galaxy S21 en S21+

De tweetal video ‘s van de S21 en de S21+ zijn identiek aan elkaar – afgezien van het laatste videoframe waarop de modelnaam getoond wordt. Qua design lijken deze smartphones echter sprekend op elkaar – met als belangrijkste verschil het displayformaat en het materiaal van de behuizing.

Het basismodel wordt uitgerust met een 6,2-inch FHD+ display en een kunststof behuizing (glastic), terwijl de Plus variant over een 6,7-inch FHD+ scherm zal beschikken en een glazen behuizing. Beide smartphones krijgen een plat scherm – in tegenstelling tot het duurdere Ultra model. Qua camerasysteem worden er (opvallend genoeg) geen vernieuwingen verwacht ten opzichte van vorig jaar. Oftewel er zal een 12MP ultragroothoek, een 12MP groothoek en een 64MP telefoto camera worden ingebouwd.

Op het gebied van accucapaciteit zal de Samsung S21+ er wel op vooruit gaan, deze smartphone wordt voorzien van een 4.800 mAh accu – dit was 4.500 mAh bij de S20+. Het basismodel zal dezelfde batterijcapaciteit krijgen als vorig jaar; 4.000 mAh.

Beschikbare kleuren & Prijs indicatie

Wat betreft de kleurstellingen, het Plus model wordt uitgebracht in de kleuren Phantom Black, Phantom Silver en Phantom Violet. Twitteraar Ice Universe meldde eerder vandaag dat het Plus model ook in Phantom Pink verkrijgbaar zal zijn – net als het basismodel. We verwachten deze kleurvariant echter niet in Nederland terug te zien voor het Plus model.

Het instapmodel kun je straks kopen in de kleuren Phantom Grey, Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink. Of al deze kleuren ook in Nederland worden aangeboden is nog niet met zekerheid te zeggen. Waarschijnljik zullen er ten minste drie kleurvarianten in ons land beschikbaar worden gesteld.

Doordat -met name de S21- er qua specs op achteruit gaat ten opzichte van de S20, lijkt Samsung de prijzen ook naar beneden bij te willen schroeven. Vermoedelijk kun je de Galaxy S21 kopen voor een vanaf prijs van zo’n €900, het Plus model krijgt vermoedelijk een adviesprijs van zo’n €1.050 (5G / 128GB).

Galaxy S21 Ultra met 10x zoom lens

De Samsung S21 Ultra wordt het nieuwe topmodel, deze smartphone beschikt over het grootste camera eiland. Ook qua functies zal dit camerasysteem meer te bieden hebben dan de andere twee modellen uit de S-serie 2021 line-up.

Zo beschikt de Ultra over twee zoomlenzen, de eerste maakte 10x Hybrid zoom mogelijk, de tweede is een 3x Hybrid zoom lens – laatstgenoemde camera wordt direct onder de flitser gepositioneerd. Verder zal er een 108 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera worden ingebouwd.

Ten slotte zie je boven de flitser nog een extra sensor, dit is het laser autofocussysteem – zoals we ook kennen van de Galaxy Note 20 Ultra. Dit AF-systeem is sneller en accurater dan de DepthVision camera die in de S20 serie werd toegepast.

De Ultra wordt tevens het grootste model, deze smartphone krijgt een 6,8-inch display met een QHD+ resolutie. Dit wordt tevens de enige S21 variant met een curved display. De accucapaciteit blijft gelijk aan vorig jaar: 5.000 mAh.

In de video teaser wordt dit toestel weergegeven in een klassieke zwarte kleurstelling. Eerder werd al bekend dat de Ultra tijdens de lancering wordt uitgebracht in twee kleurvarianten: Phantom Black en Phantom Silver. Deze smartphone zal er qua specs het meest op vooruit gaan, ten opzichte van vorig jaar. De vanaf prijs van de S21 Ultra wordt waarschijnlijk vastgesteld op zo’n €1.300.

Alle nieuwe Samsung S-serie modellen voor 2021 zullen draaien op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de onlangs geïntroduceerde One UI 3.0 interface. Onder de motorkap wordt de Samsung Exynos 2100 geplaatst. Althans, dit geldt voor de Europese modellen. In Amerika wordt de onlangs aangekondigde Qualcomm Snapdragon 888 ingezet.

Wanneer wordt de nieuwe Samsung S-serie verwacht?

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy S21 serie halverwege januari 2021 aankondigen. 14 januari circuleert al enige tijd als officiële introductiedatum. Zodra de toestellen officieel onthuld zijn tijdens het virtuele Galaxy Unpacked 2021 event wordt het ook mogelijk om een preorder te plaatsen voor de nieuwe modellen. Hoogstwaarschijnlijk liggen de smartphones vanaf vrijdag 29 januari 2021 in de winkels. Op diezelfde datum zullen ook de preorder bestellingen worden uitgeleverd.

Mogelijk dat Samsung nog een gratis presentje meelevert als je besluit om het topmodel te kopen. Zo lijkt Samsung ook nieuwe Galaxy Buds oordopjes uit te willen brengen, deze worden vaak als combi-deal aangeboden tijdens de preorder periode.

Uit een Braziliaanse certificering is gebleken dat Samsung de nieuwe S-serie smartphones zonder oplader en zonder oordopjes wil gaan leveren. In september dit jaar besloot Apple al hetzelfde te doen bij de iPhone 12 serie. Hoewel de online reacties die hierop volgde behoorlijk hevig waren, in negatieve zin, lijkt Samsung nu toch dezelfde weg in te willen slaan.

Verwacht wordt dat de nieuwe modellen compatibel zijn met een 25W oplader. Hoewel het wel mogelijk is om een oude oplader te gebruiken, zal dit ten koste gaan van de laadsnelheid. Zodoende zullen veel consumenten er naar verwachting voor kiezen om een nieuwe oplader te kopen.