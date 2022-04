Wat zijn de verschillen tussen de Samsung Galaxy S22 en S21? De Samsung Galaxy S22 is een relatief compacte en krachtige smartphone. Hoe verhoudt deze telefoon zich ten opzichte van z’n voorganger, de Galaxy S21?

Toon pagina inhoud

Sinds deze maand is de Samsung Galaxy S22 verkrijgbaar in Nederland. De smartphone is beschikbaar in een reeks frisse kleuren, voor een vanaf prijs van € 850 (8GB/128GB). Het gaat om de opvolger van de één jaar oudere Galaxy S21. Qua design heeft het nieuwe model veel weg van z’n voorganger. Intern is deze geavanceerde smartphone echter op tal van punten vernieuwd en verbeterd. In deze publicatie gaan we dieper in op de verschillen tussen de Galaxy S22 en S21.

Samsung heeft het nieuwe S-serie model voorzien van een iets kleiner scherm, met een iets andere beeldschermverhouding. Ook zijn er de nodige veranderingen aangebracht aan het triple-camera systeem. Bovendien is de chipset vernieuwd, evenals de software. Tot slot is ook de accucapaciteit veranderd. We lopen deze onderdelen één voor één door.

Kleiner scherm en betere camera

Om te beginnen met de display. De Samsung Galaxy S22 beschikt over een 6,1” AMOLED display met een 19.5:9 beeldschermverhouding. Dat is iets kleiner dan het 6,2” scherm van z’n voorganger. Ook de beeldschermverhouding wijkt lichtelijk af (20:9), waardoor het nieuwe model in verhouding iets korter is. Dit komt de handligging ten goede, zeker voor diegene die relatief kleine handen hebben.

Naast het kleinere display is ook het frame vernieuwd. Het gaat om een extra sterk en duurzaam ‘Armor Aluminum’ frame. Voor het glazen voor- en achterpaneel is Gorilla Glass Victus+ toegepast. Dat maakt de S22 sterker en krasbestendiger dan z’n voorganger.

Het camerasysteem aan de achterzijde is eveneens vernieuwd. De Samsung S22 beschikt over een 50MP hoofdcamera, een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en een 10MP telelens met 3x optische zoom. De groothoekcamera en de zoomcamera zijn beide vernieuwd. Hoewel de resolutie van de telefoto camera is verlaagd (64MP vs 10MP), levert deze wel betere zoomprestaties.

Exynos 2200 en Android 12

Zoals elk jaar heeft Samsung ook de chipset en de software vernieuwd. De Europese Galaxy S22 modellen draaien op de nieuwe Samsung Exynos 2200 SoC. Deze processor is gebakken volgens het 4nm procedé. Het is tevens de eerste Exynos chip met een AMD GPU, die moeten zorgdragen voor console kwaliteit graphics op je smartphone.

De Samsung S22 draait op Android 12 in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. Niet alleen de software is vernieuwd, ook het aantal jaren dat je updates mag verwachten is verlengt. De S22 modellen ontvangen gegarandeerd 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Samsung loopt hiermee voorop ten opzichte van alle andere Android smartphone fabrikanten.

Mede door het kleinere scherm heeft Samsung besloten om de accucapaciteit te verlagen. Waar de Galaxy S21 is uitgerust met een 4.000 mAh batterij is de S22 voorzien van een 3.700 mAh accu. Helaas resulteert dit ook in een iets kortere accuduur, zo hebben verschillende expert reviews inmiddels aangetoond. Dit is feitelijk het enige onderdeel waarin de S22 minder scoort dan z’n voorganger.