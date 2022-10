Hoe goed ben jij beveiligd tegen cyber aanvallen? Veel bedrijven hebben wel eens te maken gehad met een cyberaanval. Wat kun je doen om dit soort aanvallen te voorkomen en de schade te beperken?

Het leven vindt steeds meer op de computer en mobiele telefoon plaats. Misschien werk je wel thuis via jouw laptop of maakt jouw bedrijf gebruik van social media. Echter, dit gaat allemaal niet zonder slag of stoot. Een cyberaanval overkomt je voor je er erg in hebt. Het is daarom belangrijk dat je ertegen bestand bent. Cyber security kan daarom jouw redder in nood zijn. Lees gauw verder hoe jij goed voorbereid bent op een mogelijke cyberaanval!

Veel bedrijven hebben al een of meerdere cyberaanvallen meegemaakt. Dit is natuurlijk erg vervelend, maar gelukkig kun je hier wel van leren door extra aandacht te besteden aan Cyber security.

Back-up

Een belangrijke les is bijvoorbeeld dat een back-up een hoop leed kan voorkomen. Met een back-up ben je niet bestand tegen mogelijke aanvallen, maar je hebt wel al jouw werk gekopieerd. Hierdoor gaat er niks verloren als jouw bedrijf een aanval meemaakt. Veel criminelen sturen tijdens een aanval een bericht dat ze de informatie weer beschikbaar stellen als je een hoop geld overmaakt, gelukkig ben je ze dan te slim af.

Het is verstandig als je zowel een digitale als fysieke back-up maakt. Dit omdat het mogelijk is dat jouw digitale back-up verloren gaat door criminelen, terwijl de fysieke back-up bijvoorbeeld bij brand of waterschade verloren kan gaan.

Trainingen

Waarschijnlijk bestaat jouw bedrijf uit meer mensen dan alleen jij. Dat betekent dat de risico’s op een aanval alleen maar groter worden, omdat de cybercriminelen op meer apparaten kunnen proberen binnen te dringen. Collega’s die niet zijn opgegroeid in het digitale tijdperk, zijn hier mogelijk gevoeliger voor. Daarom is het verstandig om jouw collega’s bewust te maken van criminelen op het internet.

Plan bijvoorbeeld aparte sessies in met je collega’s, waarin je uitlegt wat een cyberaanval is en hoe zij het kunnen voorkomen. Ook is het voor jou als verantwoordelijke belangrijk dat je jouw collega’s alleen toegang geeft tot hetgeen wat ze nodig hebben. Als jouw collega een dergelijk portaal niet nodig heeft maar toch de inloggegevens heeft, is het voor een hacker alsnog mogelijk om toegang te krijgen tot belangrijke informatie.

Cyberaanvallen worden steeds gevaarlijker en moeilijker om te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat jij jouw bedrijf hierop voorbereid. Maak dus een back-up van alle werkzaamheden en leer jouw collega’s hoe ze een aanval kunnen voorkomen. Wil je graag meer weten over hoe jij jouw onderneming kunt beschermen tegen criminelen in het digitale tijdperk? Kijk dan op de website van de Nationale Nederlanden.