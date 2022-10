Internet maakt ons leven veelzijdiger Steeds meer elektrische apparaten zijn te verbinden met het internet. Bovendien gebruiken we het internet steeds vaker, voor meer en meer doeleinden.

Nederlanders brengen veel tijd digitaal door. Even een mailtje versturen of social media checken, het gaat allemaal via het internet. We gebruiken hiervoor verschillende soorten elektrische apparaten. Denk daarbij aan handzame devices, zoals een smartphone of tablet. Ook de computer speelt een belangrijke rol in ons leven, zowel thuis als op het werk is de PC / laptop onmisbaar geworden.

Nederlanders zijn al verschillende jaren Europees koploper als het gaat om ‘internet thuis gebruik’. Ruim 98% van de Nederlandse huishoudens maken thuis gebruik van het internet en 91% van de huishoudens beschikt over een desktop of laptop, aldus het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Elektronica kopen

Eens in de zoveel jaar dienen we onze apparatuur te vernieuwen. Sommige kiezen er in zo’n geval voor om een volledig nieuwe PC te kopen, andere kiezen ervoor om onderdelen te upgraden. Ben je op zoek naar nieuwe elektronica? Dan kan het internet je ook hierbij helpen.

Er is voor ieder wat wils. Velen kiezen voor een kant-en-klare oplossing. Toch zijn er ook veel consumenten die hun desktop liever zelf samenstellen, door losse componenten te kopen.

Internet gebruik stijgt nog altijd

Nederlanders gebruiken het internet dus niet alleen om informatie te vergaren en entertainment te bekijken, maar ook om aankopen te doen. Volgens onderzoek van het CBS hebben vier op de vijf Nederlanders wel eens een aankoop gedaan via internet.

Er zijn ook steeds meer devices aan te sluiten op het internet. Denk daarbij aan Domotica, ook wel huisautomatisering genoemd. Slimme lampen of een slimme thermostaat, niemand kijkt er meer van op. Ook onze TV, koptelefoon en soortgelijke elektrische apparaten kunnen verbonden worden met het internet, om zodoende extra functionaliteit te creëren en devices makkelijker met elkaar te koppelen.

Tot slot maken we ook op steeds meer locaties gebruik van het internet. Waar we voorheen voornamelijk thuis en op het werk gebruik maakten van het internet, kun je tegenwoordig overal verbonden blijven. Dit hebben we grotendeels te danken aan onze smartphone. Verwacht wordt dat het internetgebruik de komende jaren alleen maar verder zal stijgen, niet alleen onder consumenten, maar ook onder bedrijven.