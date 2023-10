Slimme zonwering bedienen via je smartphone Slimme zonwering kun je op elk gewenst moment bedienen, ongeacht waar je bent. Zelfs via spraakcommando’s of automatisch bij slecht weer.

Velen van ons gebruiken hun smartphone allang niet meer alleen om te bellen, te internetten of te gamen. In toenemende mate wordt de smartphone ook ingezet om apparaten in huis mee aan te sturen – ook wel Domotica genoemd. Denk aan het bedienen van een slimme thermostaat of slimme lampen. Steeds vaker kiezen consumenten ook voor slimme zonwering. Werkelijk ideaal, want zo kun je jouw rolluiken, jaloezieën, screens of zonneschermen direct via je mobiele telefoon bedienen – ongeacht of je thuis bent of niet.

Slimme zonwering gaat nog een stuk verder dan elektrische zonwering. Als zonwering slim is, betekent dit dat deze via een app te bedienen is. Hierdoor wordt het onder andere mogelijk om de zonwering op afstand te openen en te sluiten. Je kunt er zelfs voor kiezen om jouw slimme zonnescherm of rolluik periodiek -denk aan dagelijks, of doordeweeks- op specifieke tijden te openen en/of te sluiten. Handig toch?!

Om gebruik te kunnen maken van de slimme functies dien je over een smart home hub te beschikken. Deze dient als een hub tussen jouw smartphone (of tablet) en de zonwering en maakt het mogelijk om de functie van de fysieke schakelaar over te nemen binnen het smarthome-platform.

Somfy zonwering met TaHoma Switch

In Nederland kun je binnen- en buiten zonwering van tal van merken kopen, waaronder van Somfy – tevens bekend van elektrische zonwering. Een bekende smart home hub die compatibel is met Somfy motoren is de TaHoma Switch. Dit apparaatje is tevens te koppelen aan een spraak assistent – zoals Google Home, Amazon Alexa en Apple Homekit. Zodoende kun je jouw slimme zonwering zelfs via spraak commando’s bedienen. Bovendien is het met deze smart home hub mogelijk om meerdere apparaten te koppelen. De TaHoma switch is compatibel met drie radioprotocollen: io home-control, RTS en Zigbee 3.0.

Tevens wordt het met de bijbehorende Somfy app mogelijk om op basis van tijd, het weer en andere variabelen (zoals het al dan niet aanwezig zijn in de woning) de zonwering volledig naar wens in te stellen. Er is zelfs een optionele automatische zon- en windfunctie beschikbaar. Zodoende wordt jouw zonnescherm of rolluik automatisch beschermt tegen weersinvloeden. Bij veel wind of regen wordt deze automatisch ingeklapt en wanneer de zon weer begint schijnen zal de zonwering automatisch worden uitgeklapt.

De mogelijkheden op het gebied van slimme zonwering zijn inmiddels eindeloos groot. Het zorgt voor veel meer comfort, nieuwe bedieningsmogelijkheden en is bovendien energie-efficiënter, doordat ze afhankelijk van de weersomstandigheden vanzelf open en dicht gaan.