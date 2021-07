Samsung Display legt Flex S / Flex B smartphone scherm vast Samsung Display legt handelsmerk vast voor Flex S, S Flex en Flex B. De omschrijving duidt op een scherm voor smartphones en/of tablets computers.

Toon pagina inhoud

Samsung Display produceert verschillende type schermen, die onder andere worden ingezet voor de producten van Samsung Electronics. Eén van de nieuwste type displays is het Infinity Flex scherm dat wordt gebruikt voor de Galaxy Z smartphones van het merk, zoals de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip opvouwbare smartphones. Ook de komende maand verwachte Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zullen naar verwachting over een Infinity Flex scherm beschikken.

Een drietal trademark aanvragen duiden erop dat Samsung Display nieuwe type schermen in ontwikkeling heeft. In alle drie de benamingen komt het woord ‘Flex’ terug, dat doorgaans door Samsung wordt ingezet voor haar flexibele schermen.

Samsung Flex S, S Flex en Flex B displays

Op 1 juli 2021 heeft Samsung Display een handelsmerk aangevraagd in Zuid-Korea bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO) voor de namen S Flex, Flex S, Flex B. In de omschrijving worden de volgende productgroepen genoemd.

Samsung Flex S, Flex B and S Flex trademark description ; ‘Smartphone display; computer display monitor; tablet monitor; large LCD screen; OLED display panel.

Het blijft vooralsnog onduidelijk waar de Flex S, S Flex, Flex B benamingen exact voor gebruikt zullen worden. De Flex benaming wordt door Samsung Display vooralsnog alleen ingezet bij het Infinity Flex display. Mogelijk gaat het om nieuwe type flexibele displays die voor toekomstige opvouwbare smartphones van het merk gebruikt zullen worden.

Eén van de opties is het vernieuwde scherm van de Galaxy Z Fold 3. Deze opvouwbare smartphone zal voor het eerst compatibel gemaakt worden met de S Pen. Hiervoor zal het scherm ook aangepast moeten worden, wellicht dusdanig dat deze ook een nieuwe benaming krijgt. In de tijdslijn acht ik dit echter niet waarschijnlijk, aangezien de Z Fold 3 al bijna geintroduceerd zal worden door Samsung Electronics – deze aanvragen komen echter van Samsung Display.

In mei dit jaar toonde Samsung Display verschillende nieuwe scherm-technologieën, waaronder een S-Foldable, een smartphone met een oprolbaar scherm en een Under Panel Camera display. Ook liet het bedrijf weten een 17” flexibel OLED scherm in ontwikkeling te hebben, bedoelt voor opvouwbare laptops. Mogelijkerwijs dat de nieuwe aanvragen hiermee te maken hebben.

Zo gaan er al enige tijd geruchten de ronde dat Samsung Electronics begin 2022 een Galaxy Z Fold Tab op de markt zal brengen. Ook lijkt het bedrijf te werken aan een device dat tweemaal gevouwen kan worden. Daarnaast hebben we de langverwachte rollable smartphone nog.

De aanvragen zijn uitsluitend vastgelegd door Samsung Display, wat vermoedelijk betekent dat het scherm inmiddels is ontwikkelt. Het kan echter nog enige tijd duren alvorens Samsung Electronics het nieuwe type scherm ook daadwerkelijk zal gaan inzetten.

Mogelijkerwijs wordt er komende maand al een tipje van de sluier opgelicht. Op 11 augustus 2021 zal het Samsung Galaxy Unpacked 2021 evenement georganiseerd worden. Tijdens dit event wordt er verschillende nieuwe Galaxy producten verwacht, waaronder de Z Fold 3 en Z Flip 3 vouwtelefoons, evenals de Galaxy Watch 4, de Watch 4 Classic en de Galaxy Buds 2 oordopjes.

Bekijk hier de aanvraag van Samsung Display voor Flex S, S Flex en Flex B.