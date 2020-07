Samsung Galaxy Z Flip 5G model Samsung introduceert een 5G variant van de Galaxy Z Flip met verbeterde processor. Het vernieuwde model wordt uitgebracht in twee nieuwe kleuren.

Over anderhalve week vindt het Samsung Galaxy Unpacked 2020 evenement plaats. Tijdens het virtuele event zal Samsung een reeks nieuwe Galaxy producten onthullen, waaronder de Galaxy Note 20 serie en de Galaxy Z Fold. Lange tijd werd gedacht dat Samsung gelijktijdig een 5G model zou introduceren van de in februari dit jaar gelanceerde Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone. De Koreaanse fabrikant heeft echter besloten om de Galaxy Z Flip 5G nu al officieel aan te kondigen.

De nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5G wordt 7 augustus 2020 uitgebracht in ‘bepaalde markten’, het is echter nog onbekend of het toestel ook al direct in Nederland verkrijgbaar zal zijn. De clamshell telefoon verschijnt in twee stijlvolle kleuren; Mystic Gray en Mystic Bronze. Laatstgenoemde is een warme brons kleur die we ook in de Note 20 en Z Fold verwachten terug te zien.

Beide kleuren zijn overigens nieuw. Het 4G model is uitsluitend verkrijgbaar in de kleuren zwart en paars, hoewel de Samsung Z Flip in enkele andere landen ook verkrijgbaar in een gouden kleurstelling. Hoe dan ook, je kunt aan de buitenkant van het apparaat dus al zien of je met een 4G of 5G variant te doen hebt.

Samsung Z Flip 5G functies en specs

De nieuwe vouwtelefoon beschikt over exacte dezelfde functies en eigenschappen als het 4G model. Op één onderdeel na; de Galaxy Z Flip 5G wordt namelijk aangedreven door de nieuwste Qualcomm Snapdragon 865 Plus chipset. Deze SoC werd onlangs aangekondigd door Qualcomm en biedt lichte verbeteringen ten opzichte van de Snapdragon 865 die in het 4G model is terug te vinden.

Qua geheugen en batterijcapaciteit zijn er geen verschillen te bespeuren tussen beide modellen. De opvouwbare telefoon beschikt over 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Om het geheugen uit te breiden ben je aangewezen op cloud services. De totale accucapaciteit is 3.300 mAh, verdeeld over twee accu’s. Ook biedt de Z Flip ondersteuning voor draadloos opladen.

Het toestel is uitgerust met een 6,7-inch FHD+ flexibel scherm en een 1,1-inch cover display, voor notificaties en binnenkomende oproepen. Er is een 10 megapixel selfie-camera ingebouwd en een dubbele camera aan de achterzijde. Deze bestaat uit een 12 megapixel ultragroothoek en een 12 megapixel groothoek camera. De opvouwbare smartphone draait op het Android 10 besturingssysteem.

Het 5G model ondersteunt zowel SA als NSA 5G netwerken. Ook wordt DSS (Dynamic Spectrum Sharing) ondersteunt. Begeef je je in een gebied waar 5G nog niet geactiveerd is, dan zal de telefoon automatisch gebruik maken van het minder snelle 4G netwerk.

5G in Nederland

In Nederland is het nieuwe mobiele netwerk inmiddels in gebruik genomen door Vodafone, deze provider maakt echter nog gebruik van bestaande spectrums (DSS) waardoor de maximale snelheden die 5G kan bieden nog niet bereikt kunnen worden.

De Nederlandse 5G veiling voor de 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHz frequenties is afgelopen week afgerond en heeft de Nederlandse staatskas 1,23 miljard euro opgeleverd. Nu de veiling is afgerond kunnen VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile het échte 5G netwerk in gebruik nemen, verwacht wordt dat dit deze zomer nog zal gebeuren.

Komende week zal KPN en T-Mobile hier al een start mee maken door 5G te activeren in een deel van Nederland. Inmiddels zijn er al een behoorlijk aantal 5G smartphones verkrijgbaar in Nederland, bekijk hier het volledige 5G telefoon overzicht.

Dat Samsung nu besluit om ook een 5G model uit te brengen van haar clamshell telefoon lijkt een erg logische beslissing. Ten slotte lopen de verkopen van de Galaxy Flip boven verwachting goed. Het toestel kreeg dan ook een gunstige adviesprijs van net geen €1.500.

Voor dat bedrag vinden veel consumenten het het overwegen waard om over te stappen op een opvouwbare telefoon. Zo’n toestel biedt immers een totaal andere gebruikerservaring dan een reguliere high-end smartphone, waar je tegenwoordig ook al ruim €1.000 voor moet betalen.

Prijs & verkrijgbaarheid

Over de adviesprijs van de Samsung Galaxy Z Flip 5G is nog geen informatie vrijgegeven. Waarschijnlijk zal dit onderwerp aan bod komen tijdens het Galaxy Unpacked 2020 event. Het online launch event vindt plaats op woensdag 5 augustus om 16:00 Nederlandse tijd en zal via een live stream te volgen zijn.

Mogelijk krijgt het 5G model dezelfde adviesprijs als het 4G model. Ten slotte is er al een half jaar gepasseerd sinds de introductie van de Flip, waardoor deze smartphone inmiddels in prijs gezakt is.

Op het moment van schrijven kunnen Nederlandse consumenten de Samsung Z Flip kopen via de officiële Samsung site voor € 1.130. Dat is een korting van ruim 22% ten opzichte van de €1.450 die enkele weken geleden nog in rekening werd gebracht.