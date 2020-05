Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone in gouden kleur Komt de gouden Samsung Galaxy Z Flip naar Nederland? De beschikbaarheid van deze elegante en spraakmakende kleur wordt nog altijd uitgebreid.

In februari dit jaar kondigde Samsung vol trots de Galaxy Z Flip aan. Dit is de tweede opvouwbare smartphone van de Koreaanse fabrikant. In tegenstelling tot de Galaxy Fold klap je deze telefoon op tot een zeer handzaam mobieltje. Ook werd het toestel beduidend aantrekkelijker geprijsd, in Nederland kreeg de vouwtelefoon een adviesprijs van €1500 – wat ruim €500 goedkoper is als zijn grotere broer.

Het clamshell model werd uitgebracht in drie kleuren: zwart, paars en goud. Daarnaast werd er een zilveren Galaxy Z Flip Limited Edition uitgebracht, in samenwerking met Thom Browne. In Nederland kun je de Galaxy Z Flip kopen in de kleuren zwart en paars. Het gouden model, ook wel Mirror Gold genoemd, is slechts in een beperkt aantal landen uitgebracht – waaronder Amerika. Desalniettemin wordt het aantal landen nog altijd uitgebreid, zo ging de gouden variant eerder deze maand in de verkoop in thuisland Korea.

Samsung Galaxy Z Flip verkoopt bijzonder goed

Dit roept natuurlijk de vraag op; mogen we deze gouden variant straks ook in Europa verwachten? Het is ten slotte een spraakmakende kleur voor vrouwen, die in de zomerperiode zeker zal aanslaan. Bovendien lopen de verkopen van de Galaxy Z Flip uitermate voorspoedig.

Dit in tegenstelling tot de Galaxy S20 serie overigens, deze toestellen werden gelijktijdig aangekondigd. De tegenvallende verkopen van de S20 modellen zouden te wijten zijn aan het coronavirus. Mogelijk dat de Z Flip dus nóg beter had verkocht als de pandemie niet was uitgebroken.

Hoe dan ook, Samsung Nederland kondigde afgelopen week nog een nieuwe kleurvariant aan van de Galaxy S20 Plus, genaamd ‘Aura Blue’. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat we binnenkort ook een nieuwe variant van de Z Flip mogen verwelkomen. Ten slotte zorgt een nieuwe kleur ook voor een extra verkoop stimulans, deze marketingstrategie wordt veelvuldig toegepast door Samsung. Aangezien de vouwtelefoon in andere landen al verkrijgbaar is in het goud lijkt dit de meest logische toevoeging.

Rond augustus / september 2020 wordt er alweer een nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung verwacht – gelijktijdig met de Galaxy Note 20 serie. Dit toestel wordt op internet ook wel de Galaxy Fold 2 of Galaxy Fold Lite genoemd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung nog vóór de introductie van deze vouwtelefoon een nieuw kleurvariant van de Z Flip zal introduceren.

Gratis accessoires

In thuisland Korea heeft Samsung ook een bijpassende clutch uitgebracht. Het stijlvolle dames tasje is ontworpen in samenwerking met modemerk Find Kapoor en wordt als cadeau meegeleverd bij aankoop van een Samsung Galaxy Z Flip. De etui heeft dezelfde vierkante vormfactor als het toestel zelf. We verwachten overigens niet dat deze accessoire ook naar Nederland komt.

Wel is het waarschijnlijk dat er een andere actie aan gekoppeld wordt zodra er een nieuwe kleur ter beschikking komt. Zo werden de nieuwe Galaxy Buds+ draadloze oordopjes gratis meegeleverd tijdens de preorder periode van de Z Flip en bij de recent geïntroduceerde S20 Plus Aura Blue wordt nu tijdelijk een AKG Y600 headphone meegeleverd.