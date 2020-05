Samsung Galaxy S20 Plus 5G nu verkrijgbaar in Aura Blue Samsung introduceert een nieuwe kleurvariant voor de Galaxy S20 Plus. De lekker opvallende, helderblauwe kleur Aura Blue is per direct verkrijgbaar.

De high-end Samsung Galaxy S20 Plus is nu ook verkrijgbaar in de sprankelend blauwe kleur ‘Aura Blue’. Daarmee komt het totaal aantal beschikbare kleuren op 4, andere verkrijgbare kleuren zijn: Cloud Blue (lichtblauw), Cosmic Grey (grijs) en Cosmic Black (zwart). Toen de S20 Plus in maart dit jaar in de verkoop ging werd de smartphone ook geleverd in de kleur Cloud Pink, deze is echter (tijdelijk) uitverkocht. De nieuwe kleurvariant is per direct verkrijgbaar via telecomproviders T-Mobile en Tele2.

De Samsung Galaxy S20 Plus 5G heeft een adviesprijs van €1.100 – ongeacht de kleur die je prefereert. Kies je ervoor de S20 Plus met abonnement te kopen dan ben je in verhouding wat minder geld kwijt voor het toestel zelf. Tenzij je nog een oude telefoon hebt liggen om in te ruilen, want dan kun je ook bij het kopen van een los toestel een aantrekkelijke korting krijgen oplopend tot €425 – afhankelijk van het telefoonmodel dat je wilt inruilen.

Gaat jouw voorkeur uit naar een los toestel zonder abonnement? Samsung heeft momenteel een aantrekkelijke actie lopen, bij aankoop van een willekeurig Galaxy S20 model ontvang je er een gratis AKG Y600 headphone ter waarde van €230 bij cadeau. Deze actie loopt van 18 mei 2020 t/m 28 juni 2020. De aanbieding van gratis Galaxy Buds+ draadloze oordopjes komt daarmee te vervallen.

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

De Galaxy S20 serie bestaat momenteel uit drie modellen; de S20, de S20 Plus en ten slotte de S20 Ultra. Alle drie de smartphones bieden ondersteuning voor het snelle 5G netwerk. Het Plus model beschikt over een 6,7-inch QHD+ AMOLED display met een indrukwekkende refresh rate van 120 Hertz. Er is een perforatiegaatje gemaakt in het scherm om de 10 megapixel selfie-camera in te verwerken.

De achterzijde wordt gedomineerd door een quad-camera systeem bestaande uit een 12 megapixel ultragroothoek, een 12 megapixel groothoek, een 64 megapixel telefoto camera en ten slotte een DepthVision camera. Ook is er een LED flitser voorhanden.

De nieuwste high-end smartphones van Samsung worden aangedreven door de 7 nanometer Exynos 990 SoC. De Galaxy S20 Plus 5G beschikt in Nederland standaard over 12GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. De 256GB en 512GB variant is hier niet verkrijgbaar. Mocht je behoefte hebben aan meer opslagruimte, het geheugen is uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaartje.

De 4.500 mAh batterij is voldoende krachtig om de dag door te komen. Dankzij de 25 Watt meegeleverde oplader kun je de telefoon ook in hoog tempo opladen. Daarnaast kun je de telefoon draadloos opladen en ook omgekeerd draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden.