Vodafone activeert 5G netwerk voor mobiele telefoons Vanavond maakt Vodafone 5G beschikbaar in de helft van Nederland. Landelijke 5G dekking volgt eind juli 2020. Klanten met een Vodafone RED abonnement krijgen vanaf volgende week toegang tot het supersnelle mobiele netwerk.

Er wordt al lange tijd over gesproken, maar vanavond is het dan zover, Vodafone zal haar 5G netwerk activeren voor ruim de helft van Nederland. Eind juli is het nieuwe mobiele netwerk voor heel Nederland beschikbaar. Vodafone klanten met 5G in hun abonnement kunnen binnen een week gebruik gaan maken van 5G in het dekkingsgebied. Vanzelfsprekend heb je hiervoor wel een 5G telefoon nodig. De afgelopen maanden hebben nagenoeg alle gerenommeerde telefoonfabrikanten inmiddels één of meerdere 5G modellen aangekondigd. Bekijk hier ons volledige 5G smartphone overzicht.

Vodafone abonnementen en 5G telefoons

Sinds maart 2020 heeft Vodafone 5G opgenomen in zijn abonnementen. Alle bestaande en nieuwe Vodafone-klanten met een Red (consumenten) of Red Pro (zakelijk) abonnement krijgen zonder meerprijs toegang tot 5G. In komende dagen worden deze Red (Pro) abonnementen geactiveerd, zodat 5G binnen een week volledig actief zal zijn.

Dan kunnen ook Start-klanten via een ‘add-on’ (van 2 euro per maand) gebruik maken van 5G met een geschikte telefoon. Vodafone biedt inmiddels de volgende smartphones voor 5G gebruik met instellingen voor Nederland: Samsung Galaxy S20 5G, S20+, S20 Ultra en Oppo Find X2 Pro en er zullen meer toestellen volgen. Bij gebruik van deze mobiele telefoons in het dekkingsgebied is het 5G symbool op het toestel te zien.

Vodafone maakt slim gebruik van de huidige frequenties en het bestaande antennepark. 5G biedt op weg naar de toekomst gaandeweg meer capaciteit, stabiliteit en nieuwe mobiele toepassingen voor consumenten, overheid en het bedrijfsleven. Mobiel internetten gaat razendsnel met 5G en realtime multiplayer-games spelen op smartphones wordt werkelijkheid. Daarnaast opent 5G nieuwe perspectieven voor sectoren, zoals smart farming, de medische zorg, slimme steden en de enorme groei van Internet of Things (IoT).

Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo zegt: Wij introduceren 5G via ‘spectrumdelen’ in ons GigaNet. Zo kunnen klanten in Nederland nu al de nieuwste mobiele generatie ervaren, want 5G is een evolutie die deuren opent naar nieuwe mogelijkheden. Wij gebruiken hierbij innovatieve technologie om 5G toe te passen in bestaande frequentiebanden en met onze bestaande antennes. Daarmee zijn we koploper met 5G in Nederland. Deze voorsprong willen we meteen doorgeven aan onze klanten, want meer capaciteit, hogere snelheden, lagere responstijden en efficiëntie op het netwerk zijn nodig. Denk aan het toenemende datagebruik en ontwikkelingen van vandaag en morgen op het gebied van artificiële en virtuele realiteit.

Met het oog op de digitale toekomst zet Vodafone nu de stap naar 5G in Nederland. Vodafone is daarmee de eerste provider die haar klanten ook daadwerkelijk de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van het supersnelle mobiele netwerk. Telecomproviders T-Mobile en KPN zullen ongetwijfeld snel volgen.

Hoe werkt Vodafone 5G via spectrumdelen?

Vodafone zal vanavond samen met netwerkpartner Ericsson het 5G netwerk activeren in meer dan de helft van Nederland. In de periode tot eind juli wordt dit uitgebreid tot landelijke 5G-dekking. Vodafone loopt met zijn introductie van 5G via de huidige frequenties en reeds bestaande antennes, vooruit op de beschikbaarheid van nieuw 5G spectrum via de multi-band veiling later dit jaar. Dat kan omdat er meerdere manieren zijn om 5G toe te passen.

Er zijn in Europees verband specifiek voor 5G drie nieuwe frequentiebanden afgesproken: 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. Deze zijn in Nederland nog niet beschikbaar. De nieuwe 5G-technologie is echter evengoed toepasbaar in andere frequentiebanden, waarvoor al vergunningen voor mobiele communicatie zijn verleend. En dat is precies wat Vodafone doet: 5G technologie toepassen in bestaande 4G frequentiebanden.

Dit betekent dat Vodafone zijn bestaande spectrum, met inzet van Ericsson technologie, slim verdeelt tussen 4G en 5G. Beide protocollen blijven naast elkaar bestaan. Omdat Vodafone bestaande frequenties gebruikt, zijn bovendien niet meteen nieuwe masten nodig. Dit maakt ‘spectrumdelen’ ideaal om 5G in het Vodafone-netwerk te introduceren als springplank voor verdere 5G ontwikkelingen in de komende jaren.

De ‘vijfde generatie’ (5G) is een nieuw protocol om slimmer, efficiënter en sneller datapakketjes te versturen via radiosignalen. Voor deze 5G introductie maakt Vodafone gebruik van spectrumdelen ofwel ‘Dynamic Spectrum Sharing’ (DSS). Met deze technologie van Ericsson kan een smartphone hetzelfde spectrum gebruiken voor 4G èn 5G verbindingen. Dit is als ‘twee talen’ die in dezelfde frequentieband worden gesproken. Het slimme netwerk kiest daarbij razendsnel voor 4G of 5G, afhankelijk van de mogelijkheden van het toestel. Buiten 5G-dekkingsgebied schakelt de telefoon automatisch naar 4G. Zo heeft de klant altijd de beste verbinding.



Snelheid en reactietijd

5G zorgt voor een betere gebruikservaring doordat de reactietijd en downloadsnelheid verder verbeteren. De snelheden die de gebruiker daadwerkelijk ervaart zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals de drukte op het netwerk, locatie, bereik en de specifieke telefoon. De reactietijd (zogenaamde latency) zal met zo’n 30 procent verbeteren: van gemiddeld rond de 30 milliseconden op 4G tot onder 20 milliseconden op 5G.

De downloadsnelheden die 5G in dit bestaande spectrum kan bieden lopen op tot maximaal 1Gbps, wat ruim boven de maximale 350Mbps van de huidige 4G abonnementen ligt. In het begin zal in de praktijk deze datasnelheid gemiddeld tien procent hoger zijn. Zo draagt Vodafone actief bij aan de 5G-evolutie, waarbij klanten in de toekomst verdere verbeteringen kunnen ervaren.

Jeroen Hoencamp vervolgt: Met de introductie van 5G investeert VodafoneZiggo in de digitale en economische ontwikkeling van Nederland. Via het krachtige GigaNet bieden we in 2021 heel Nederland supersnel internet met een downloadsnelheid tot 1 Gigabit per seconde via het vaste netwerk, zonder te graven. Met toevoeging van 5G willen we Nederland de beste vaste én mobiele digitale infrastructuur ter wereld bieden en zorgen voor nieuwe verbondenheid. Dit helpt om essentiële innovaties aan te jagen op het gebied van augmented reality (AR), virtual reality (VR) en artificiële intelligentie (AI). Denk daarbij aan het populaire VR-gamen, operaties op afstand en het stroomlijnen van industriële processen en het aanjagen van innovaties.