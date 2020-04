Oppo Find X2 Pro verkrijgbaar met Vodafone 5G abonnement Oppo start samenwerking met Vodafone. Het nieuwe vlaggenschip, de Find X2 Pro, is per direct verkrijgbaar in combinatie met een Vodafone abonnement.

Enkele jaren geleden hadden veruit de meeste Nederlanders nog nooit van Oppo gehoord. Inmiddels heeft de innovatieve smartphonefabrikant zich aardig weten te nestelen in Nederland. De Reno en Find telefoonmodellen vinden gretig aftrek in ons land en ook het aantal verkoopkanalen worden nog altijd uitgebreid. Bij MediaMarkt, Coolblue en BelSimpel kun je inmiddels meerdere Oppo telefoon modellen kopen en sinds vorige maand heeft Oppo ook een eigen webshop voor de online verkoop van telefoons.

Daar blijft het echter niet bij, want Oppo gaat ook in toenemende mate samenwerkingen aan met telecomproviders. Vorig jaar ging het al in zee met T-Mobile. Nu kondigt de Chinese fabrikant aan een samenwerking te zijn gestart met Vodafone.

De timing is perfect, want gisteren maakte Vodafone bekend het 5G netwerk te activeren voor de helft van Nederland. Eind juli wil Vodafone landelijke 5G dekking kunnen bieden. Oppo is pionier als het gaat om 5G telefonie. Zo waren de high-end Oppo Find X2 en X2 Pro de eerste verkrijgbare 5G telefoons in Nederland. Het Pro-model behoort zelfs tot de meest geavanceerde smartphones die je momenteel kunt kopen.

Vooralsnog kon je alleen bij T-Mobile terecht als je deze Oppo telefoons met abonnement wilt kopen. Nu biedt ook Vodafone de Oppo Find X2 Pro 5G aan. Deze smartphone beschikt onder andere over een fantastisch 120Hz scherm, razendsnel opladen met 65W SuperVOOC 2.0 en een professioneel 48MP Ultra Vision camerasysteem.

Koen Cluistra, Director Marketing B2C VodafoneZiggo zegt: Ik ben erg trots dat we nu al 5G lanceren met Vodafone in Nederland en dat Oppo daar onderdeel van uitmaakt. De Oppo Find X2 Pro is een hoogwaardige 5G smartphone en wordt tegelijkertijd in meerdere Europese landen door Vodafone geïntroduceerd. De Oppo Find X2 Pro vormt samen met onze 5G abonnementen en ons 5G netwerk een uiterst krachtige combinatie.

Daarnaast kun je bij Hollandsnieuwe, een dochtermerk van Vodafone, terecht voor de Oppo A9 2020. Dit is een goedkope telefoon die desondanks geavanceerde functies biedt, waaronder een quad-camera, 5.000 mAh batterij, een vingerafdrukscanner én Face Unlock.

Harrison Chen, CEO OPPO Benelux zegt: Bij Oppo staat innovatie centraal. Het afgelopen jaar hebben wij een aantal belangrijke 5G-mijlpalen behaald en we zullen blijven investeren in 5G-productontwikkeling en onderzoek. Onze lokale samenwerkingen met telecomproviders dragen hier onlosmakelijk aan bij. Ik ben dan ook ontzettend trots op deze nieuwe samenwerking met Vodafone. Bij OPPO hechten we veel waarde aan kwalitatieve partnerships. Samen met Vodafone willen we de Nederlandse consument inspireren met onze producten op een sterk netwerk. Het is fantastisch dat ons 5G-vlaggenschip als eerste Oppo smartphone deel zal uitmaken van het Vodafone assortiment en wij kijken uit naar een hechte samenwerking in de toekomst.

Oppo Find X2 Pro kopen bij Vodafone

De Oppo Find X2 Pro met 12GB RAM en 512GB ROM is per direct verkrijgbaar in combinatie met een Vodafone Red Essential abonnement voor €61,00 per maand. De provider biedt ook het losse toestel aan voor €1.200.

De Oppo A9 2020 met 4GB RAM en 128GB ROM is bij Hollandsnieuwe verkrijgbaar in combinatie met een abonnement voor €18,50 per maand.