Oppo start webshop voor online verkoop van mobiele telefoons

Sinds halverwege 2018 kun je in Nederland Oppo smartphones kopen. Zo zijn de nieuwe Reno en Find modellen onder andere verkrijgbaar via MediaMarkt, Coolblue en BelSimpel. Ook is het bedrijf een samenwerking aangegaan met telecomprovider T-Mobile. Het was echter nog niet mogelijk om direct via de Nederlandse Oppo site een telefoon te kopen. Daar komt echter snel verandering in, want de Chinese smartphonefabrikant heeft haar eigen Nederlandse webshop geopend, een béta versie althans.

De webwinkel is een toevoeging op de reguliere site van Oppo. Behalve nieuwe smartphones bestaat het aanbod ook uit refurbished modellen, oftewel tweedehands toestellen. Daarnaast worden er verschillende bijpassende accessoires aangeboden, denk aan telefoonhoesjes, headphones en opladers. Nog voordat de webshop officieel geopend is, wist AndroidWorld het nieuws al op te pikken, waarna ze Oppo Nederland om commentaar hebben gevraagd.

Omar Al Azami, PR & Communicatie Manager OPPO Nederland: Het klopt inderdaad dat de OPPO webshop online staat sinds gisteren. Voor nu is dit een bèta-test versie maar we zijn druk bezig met de team om de OPPO webshop te polijsten en de juiste gebruikerservaring te kunnen bieden aan alle OPPO klanten. Het is de bedoeling dat we een breed assortiment aan OPPO producten gaan aanbieden, dus naast smartphones ook accessoires zoals stijlvolle hoesjes maar ook toekomstige IoT producten.

Op dit moment worden er in de webshop Oppo Reno smartphones en A-serie modellen aangeboden. Het aanbod zal in de (nabije) toekomst verder worden uitgebreid. Zo ligt het in de lijn der verwachting dat de recent geïntroduceerde Oppo Find X2 en de X2 Pro ook via de webwinkel verkrijgbaar zullen zijn.

Wat betreft ‘toekomstige IoT producten’, eind vorig jaar kondigde Oppo aan een ‘smart-device ecosysteem’ in ontwikkeling te hebben. Dit resulteerde afgelopen maand al in de introductie van de Oppo Watch in China. Dit is de eerste smartwatch van de Chinese fabrikant. Ook heeft het bedrijf een AR-bril in ontwikkeling. Waarschijnlijk zullen in de loop der tijd steeds meer van deze nieuwe producten ook in Nederland verkocht worden. De smartphones van Oppo hebben doorgaans een bijzonder goede prijs/kwaliteit verhouding, we juichen de komst van extra Oppo producten in Nederland dan ook zeker toe.