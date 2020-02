Oppo stapt in wearables markt met stijlvolle smartwatch Binnenkort wordt de eerste Oppo smartwatch onthuld, een sporthorloge met ECG sensor en belfunctie. Aanschouw hier 3D renders van het elegante horloge.

Het wordt een veelbelovend jaar voor Oppo. Eind 2019 werd tijdens Oppo Inno Day aangekondigd dat het bedrijf een ‘smart-device ecosysteem’ in ontwikkeling heeft. De smartphone zal hierin centraal staan, daarnaast wil Oppo ook andere smart-devices gaan ontwikkelen en produceren. Denk aan een AR-bril, 5G hub, wireless koptelefoons en natuurlijk… een smartwatch. Destijds werd er nog weinig onthuld over het slimme horloge, behalve dat het voorzien wordt van AI (Artificial Intelligence) en veel sensoren.

Het wordt het allereerste slimme horloge van de Chinese smartphonefabrikant en lang hoeven we er niet meer op te wachten, want de smartwatch zal in het eerste kwartaal van 2020 geïntroduceerd worden. Oftewel, binnen nu en anderhalve maand zal ook Oppo de wearables markt betreden.

Elegante Oppo smartwatch

Twee weken geleden werd via Chinese social media voor het eerst een product afbeelding getoond, waardoor we inmiddels een goede eerste indruk hebben gekregen van het design van de gloednieuwe Oppo smartwatch. Het stijlvolle horloge beschikt over een rechthoekig vormgegeven horlogekast met afgeronde hoeken. Ook de display zelf is prachtig afgerond. Aan de rechterzijkant zijn twee bedieningsknoppen zichtbaar.

Aan de hand van de product afbeelding heeft de Nederlandse 3D designer Jermaine Smit – aka Concept Creator – voor LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt van het nieuwe horloge. Zodoende krijgen we een nog betere impressie van Oppo’s smartwatch.

Vooralsnog zijn er slechts een handjevol spelers die zowel smartphones als smartwatches op de markt brengen. Apple doet het veruit het best, met als meest recente toevoeging de Apple Watch 5. Daarnaast heb je natuurlijk nog de Samsung Watch Active 2 en de Huawei Watch GT 2. Van LG hebben we al geruime tijd geen nieuwe modellen gezien. Xiaomi daarentegen heeft recentelijk haar eerste smartwatch aangekondigd, de Mi Watch. En ook OnePlus, een zusterbedrijf van Oppo, zal dit jaar haar eerste watch uitbrengen.

Waar Samsung en Huawei kiezen voor een ronde horlogekast, heeft Apple vanaf het begin voor een meer vierkante vormgeving gekozen. Zowel Xiaomi als Oppo, en waarschijnlijk straks ook OnePlus, kiezen nu voor een zelfde soort vormfactor als Apple. Dat zal de mannen uit Cupertino vast niet ontgaan zijn. Om het simpelweg een kopie te noemen is echter wat te makkelijk gezegd. Ten slotte heb je voor een horloge eigenlijk maar twee keuzes – recht of rond – en beide zijn er al.

Maken we dan toch de vergelijking, dan valt natuurlijk direct op dat het kroontje ontbreekt. Daarvoor in de plaats kiest Oppo voor een tweetal bedieningsknoppen, waarvan de onderste ook voorzien is van een handige notificatie LED.

Tussen de twee bedieningsknoppen lijkt nog een microfoon te zijn geplaatst. Wat impliceert dat je met deze watch ook kunt bellen, zonder tussenkomst van een smartphone. Op het vierkante scherm, dat overigens prachtig is afgerond, kun je relatief veel content tonen, zeker als je het vergelijkt met een rond display.

Het horloge heeft een glimmend gouden behuizing. Daarnaast is er gekozen voor een silicone strap. Of het ook mogelijk wordt om van horlogebandje te wisselen blijft nog even onduidelijk, want het bandje is naadloos geïntegreerd met de horlogekast. Wellicht dat het middels een kliksysteem toch mogelijk wordt gemaakt om het horlogebandje te wisselen. Ten slotte is dat dé manier om je horloge extra persoonlijk te maken.

Qua specs tasten we nog grotendeels in het duister. Kunstmatige intelligentie en veel sensoren, dat is wat Oppo er zelf over heeft vertelt. Ook is ondertussen duidelijk geworden dat de Oppo smartwatch over een ECG sensor (electrocardiogram) zal beschikken, om de bloeddruk en hartslag op te meten. Deze sensor zien we in meer slimme horloges terug, waaronder eerder genoemde modellen van Apple, Samsung en Huawei.

Of Oppo deze wearable ook zal voorzien van een GPS chip of dat er gekozen wordt voor een zogenaamde ‘shared GPS’ mode is vooralsnog onduidelijk. Je mag er in ieder geval vanuit gaan dat er een fitness tracker voorhanden is, evenals de mogelijkheid om inzicht te krijgen in calorieverbranding. En functies om een betere slaapkwaliteit te realiseren zullen ook vast niet ontbreken.

Wat betreft de batterijduur is er nog niets bekend, maar Oppo smartphones scoren doorgaans goed qua accuduur en qua snellaad functionaliteit. We verwachten dan ook dat de smartwatch van Oppo zeker niet zal teleurstellen op dit vlak.

Prijs & release van het Oppo horloge

Aangezien het de allereerste smartwatch van Oppo wordt is het moeilijk te voorspelen voor welke prijs deze wearable in de markt wordt gezet. De Apple Watch 5 behoort tot de duurdere modellen, met een vanaf prijs van €450. De Samsung Galaxy Watch Active 2 kreeg een vanaf prijs van €320. De Huawei Watch GT2 is nog goedkoper, met een vanaf prijs van €230. En hoewel de Xiaomi Mi Watch vooralsnog alleen in China is aangekondigd, kun je deze voor omgerekend zo’n €170 kopen.

Waarschijnlijk zal het Oppo horloge iets minder goedkoop worden – zeker als je er ook mee kunt bellen. Aan de andere kant verwacht ik ook niet dat de verkoopprijs hoger ligt dan bij Samsung. Persoonlijk denk ik dat de prijs ergens tussen de €225 – €300 uitkomt. Of je dit horloge straks ook in Nederland kunt kopen blijft nog even afwachten, maar het is zeker niet ondenkbaar.

Het is goed mogelijk dat we later deze maand meer te horen krijgen over het slimme horloge van Oppo. Op 22 februari 2020 vindt het Find X2 launch event plaats. Het is aannemelijk dat tijdens dit persevenement ook aandacht zal uitgaan naar de nieuwe smartwatch.

Ervan uitgaande dat het evenement doorgang zal vinden uiteraard, want gisteren werd bekend dat MWC 2020 wordt afgelast. Afgelopen week hadden al ruim 20 merken, waaronder Sony, LG, Vivo en HMD Global besloten om dit jaar niet aanwezig zijn op de toonaangevende telecombeurs.

Het coronavirus is de boosdoener. Hoewel het virus in Nederland nog geen slachtoffers heeft gemaakt is het elders in de wereld, met name in China, een groot probleem aan het worden. Niet voor niets heeft de World Health Organization (WHO) het coronavirus bestempeld als ‘global emergency’. Het zou dan ook een te groot gezondheidsrisico met zich meebrengen om het evenement dit jaar plaats te laten vinden, temeer omdat bezoekers uit de hele wereld komen inreizen.

Normaal gesproken had Oppo de Find X2, en mogelijk dus ook de smartwatch, geïntroduceerd op de 22ste, om de nieuwe mobiele apparaten vervolgens vanaf 24 februari tentoon te stellen op de beurs. Nu de beurs niet doorgaat is het nog even afwachten of het Launch Event in Barcelona wel doorgang zal vinden. Zo kiezen sommige fabrikanten ervoor om de persconferentie af te blazen en in plaats daarvan op hetzelfde moment een live stream via YouTube op te zetten, om de productintroducties toch doorgang te laten vinden.

