Oppo smartwatch toont veel gelijkenissen met Apple Watch Oppo introduceert binnenkort haar eerste smartwatch, mogelijk op vrijdag 6 maart. Dit is hoe het stijlvolle slimme horloge van Oppo eruit komt te zien!

Toon pagina inhoud

Eind vorig jaar onthulde Oppo tijdens de Inno Day 2019 dat het bedrijf een nieuw smart-device ecosysteem in ontwikkeling heeft. Dit zal gepaard gaan met een nieuwe reeks producten, waaronder een AR-headset, een 5G hub en nieuwe draadloze koptelefoons. Ook zal in het eerste kwartaal van 2020 een Oppo smartwatch worden aangekondigd, zo onthulde de fabrikant tijdens hetzelfde Chinese evenement. Het is voor het eerst dat Oppo een slim horloge zal introduceren.

Naarmate de tijd verstrijkt worden er steeds meer details bekend omtrent de in ontwikkeling zijnde smartwatch. Zo is inmiddels duidelijk geworden dat het niet gaat om een Oppo opvouwbare smartwatch, waarvoor het bedrijf halverwege vorig jaar een patent heeft vastgelegd. Dit horloge beschikte over een groot flexibel scherm, zoals in onderstaande afbeelding te zien is.

Het horloge dat binnenkort geïntroduceerd wordt krijgt een rechthoekig ontwerp, zo liet Brian Shen, de president van Oppo, enige tijd geleden weten via social media. Vanochtend toonde de fabrikant voor het eerst een hoge resolutie product render via het Chinese social media kanaal Weibo, zodoende hebben we inmiddels een zeer goede eerste impressie van de nieuwe Oppo smartwatch.

Oppo slim horloge met ECG

We kunnen er niet omheen, Oppo heeft duidelijk gekeken naar de concurrentie, met in het bijzonder Apple. Het ontwerp heeft veel weg van de Apple Watch. Dat is ook niet zo vreemd aangezien de smartwatches van Apple behoren tot de meest populaire en beste verkochte slimme horloges ter wereld.

Bovendien werden de Oppo smartphones ook lange tijd geïnspireerd op de iPhone modellen. Inmiddels heeft het bedrijf haar geheel eigen design en functies ontwikkelt, waardoor de gelijkenissen minimaal zijn geworden. Het ligt voor de hand dat dit door de tijd heen ook het geval wordt met de Oppo smartwatches. De Chinese fabrikant beschikt over een zeer grote R&D afdeling, waar een groot aantal slimme koppen bij elkaar zijn gebracht om innovatie te brengen in de mobiele sector.

Het horloge van Oppo heeft prachtige afgeronde schermranden, oftewel een curved display. Dit zorgt voor een bijzonder stijlvolle uitstraling. Ook de lengte- / breedte verhouding ziet er erg gebruiksvriendelijk uit. Aan de zijkant zijn een tweetal bedieningsknoppen te vinden. Er is dus geen kroontje te zien, zoals wel het geval is bij de Apple Watch. Tussen de tweetal knoppen is een opening te zien, mogelijk gaat het hier om een microfoon. Zodoende zou het mogelijk worden om te bellen met de smartwatch van Oppo, zonder dat je een mobiele telefoon nodig hebt.

Ook wordt de smartwatch voorzien van een ECG sensor (electrocardiogram), deze kan de bloeddruk en de hartslag meten. Dit is overigens niet het eerste slimme horloge dat voorzien wordt van een ECG. Ook de Apple Watch 4 en Watch 5, de Samsung Galaxy Watch Active 2 en de Asus VivoWatch SP beschikken over een ECG. Of er ook een GPS functie wordt ingebouwd in de wearable van Oppo is nog onbekend, maar zeker niet ondenkbaar.

Eerder dit jaar bracht concurrent Xiaomi ook haar eerste smartwatch uit. De Xiaomi Mi Watch is een betaalbaar Android Wear horloge, die waar mogelijk nog meer overeenkomsten heeft met de Apple Watch. Zo is de smartwatch van Xiaomi ook voorzien van een kroontje aan de zijkant. Duidelijk is dat de Chinezen niet langer alleen de smartphone markt willen domineren, maar zich inmiddels ook storten op de markt van wearables.

Wanneer wordt de Oppo Watch verwacht?

In het eerste kwartaal van 2020 zal de smartwatch officieel geïntroduceerd worden, zo heeft het bedrijf reeds laten weten. Op het display staat vermeld ‘Friday 06’. Het is goed mogelijk dat dit wijst op een officiële introductie op vrijdag 6 maart.

In dat geval zal het horloge na de MWC 2020 gepresenteerd worden. De Mobile World Congress gaat namelijk op 24 februari 2020 van start. Het is ook mogelijk dat de datum Friday 06 verwijst naar de lanceringsdatum. In dat geval zal het horloge al wel op MWC tentoongesteld worden en zal het slimme apparaatje vanaf 6 maart in de winkels liggen. Hoe dan ook, binnen enkele maanden kun je het eerste Oppo horloge kopen in de winkels. Waarschijnlijk wordt de smartwatch ook uitgebracht in Europa, hoewel dit nog niet geconfirmeerd is door de fabrikant zelf.