Google Pixel Watch en Pixel Buds met skin interface Google patenteert technologie om druk en veeggebaren te herkennen die op de huid van de gebruiker worden ingegeven. Voor oordopjes en smartwatches.

Google heeft inmiddels een aardige line-up aan consumenten elektronica producten ontwikkelt. De Google Pixel 6 en 6 Pro zijn erg populair, het zijn tevens de eerste Google telefoons met een eigen Tensor chip. Rond mei 2022 zal het bedrijf een extra goedkope variant uitbrengen, de Pixel 6a. Gelijktijdig wordt ook de eerste Google Pixel Watch verwacht. Mogelijk dat er rond die tijd ook nieuwe oordopjes worden aangekondigd.

Afgelopen jaar werden de relatief goedkope Pixel Buds A-series uitgebracht. Het is zeker niet ondenkbaar dat er dit jaar een nieuwe Pro-variant zal verschijnen, als opvolger van de Pixel Buds 2 uit 2020. Laatstgenoemde oortjes bieden verschillende extra features ten opzichte van de nieuwere Buds A, zo is het onder andere mogelijk om het volume middels gebaren aan te passen.

In de tussentijd heeft Google een patent ingediend die lijkt voort te borduren op deze functionaliteit. Het gaat om de bediening van wearables via een ‘skin interface’, oftewel gesture control via de huid van de gebruiker. De gepatenteerde technologie kan worden toegepast voor uiteenlopende draagbare producten, van oordopjes en smartwatches tot virtual reality headsets en slimme brillen.

Google Pixel wearables met gesture control via de huid van de gebruiker

Halverwege 2020 heeft Google LLC een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Skin interface for Wearables: Sensor fusion to improve signal quality’. De 27-pagina tellende documentatie is op 3 maart 2022 goedgekeurd en gepubliceerd.

Momenteel vindt de bediening van wearables hoofdzakelijk plaats middels spraakopdrachten, dankzij een ingebouwde microfoon, en middels touch input. Echter, een fysieke invoer (zoals een aanraking of een tik) kan ongewenst geluid of ongemak voor de gebruiker veroorzaken. Bovendien kan een aanraking de prestaties van de antenne beïnvloeden, aldus Google. Daar heeft de Amerikaanse fabrikant iets op bedacht: skin gesture control.

De gebruiker kan een veeggebaar of een tikgebaar maken op de huid van z’n lichaam, in de buurt van de wearable. Het gebaar creëert een mechanische golf, vervolgens wordt middels sensoren en een versnellingsmeter de beweging gedetecteerd en het type gebaar bepaald. Hiervoor wordt Sensor Fusion technologie gebruikt – waarbij de data van meerdere sensoren wordt gecombineerd voor een accurate detectie.

Aan de hand van het gebaar wordt bepaald welk invoercommando hier bij hoort. Er kan een verticale of zijwaartse veegbeweging worden gemaakt, ook is het mogelijk om een tikbeweging te maken – kort of lang, met een enkele of meerdere vingers. Op deze wijze kan de gebruiker verschillende bedieningselementen aansturen – denk aan het beantwoorden of beëindigen van een telefoongesprek, het aanpassen van de volume, het vooruit of terugspoelen van audio etc.

Het is hierbij van belang dat de gebruiker de beweging maakt dichtbij het draagbare apparaat. Bij de Pixel Buds kan dit door de huid voor het oor aan te raken of door op de slaap te tikken. Er kunnen meerdere aanraakgebieden worden gevormd, met uiteenlopende vormen van een eclipse tot een rechthoek of cirkel. Bij de Pixel Watch smartwatch kan dit door een veeggebaar te maken op de pols, op de rug van de hand of op de onderarm, aldus de patentdocumentatie.

Middels machine learning technologie kan het wearable onderscheid maken tussen bewegingen die niet en wel bedoelt zijn als invoer. Zo kan de gebruiker zonder problemen met z’n hoofd knikken, kauwen, krabben, lopen en/of praten zonder dat dit wordt gedetecteerd als invoergebaar van een gebruiker.

De gepatenteerde technologie heeft verschillende voordelen. Doordat je de oordopjes niet meer fysiek hoeft aan te raken, wordt ook het risico verminderd dat de oortjes onbedoeld in het oor van de gebruiker beweegt, wat oncomfortabel kan zijn. Bovendien zorgt het grotere oppervlak ervoor dat het invoeren van gebaren makkelijker wordt.

Deze voordelen gelden in mindere mate ook voor een smartwatch. Vermoedelijk zal Google deze technologie dan ook eerst willen uitwerken in de Pixel Buds, alvorens we soortgelijke technologie ook in andere wearables zoals smartwatches zullen aantreffen.

Het is overigens niet voor het eerst dat we horen over dergelijke technologie. Afgelopen maand heeft Sony de Link Buds aangekondigd, deze draadloze oortjes beschikken over zogenaamde ‘Wide Area Tap’ functionaliteit – waarbij gevoelt wordt wanneer de gebruiker de huid voor het oor aanraakt, waarna het bijbehorende invoercommando bepaald wordt. In 2018 rapporteerde LetsGoDigital ook al eens over soortgelijke technologie voor een Huawei smartwatch.

Of en wanneer Google de gepatenteerde technologie zal implementeren in toekomstige Pixel Buds en/of Pixel Watch producten blijft vooralsnog onbekend. Nu Sony het eerste commerciële product in de markt heeft gezet met dergelijke functionaliteit is het zeker niet ondenkbaar dat hier de komende jaren door meer fabrikanten op wordt ingezet.

Google heeft de Pixel line-up inmiddels serieus vormgegeven. Zo wordt later dit jaar ook de eerste opvouwbare smartphone van het merk verwacht, de Google Pixel Notepad – als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Fold 3. Ook de Pixel Watch lijkt een veelbelovend horloge te worden. Genoeg mooie producten om naar uit te kijken.

Download official documentation: Google Pixel Skin interface for Wearables.