OnePlus Buds Z2 Bluetooth draadloze oortjes

OnePlus heeft nieuwe volledig draadloze oordopjes geïntroduceerd, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Buds 2. De OnePlus Buds Z2 worden gekenmerkt door actieve ruisonderdrukking tot 40 dB, 11mm dynamische drivers en een drietal microfoons per oortje – die ruis verminderen en zodoende bijdragen voor een heldere belkwaliteit. De oordopjes bieden een lange batterijduur van 38 uur en ondersteuning voor Flash Charge.

De oordopjes van OnePlus bieden Active Noise Cancelling tot 40 dB. Hierdoor worden storende omgevingsgeluiden automatisch gedempt, waardoor gebruikers kunnen genieten van heldere muziekfragmenten.

De nieuwe OnePlus Buds hebben dezelfde 11 mm dynamische drivers als de extra geavanceerde OnePlus Buds Pro. Deze dragen bij aan een rijke bas, zuivere hoge tonen en Dolby Atmos-ondersteuning. Elk oortje heeft drie MEMS-microfoons (feedback-, feedforward- en beamforming-microfoons) die samenwerken om ervoor te zorgen dat je stem luid en duidelijk te verstaan is – ook in een luide omgeving.

De nieuwe draadloze headset ondersteunen Bluetooth 5.2. Met de Pro Gaming-modus leveren de oortjes een latentie van slechts als 94 ms. Er wordt keuze geboden uit drie geluidsmodi: Cinematic Movie, Immersive Music en Mobile Gaming. Tot slot beschikken de Buds Z2 over een Transparency Mode voor wanneer gebruikers naar muziek of podcasts willen luisteren en tegelijkertijd in contact willen blijven met de wereld om hen heen.

De OnePlus Buds Z2 bieden tot 38 uur luistertijd. De draadloze oordopjes ondersteunen ook Flash Charge, waardoor de oortjes na tien minuten opladen alweer garant staan voor vijf uur luistertijd. Eenmaal opgeladen, koppel je de oortjes eenvoudig met je OnePlus telefoon dankzij Google Fast Pair. De Bluetooth oortjes ondersteunen ook ‘Find My Buds’, waarmee gebruikers hun oordopjes snel terugvinden, mochten ze kwijt zijn.

Gebruikers zonder OnePlus smartphone kunnen de HeyMelody-app downloaden om toegang te krijgen tot een reeks van personalisatie-functies en instellingen, zoals de mogelijkheid om te selecteren wat er gebeurt bij drie keer tikken op de Buds Z2. De HeyMelody-app kan ook gebruikt worden om te schakelen tussen de twee aanpasbare ruisonderdrukking modi.

Via de app kun je ook een pasvormtest uitvoeren, om zeker te weten dat de Buds Z2 juist worden gedragen. Ook de ‘Find My Buds’-functie is te gebruiken via de HeyMelody-app. Wanneer de headset gekoppeld is aan een OnePlus smartphone zijn al deze features zonder de HeyMelody-app beschikbaar – direct via de Bluetooth-instellingen.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De OnePlus Buds Z2 zijn verkrijgbaar in de kleuren Pearl White en Obsidian Black. Verder zijn ze voorzien van een verfijnd cd-patroon design, een lichtere bouw en een steel die 15% korter is dan die van de originele OnePlus Buds Z.

De oortjes hebben een IP55-geclassificeerd binnenwerk en zijn voorzien van een hyrofobe nanocoating, waardoor ze bestand zijn tegen water en zweet. Ook de bijbehorende oplaadcase heeft een IPX4-classificatie, voor bescherming tegen waterdruppels.

In Europa zijn de OnePlus Buds Z2 verkrijgbaar voor 99 euro via de website van de fabrikant. De oortjes zijn vanaf 20 december te bestellen in de kleur Pearl White. Vanaf januari kun je de nieuwe OnePlus oordopjes ook in de kleur Obsidian Black kopen.