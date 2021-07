OnePlus Buds Pro draadloze oordopjes met ANC De Buds Pro zijn de meest geavanceerde oordopjes van OnePlus tot dus ver. Goede geluidskwaliteit met slimme ruisonderdrukking en een lange accuduur.

Gelijktijdig met de introductie van de OnePlus Nord 2 5G werden ook de nieuwe Buds Pro oordopjes aangekondigd. Het zijn de eerste hoogwaardige True Wireless oordopjes van de Chinese fabrikant. De oortjes moeten een superieure gesprekskwaliteit bieden met slimme ruisonderdrukking, ondersteuning voor Dolby Atmos en lange batterijprestaties. Ook zijn er meer geluids-voorkeursmogelijkheden beschikbaar, die moeten bijdragen aan een eersteklas audio-ervaring.

Met de Buds Pro gaat OnePlus de concurrentie aan met de gelijjknamige Galaxy Buds Pro van Samsung en natuurlijk de AirPods Pro van Aple. Qua design heeft de headset overigens meer weg van Apple’s variant. In de metalen staafjes zit de touchbediening verwerkt.

De OnePlus Buds Pro zijn met een verkoopprijs van €150 wel aanzienlijk goedkoper dan de €230 kostende Samsung Galaxy Buds Pro en de €280 kostende Apple Airpods Pro. Maar wat hebben deze nieuwe draadloze oordopjes te bieden?

OnePlus Buds Pro biedt hoogwaardige geluidskwaliteit

De nieuwe Buds zijn voorzien van een slim Active Noise Cancelling (ANC)-systeem, waarbij ongewenste geluidsfrequenties -zoals omgevingsgeluiden of gesprekken- in real-time worden overstemt. Het ruisonderdrukkingsniveau wordt overeenkomstig aangepast, zodat gebruikers ongestoord kunnen genieten van hun muziek.

Elke oordop beschikt over een systeem met drie microfoons dat geluidsniveaus tot 40 dB actief weg filtert. Dit zorgt voor een extra comfortabele luisterervaring – ten opzichte van conventionele ANC-systemen met vaste ruisonderdrukkingsniveaus.

In combinatie met verbeterde algoritmen voor ruisonderdrukking en een mechanisch ontwerp om windruis te reduceren, zorgen de professionele Buds ervoor dat je zelfs in luidruchtige omgevingen gesprekken kunt blijven voeren – zo stelt de fabrikant in haar persbericht.

De draadloze oordopjes zijn voorzien van OnePlus Audio ID, een gekalibreerd geluidsprofiel dat is afgestemd op de specifieke geluidsgevoeligheid van de gebruiker. Gekoppeld aan twee grote dynamische drivers van 11 mm en Dolby Atmos-ondersteuning, brengen de OnePlus Buds Pro de muziek tot leven met rijke hoge tonen, een diepe bas en heldere zang.

De geavanceerde Buds Pro bieden, in combinatie met de bijgeleverde oplaadcase, een indrukwekkende batterijduur van 38 uur bij een volle lading. Zodra de ANC-functionaliteit geactiveerd is zal de accuduur wel drastisch verminderen, naar zo’n 28 uur. Geen tijd om de oordopjes op te laden? Na een korte lading van 10 minuten kun je alweer tot 10 uur vooruit.

De oordopjes ondersteunen OnePlus Warp Charge technologie, evenals Qi-gecertificeerde draadloze opladers van derden. Ook wordt omgekeerd draadloos opladen ondersteunt, zo kun je de oortjes ook opladen via de batterij van de OnePlus 9 Pro. De headset is overigens niet alleen bruikbaar met een smartphone, maar ook met de eerder dit jaar gelanceerde OnePlus Watch smartwatch.

Naast het lichte en ergonomische design, bieden de draadloze oordopjes ook Bluetooth 5.2-ondersteuning en een vertraging van slechts 94 ms met de Pro Gaming-modus ingeschakeld. Ten slotte hebben de nieuwe Buds een IP55 rating, wat inhoudt dat ze spuitwaterdicht zijn en tevens zweet, stof en vuil bestendig zijn. Voldoende voor de meeste sportactiviteiten – op watersporten na uiteraard.

De OnePlus Buds Pro is verkrijgbaar vanaf 25 augustus 2021 voor een adviesprijs van €150. Er worden twee kleuren aangeboden: wit en zwart. Vanaf 18 augustus is het al mogelijk om een pre-order bestelling te plaatsen. In de verkoopverpakking vind je drie verschillende maten, zodat er altijd wel een passend model tussenzit.