OnePlus Watch een goedkope waterdichte smartwatch OnePlus kondigt eerste slimme horloge aan, de OnePlus Watch is een 46mm model met een ronde horlogekast, een grote accu en ingebouwde GPS.

Toon pagina inhoud

Gelijktijdig met de OnePlus 9 serie is ook de OnePlus Watch officieel aangekondigd. Het is de eerste smartwatch van de Chinese fabrikant. Het slanke horloge wordt gekenmerkt door een ronde horlogekast met een wijzerplaat dat gemaakt is van 2.5D gebogen glas. Vooralsnog is er uitsluitend een 46mm model aangekondigd, dat gemaakt is van roestvrijstaal. Vanzelfsprekend biedt de OnePlus Watch allerlei functies en mogelijkheden om je activiteiten en gezondheid in real-time bij te houden.

Er zijn meer dan 110 work-out types beschikbaar, met automatisch work-out detectie voor joggen en hardlopen. Daarnaast krijgt de gebruiker via het slimme horloge inzicht in z’n hartslag, zuurstofsaturatie, calorieverbruik, de afgelegde afstand en de snelheid. Mocht je hartslag te hoog zijn voor de activiteiten die je doet, dan krijg je automatisch een waarschuwingssignaal.

Dankzij de ingebouwde GPS kun je al je activiteiten nauwkeurig bijhouden, ook als je je telefoon niet bij je hebt. Via de OnePlus Health app kun je ook ademhalingstrainingen volgen.

OnePlus Watch een waterbestendig horloge met lange accuduur

Dankzij de 5ATM + IP68 certificering is de OnePlus smartwatch ook stof- en waterbestendig. Er wordt 4GB geheugen ingebouwd, genoeg voor 500 muzieknummers. Ook is het slimme horloge compatibel met de meeste Bluetooth oordopjes.

De 402 mAh batterij gaat tot wel 2 weken mee, aldus de fabrikant. Actieve gebruikers kunnen rekenen op een batterijduur van om en nabij 1 week. Mocht je de smartwatch aan de oplader moeten leggen, dan is een lege batterij binnen 53 minuten weer helemaal gevuld.

Het slimme horloge verschijnt in twee kleuren: Midnight Black en Moonlight Silver. De OnePlus Watch heeft een schappelijke adviesprijs van €160. Het eerste smart horloge van OnePlus gaat op 26 april in de verkoop in Nederland.

Er wordt op den duur ook nog een speciale Kobalt-versie uitgebracht, van dit model is echter nog geen prijs bekend gemaakt. De OnePlus Watch Cobalt Limited Edition gaat qua ontwerp een stapje verder dan de Classic Edition. De horlogekast is gemaakt van een kobaltlegering, een uniek hypoallergeen materiaal dat 2x zo hard én roestbestendiger is dan traditioneel roestvrijstaal. Daarnaast is de wijzerplaat gemaakt van speciaal behandeld saffierglas, voor meer helderheid en krasbestendigheid.

OnePlus is zeker niet de enige Chinese fabrikant die in de wereld van wearables stapt. Afgelopen jaar werden de Oppo Watch en Vivo Watch reeds geïntroduceerd, beide door zusterbedrijven van OnePlus. Ook concurrent Xiaomi bracht afgelopen jaar haar eerste smartwatch op de markt, in de vorm van de Mi Watch. De Chinezen gaan hiermee de strijd aan tegen de gevestigde orde, denk aan de Apple Watch en Samsung Galaxy Watch series.