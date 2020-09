Apple Watch 6 smartwatch met saturatiemeter De Watch Series 6 is de beste Apple smartwatch ooit. Met een verbeterde always-on hoogtemeter, een zuurstofsaturatiemeter en vernieuwde hardware.

Afgelopen week heeft Apple een viertal nieuwe producten geïntroduceerd; een iPad en iPad Air en twee smartwatches. De Apple Watch SE is een geheel nieuw en goedkoper model. Daarnaast werd de Watch 6 aangekondigd als opvolger van de Watch 5. De smartwatch heeft een vergelijkbaar design, maar kan nu ook de zuurstofsaturatie meten. Verder wordt de Watch 6 voorzien van de S6 System in Package (SiP) en een verbeterde always-on hoogtemeter. Ook kun je kiezen uit nog meer kleuren, zowel voor de horlogekast als voor de bandjes.

Er is een 40mm en een 44mm model uitgebracht. Het slimme horloge heeft een aluminium horlogekast en draait op watchOS 7. Dit besturingssysteem komt met nieuwe functies zoals gezinsconfiguratie, het bijhouden van je slaappatronen, automatisch handen was detectie en nieuwe work-out programma’s. ook zijn er nieuwe mogelijkheden toegevoegd om je wijzerplaten te delen.

Zuurstofsaturatie sensor en Saturatie-app

Apple Watch Series 6 bevat alle gezondheidsvoorzieningen van de vorige Apple Watch-modellen en een nieuwe feature die het zuurstofgehalte in je bloed meet. Het zuurstofgehalte, ook wel saturatie genoemd, is het percentage zuurstof (SpO2) dat in je rode bloedcellen van je longen naar de rest van je lichaam wordt getransporteerd. Hieraan kun je aflezen hoe het met de circulatie van zuurstofrijk bloed in het lichaam gesteld is.

De zuurstofsaturatiesensor maakt gebruik van vier sets met groene, rode en infrarode leds en de vier fotodioden op de kast van Apple Watch 6 om zo nauwkeurig mogelijk de lichtreflectie van je bloed te meten, ongeacht je huidtype. De smartwatch bepaalt vervolgens met behulp van een geavanceerd algoritme in de Saturatie-app wat het zuurstofgehalte in je bloed is, mits dat een waarde tussen de 70% en 100% heeft.

Als je niet in beweging bent, bijvoorbeeld als je slaapt, wordt het zuurstofgehalte standaard met enige regelmaat op de achtergrond gemeten, maar je kunt ook zelf een meting uitvoeren. Alle gegevens komen in de Gezondheid-app terecht, waar je ook het verloop van je saturatie over een bepaalde periode kunt bekijken.

Jeff Williams, Chief Operating Officer van Apple zegt: “Apple Watch Series 6 geeft een geheel nieuwe invulling aan het begrip smartwatch. Met krachtige nieuwe features zoals een zuurstofsaturatiesensor en Saturatie-app kun je eigenlijk niet meer zonder Apple Watch als je een goed beeld van je algehele gezondheid wilt hebben.”

Smartwatch design en prestaties

De hardware is vernieuwd, de S6 SiP bevat een nieuwe dual-core processor die op de A13 Bionic van iPhone 11 is gebaseerd. Hierdoor kunnen apps 20% sneller starten, terwijl de batterij het nog steeds 18 uur volhoudt. Apple Watch 6 Series laadt ook sneller op, waardoor de batterij binnen anderhalf uur helemaal vol is. Ook zou de batterij langer mee moeten gaan wanneer bij bepaalde vormen van sport, zoals hardlopen, de meetgegevens worden bijgehouden.

Apple heeft ook het always‑on Retina-display verbeterd, deze is buiten tot 2,5x zo helder als dat van Apple Watch Series 5. Daardoor zie je in fel zonlicht beter wat het display weergeeft. Met de pols omlaag kan de gebruiker nu ook het Berichtencentrum en het Bedieningspaneel openen, op een complicatie tikken en swipen voor een andere wijzerplaat – zonder het display van het horloge uit de sluimerstand te hoeven halen.

De always-on hoogtemeter laat de hele dag door zien op welke hoogte je je bevindt. Hiervoor is een nieuwe, energiezuinigere barometrische hoogtemeter ingebouwd, die in combinatie met GPS en WiFi ook kleine hoogteverschillen van circa 30 cm boven het maaiveld kan detecteren. De hoogtemeter kan ook als complicatie op je wijzerplaat of als work-out meting worden weergegeven.

Horlogebandje in alle kleuren

Apple heeft ook het aantal kleuren varianten uitgebreid. Voor het eerst is er naast de bekende zilverkleurige, spacegrijze en goudkleurige kast ook een blauwe kast verkrijgbaar, evenals een (PRODUCT)RED Apple Watch met bijpassende helderrode bandjes.

De roestvrijstalen Watch 6 modellen zijn nu verkrijgbaar in de kleur grafiet, een volle grijs-zwarte tint met een hoogglansafwerking, en een nieuwe variant van de klassieke geelgouden uitvoering. Apple Watch Edition is er in titanium en spacezwart titanium.

Er zijn ook drie nieuwe soorten bandjes zonder gesp aangekondigd voor de nieuwe Apple smartwatch, waaronder een ultralicht solobandje, een stretchbandje zonder sluiting dat van twee materialen is gemaakt: zacht silicone en gevlochten garen. Door een speciale UV-behandeling voelt het silicone van het solobandje zijdezacht aan bovendien is het materiaal bijzonder rekbaar. De solobandjes moeten uiteraard goed om je pols zitten en zijn daarom in negen maten verkrijgbaar. Ook nieuw is de Leather Link, die een snel-sluiting met flexibele magneten heeft. Daarnaast is de Apple Watch Nike collectie uitgebreid met extra kleuren en ook is er weer een nieuwe najaarscollectie van de Apple Watch Hermès.

Apple Watch 6 prijs & beschikbaarheid

De Apple Watch Series 6 (GPS) is vanaf heden verkrijgbaar voor een vanaf prijs van €430. De Apple Watch 6 (GPS + Cellular) is verkrijgbaar voor €530. Voor deze prijs kun je kiezen uit het solobandje, sportbandje, het geweven sportbandje of een Nike horlogebandje. Voor het gevlochten solobandje dien je een additioneel bedrag van €50 te betalen.