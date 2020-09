Apple Watch SE een goedkope smartwatch met veel functies Apple heeft een goedkope smartwatch aangekondigd voor het hele gezin. De Apple Watch SE 2020 heeft een groot scherm en draait op watchOS 7.

Apple heeft tijdens haar online keynote verschillende nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Apple Watch 6, de iPad 2020 en de iPad Pro 2020. Daarnaast werd er voor het eerst een goedkope smartwatch geïntroduceerd, genaamd de Apple Watch SE. Dit slimme horloge is verkrijgbaar als 40mm en 44mm model en is voorzien van dezelfde versnellingsmeter, gyroscoop en always-on hoogtemeter als de duurdere Watch 6 Series. In combinatie met de nieuwe bewegingssensoren en microfoon biedt de Watch SE tal van mogelijkheden op het gebied van gezondheid en veiligheid, zoals valdetectie, SOS-noodmelding, internationale noodoproepen en de Geluid-app.

watchOS 7 biedt gebruikers verschillende nieuwe features, zoals Gezinsconfiguratie – waarmee kinderen of oudere gezinsleden een Apple Watch kunnen gebruiken zonder iPhone. Ook zijn er nieuwe functies toegevoegd voor het bijhouden van je slaappatroon, er is een automatische handen was-detectie ingebouwd en er zijn verschillende nieuwe work-out programma’s beschikbaar.

De Apple Watch SE is verkrijgbaar in drie kleuren en heeft een case van volledig gerecycled aluminium. De smartwatch is compatibel met alle Apple Watch-bandjes, waaronder het nieuwe solobandje en het gevlochten solobandje.

Het is voor het eerst dat Apple ervoor kiest een goedkoper model te introduceren. Tot dus ver moest je altijd wachten totdat er een nieuw model geïntroduceerd werd, waarna het oude model goedkoper verkocht wordt. Zo is de Watch 3 uit 2017 nog altijd verkrijgbaar, hetzelfde geldt voor de Watch 4 en Watch 5.

Het lijkt een strategische zet te zijn van Apple, zeker nu steeds meer fabrikanten het voornemen hebben om ook in de wearables markt te duiken. Denk aan smartphone fabrikanten zoals Oppo, Xiaomi, OnePlus en Vivo – al deze Chinese fabrikanten hebben dit jaar een smartwatch geïntroduceerd, of zullen dit in de komende twee maanden doen. Deze horloges zijn behoorlijk competitief geprijsd, denk bijvoorbeeld aan de Oppo Watch die in Q4 van 2020 ook in Nederland verkocht zal worden voor om en nabij de €250.

Watch SE: Goedkoop horloge mét alle essentiële functies

De Apple Watch SE is voorzien van hetzelfde iconische design en grote Retina display als de Watch Series 6. De smartwatch heeft dunne randen en afgeronde hoeken, dat 30% groter is dan de Series 3. De interface biedt alle ruimte voor het gemakkelijk lezen van app-symbolen en lettertypen, gebruikers kunnen ook moeiteloos meldingen, tekstberichten, work-outgegevens en meer bekijken. Daarnaast zijn er diverse nieuwe wijzerplaten beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor dit display.

Met de S5 System in Package (SiP) en dual-core processor levert Apple Watch SE hoogstaande prestaties, tot 2x sneller dan de Apple Watch 3. De S5 is ook terug te vinden in de Watch 5 Series van vorig jaar. Mocht je je overigens afvragen waar de vergelijking met de Watch 3 vandaan komt; deze smartwatch ligt qua prijs het dicht bij de Watch SE. Want met een vanaf prijs van €300 is dit slimme horloge niet alleen veel goedkoper dan de Series 6, maar ook goedkoper dan de Watch 5 en de Watch 4.

De kenmerkende Digital Crown met voelbare feedback is ook op de SE terug te vinden. Ook is deze Apple smartwatch uitgerust met de nieuwste speaker en microfoon, geoptimaliseerd voor een betere geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken, het gebruik van Siri en Walkietalkie. Daarnaast wordt Bluetooth 5.0 ondersteunt. Het always-on display en de ECG-functie, die wel op de Watch 6 beschikbaar zijn, zal je niet terugvinden op de Watch SE.

Jeff Williams, COO van Apple zegt: Apple Watch SE combineert elementen van het design van Series 6 met de meest essentiële features van Apple Watch, allemaal tegen een beter betaalbare prijs. We zijn er trots op alweer een geweldige nieuwe optie aan te mogen bieden, waarin alles is opgenomen om verbonden te blijven, actiever te zijn en je gezondheid in het oog te houden.

De vernieuwde always-on hoogtemeter laat de hele dag door in real time de hoogte zien en maakt daarbij gebruik van een meer energiezuinige barometrische hoogtemeter, gps en wifi-netwerken in de buurt. Met deze feature kunnen kleine hoogteverschillen boven het grondniveau worden gedetecteerd, tot 30 centimeter omhoog en omlaag. Deze functie kan worden weergegeven als een nieuwe wijzerplaat complicatie of als meetgegeven tijdens work-outs.

Het ingebouwde kompas voorziet gebruikers tevens van betere routebeschrijvingen en kompasrichtingen, maar ook van gegevens over helling, hoogte en breedte- en lengtegraad. Gebruikers kunnen een van de drie nieuwe Kompas-complicaties aan hun wijzerplaat toevoegen.

Handige smartwatch features

Met SOS-noodmelding op Apple Watch kunnen gebruikers met één druk op de knop hulp inroepen of de hulpdiensten inschakelen. Voor extra veiligheid tijdens het reizen kunnen gebruikers met het 4G LTE (Cellular)-model internationale gesprekken met hulpdiensten voeren – waar het device ook gekocht is en ongeacht de vraag of het mobiele abonnement geactiveerd is.

Valdetectie maakt gebruik van een aangepast algoritme en de nieuwste versnellingsmeter en gyroscoop om te detecteren of een gebruiker is gevallen. Door het traject van de pols en de impactversnelling te analyseren, geeft de Watch SE gebruikers een waarschuwing na een harde val, die kan worden genegeerd of gebruikt om de hulpdiensten te bellen.

Als het slimme horloge tot circa 60 seconden na de val nog geen beweging heeft gedetecteerd worden automatisch de hulpdiensten gewaarschuwd, er wordt dan een audiobericht afgespeeld met de locatie van de gebruiker in de vorm van geografische coördinaten en er wordt er een bericht verstuurd naar de SOS-contactpersonen.

Om een beter inzicht te krijgen in de gezondheid van het gehoor maakt Apple Watch SE gebruik van een nieuw type microfoon, om de geluidsniveaus in de omgeving van een gebruiker te meten. De smartwatch verstuurt een melding als het decibelniveau tot een punt is gestegen waarop het gehoor kan worden aangetast. Vanzelfsprekend kan het geluidsniveau ook gecontroleerd worden met de Geluid-app of de Geluid-complicatie.

watchOS 7 ondersteunt Gezinsconfiguratie

watchOS 7 bevat verschillende mogelijkheden om je Apple Watch nog persoonlijker te maken. Zo kun je kiezen uit zeven nieuwe wijzerplaten, waaronder Stripes, Chronograph Pro, GMT en Artist. Ook kun je nieuwe wijzerplaten aanpassen en delen met anderen.

Daarnaast zijn er nieuwe features toegevoegd voor de gezondheid en veiligheid, waaronder ‘low-range VO2max ‘, een feature voor het bijhouden van het slaappatroon, automatische handenwas-detectie en nieuwe soorten work-outs. De Kaarten-app op je pols bevat nu routebeschrijvingen voor fietsers en Siri kan helpen om iets voor je te vertalen.

watchOS 7 bevat ook een gezinsconfiguratie. De kinderen en oudere leden van een gezin kunnen de verbindingsmogelijkheden, veiligheid en fitnessfeatures van de Watch gebruiken, ook als ze zelf geen iPhone hebben. De voordelen zijn legio: de kleinsten kunnen internetten, hun Watch SE personaliseren, een SOS-noodmelding doen, lekker bewegen met speciaal op hen afgestemde activiteitsringen en zich beter concentreren met de nieuwe Schooltijd-modus – die elke vorm van afleiding voorkomt als ze op school zitten of huiswerk maken.

Voor senioren zijn er ook verschillende geoptimaliseerde functies beschikbaar, zoals een eenvoudig proces voor aanmelding en configuratie en een vernieuwde XL-wijzerplaat om in één oogopslag de tijd en een uitgebreide complicatie te zien. Senioren kunnen ook gebruikmaken van een nieuwe Gezondheid-checklist in de Gezondheid-app op iPhone, waarin in één gecentraliseerde weergave te zien is of gezondheidsfuncties als valdetectie zijn ingeschakeld.

Apple Watch SE kopen

De Apple Watch SE heeft een aluminium horlogekast met keuze uit drie kleuren: goud, zilver en spacegrijs. Het nieuwe horloge is per direct verkrijgbaar in Nederland in twee formaten: 40mm en 44mm. De adviesprijs voor het kleinere model is vastgesteld op €300 (GPS only), met keuze uit een sportband, soloband of een geweven sportband. Daarnaast zijn er diverse Nike sportband varianten uitgebracht. Voor het 40mm model met GPS + Cellular betaal je €350. Ga je liever voor het grotere model? De 44mm variant is geschikt voor een pols van 140-220mm en kost €30 extra ten opzichte van het 40mm model.

Voor een additioneel bedrag van €50 kun je ook nog kiezen voor een gevlochten soloband – ongeacht welke horlogekast en of grootte je kiest. Verder zijn er tal van kleurvarianten en maten beschikbaar per horlogebandje – zo is er voor ieder wat wils. Klanten die de Watch SE direct kopen bij Apple kunnen bovendien profiteren van een gratis persoonlijke online sessie met een Apple Specialist, die kan helpen om alle functies en mogelijkheden te ontdekken.