Oppo smartwatch met ronde horlogekast en 3D curved display

Het bedrijf Oppo heeft de afgelopen jaren vooral naam gemaakt als innovatieve smartphone fabrikant, zo werd gisteren nog het nieuwe ColorOS 11 besturingssysteem aangekondigd. Oppo smartphones vinden inmiddels ook in Nederland gretig aftrek. Ondertussen breidt het bedrijf haar smart-device ecosysteem uit met nieuwe type producten, denk aan wearables en een AR-bril. In maart dit jaar werd de eerste Oppo smartwatch aangekondigd, genaamd de Oppo Watch. Het slimme horloge kreeg een rechthoekig ontwerp, waardoor de vergelijking met een Apple Watch al snel werd gemaakt.

Fabrikanten zoals Samsung en Huawei kiezen doorgaans voor een ronde horlogekast. Mogelijk dat we in de (nabije) toekomst ook zo’n type Oppo smartwatch mogen verwelkomen, zo blijkt uit nieuw ontdekte informatie door LetsGoDigital.

Oppo smartwatch met rond scherm en digitale kroon

In september 2019 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie werd vandaag, 15 september 2020, gepubliceerd en toont 3 verschillende type smartwatches.

Het eerste ontwerp toont erg veel gelijkenissen met de reeds geïntroduceerde Oppo Watch. Deze smartwatch heeft een prachtig afgerond display en een rechthoekige behuizing. Op de achterzijde zijn tal van sensoren ingebouwd en de zijkanten zijn voorzien van de nodige bedieningsknoppen.

Het tweede model toont veel gelijkenissen met het eerste design. Ditmaal is er echter gekozen voor een polshorloge met een vierkant design. Hierdoor is het schermoppervlak iets kleiner dan bij het eerste model. Minstens zo opvallend is dat deze Oppo smartwatch is voorzien van een plat display, in plaats van een curved edge display. Mogelijk gaat het hier om een goedkoper model. De sensoren aan de achterzijde lijken wel identiek te zijn aan het eerste model.

Het derde model (dat in bovenstaande afbeeldingen getoond wordt) is het meest spraakmakend, temeer omdat dit design sterk afwijkt van de huidige Oppo Watch. Het betreft een rond vormgegeven horloge met een afgerond scherm aan alle zijdes, dit wordt ook wel een 3D curved display genoemd. Hierdoor ziet het horloge er zeer uniek en futuristisch uit. Vermoedelijk zal dit design veel dames bekoren, hoewel er ongetwijfeld ook een stoere heren variant van gemaakt kan worden – met behulp van verschillende type horlogebandjes.

Kenmerkend is ook de kroon die aan de rechter zijkant van het horloge geplaatst is, deze is niet zichtbaar bij het rechthoekige en/of vierkante model. Direct boven de digitale kroon is één fysieke knop aangebracht. Qua sensoren lijkt deze smartwatch overigens gelijk te zijn aan eerder genoemde varianten.

Toekomstige Oppo Watch modellen

In juli dit jaar liet Oppo weten dat de Watch ook in Europa verkocht zal worden. In buurland Duitsland kun je het slimme horloge sindsdien kopen voor een adviesprijs van slechts €250. Over de verkrijgbaarheid in Nederland was destijds nog geen informatie bekend. We hebben echter goed nieuws, want binnenkort wordt het mogelijk om ook in ons land een Oppo Watch te kopen! Oppo Nederland heeft hierover de volgende informatie gedeeld met LetsGoDigital.

Omar Al Azami, PR & Communicatie Manager OPPO Nederland: De Oppo smartwatch komt ook naar Nederland, in Q4 2020. We verwachten hier de komende weken meer concrete informatie over te kunnen delen.

Of Oppo ook inderdaad een ronde smartwatch in ontwikkeling heeft blijft vooralsnog onbekend, geheel ondenkbaar is het echter zeker niet. Oppo maakt namelijk onderdeel uit van de Chinese multinational BBK Electronics, hiertoe behoren ook OnePlus, Vivo en RealMe.

Eerder vandaag lanceerde Vivo nog een officiële trailer voor haar eerste smartwatch, die op 22 september 2020 aangekondigd zal worden. Uit de promo video blijkt dat de Vivo Watch ook een rond design krijgt. Zusterbedrijf OnePlus lijkt eveneens een smartwatch met ronde behuizing in ontwikkeling te hebben. Er is echter wel een duidelijk verschil zichtbaar, want alleen de ronde Oppo smartwatch beschikt over een 3D curved display.

Hoe dan ook, het is zeker niet uit te sluiten dat er op termijn ook een rond Oppo horloge wordt uitgebracht. Mogelijk dat we ten tijde van MWC 2021 meer te horen krijgen over de nieuwe Oppo wearables.

Bekijk hier de documentatie van de Oppo Watch model varianten.