Watch faces voor de verwachte Vivo smartwatch Binnenkort zal Vivo haar eerste smartwatch aankondigen. De Vivo Watch krijgt een ronde horlogekast, wij tonen je vast de eerste officiële watch faces.

Verschillende Chinese smartphonefabrikanten hebben dit jaar hun eerste stappen gezet binnen de wearables markt. Het begon met de introductie van de Xiaomi Mi Watch, niet veel later werd ook de Oppo Watch aangekondigd, beide zijn geavanceerde Wear OS smartwatches met een vriendelijk prijskaartje. In mei kondigde Realme ook haar eerste goedkope slimme horloge aan. Ook de andere twee zusterbedrijven van Oppo, OnePlus en Vivo (alle vier de merken zijn gelieerd aan BKK Electronics), houden zich op de achtergrond bezig met de ontwikkeling van een eigen smartwatch.

Hoewel Vivo officieel nog niets heeft aangekondigd, is de verwachte smartwatch inmiddels al meermaals online verschenen. Het begon met een design patent, die een serie product schetsen toonde van het horloge. In februari dit jaar legde de fabrikant ook een trademark vast voor ‘Vivo Watch’, dit wordt vermoedelijk de modelnaam van Vivo’s horloge. Vier maanden later, in juni, doorstond de smartwatch ook het 3C certificeringsproces in China.

Uit al deze informatie tezamen is gebleken dat de Vivo smartwatch een ander type design krijgt dan eerder genoemde modellen. Waar Oppo, Realme en Xiaomi voor een rechthoekige horlogekast hebben gekozen – zoals we kennen van de populaire Apple Watch – zal Vivo voor een ronde behuizing kiezen – zoals we onder andere zien bij de Samsung Galaxy Watch en de Huawei Watch series.

Vivo smartwatch

LetsGoDigital heeft nu een design patent van Vivo Mobile Communications ontdekt waarin verschillende watch faces voor de verwachte Vivo Watch getoond worden. Het octrooi werd in april dit jaar aangevraagd en is op 7 augustus 2020 gepubliceerd in de CNIPA (China National Intellectual Property Administration).

Er zijn drie product afbeeldingen bijgesloten. De eerste twee tonen een sportieve blauw/groene watch face. Het gaat hier om een animatie, waarbij de blauwe lijnen een draaibeweging zullen maken. De andere watch face toont de interface van een fitness app, waarbij onder andere een stappenteller getoond wordt. Uit de vormgeving valt op te maken dat deze watch faces bedoelt zijn voor een ronde smartwatch – net zoals de gepatenteerde Vivo Watch.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer de eerste Vivo smartwatch officieel zal worden aangekondigd. Waarschijnlijk zal het slimme horloge in ieder geval dit jaar nog gelanceerd worden in China. Mogelijk dat de smartwatch later ook in andere landen wordt uitgebracht. Zo is de smartwatch van Oppo sinds kort ook in buurland Duitsland verkrijgbaar, mogelijk dat een Nederlandse lancering later dit jaar ook nog zal volgen.

Bekijk hier de documentatie van de Vivo watch user interface.