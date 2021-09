Vivo smartphone met afneembare dubbelzijdige pop-up camera Vivo ontwikkelt mobiele telefoon met afneembaar camerasysteem voor remote fotografie. Bestaande uit front-camera en een tweetal rear-camera’s met flitser.

Het Chinese Vivo heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan met smartphones met een afneembaar camerasysteem. In oktober vorig jaar werd de Vivo IFEA concept smartphone getoond met een afneembare camera module, waardoor de gebruiker ook foto’s op afstand kan maken. Naderhand heeft het bedrijf verschillende patenten ingediend voor soortgelijke technologie, zo rapporteerde LetsGoDigital eerder deze maand nog over een Vivo smartphone met uitneembare camera. Ook kwam er een Vivo telefoon met mini drone camera aan bod.

Niet alleen Vivo speelt met de gedachten om remote fotografie mogelijk te maken met een smartphone. Onlangs ontdekte wij nog een Samsung Galaxy smartphone met uitneembare pop-up camera – die tevens inzetbaar was als S Pen.

Ditmaal lijkt Vivo eveneens de mogelijkheden te onderzoeken van een afneembare pop-up camera. De Chinese fabrikant wil er een dubbelzijdige pop-up camera van maken. Het is het meest geavanceerde en praktische ontwerp dat we tot dusver hebben gezien van Vivo.

Vivo telefoon met uitneembare pop-up camera

Op 19 januari 2021 heeft Vivo Mobile Communication een patent ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) voor een ‘Electronic device’. De 41-pagina tellende documentatie werd op 16 september 2021 vrijgegeven.

Het betreft een Vivo smartphone met een full screen ontwerp. In de rechter bovenhoek wordt een pop-up camera geplaatst. Met deze camera kun je selfies maken en videogesprekken voeren. Op de achterzijde van het pop-up systeem wordt ook nog een dubbele camera geïntegreerd, die fungeert als hoofdcamera. In totaal beschikt het dubbelzijdige pop-up camerasysteem uit drie camera’s en twee flitsers.

Het gehele pop-up camerasysteem is uitneembaar. Vervolgens kan de gebruiker het camerasysteem, dankzij een bewegend scharnier, zodanig positioneren dat de camera zelfstandig kan staan. Handig, want zodoende kan de camera op elk vlak oppervlak neergezet worden – om foto’s op afstand te kunnen maken.

Het scharnier kan onder verschillende hoeken vastgezet worden, waardoor extra creatieve compositie mogelijkheden ontstaan. Uiteraard kan het camerasysteem ook gewoon in de hand vast gehouden worden, als soort van selfiestick. Ook ideaal bij het opnemen van actievideo’s.

Het afneembare systeem beschikt over een ingebouwde batterij, waardoor deze zelfstandig kan opereren. De batterij wordt automatisch bijgeladen zodra het camerasysteem weer in de smartphone wordt ingegeven. Er wordt een glijrail geïntegreerd, die het eenvoudig moet maken om het camerasysteem in en uit de telefoon te schuiven. Middels magneten wordt voorkomen dat het camerasysteem onbedoeld los kan komen van de behuizing.

Aan zowel de voor- als achterzijde wordt een detectiemodule geplaatst, waardoor het camerasysteem eenvoudig kan detecteren aan welke zijde de gebruiker zich bevindt. Doordat er zowel aan de voor- als achterzijde een of meerdere camera’s zijn geplaatst kan Vivo ook functies toevoegen als Dual-View video.

Over het type camera’s wordt niet gesproken in de patentdocumentatie. Wel wordt vermeld dat er meerdere camera’s geïntegreerd zullen worden met een verschillend diafragma – voor allround fotografie mogelijkheden.

Dit ontwerp kent een duidelijk voordeel ten opzichte van de Vivo smartphone met uitneembare camera waar we afgelopen maand over schreven. Ditmaal blijft de full screen voorzijde van het device namelijk intact – ongeacht of de camera wel of niet is uitgenomen. Alleen aan de achterzijde ontstaat een smalle uitsparing wanneer de camera wordt uitgenomen.

Inmiddels heeft de Chinese fabrikant dusdanig veel verschillende afneembare camerasystemen gepatenteerd dat we het waarschijnlijk achten dat Vivo in de toekomst daadwerkelijk zo’n type smartphone design zal uitbrengen. Wanneer dit het geval zal zijn blijft echter nog onbekend.

Vivo heeft reeds veel ervaring met het integreren van een pop-up camera. Het was wereldwijd de eerste fabrikant die een full screen smartphone met pop-up camera uitbracht, de Vivo NEX uit 2018. In de tussentijd is het bedrijf een samenwerking gestart met lensfabrikant ZEISS, om de beeldkwaliteit van de camerasystemen naar een nog hoger niveau te tillen. De eerste uitwerkingen hiervan zijn reeds zichtbaar bij de Vivo X60 Pro en de recent geïntroduceerde Vivo X70, X70 Pro en X70 Pro Plus smartphones.

In de Asia Pacific regio is Vivo de grootste smartphone fabrikant. Hoewel het bedrijf ook actief is in 10 Europese landen, behoort de Benelux vooralsnog niet tot één van de afzetmarkten. Mogelijkerwijs dat het komend jaar wel mogelijk wordt om Vivo telefoons in Nederland te kopen, ten slotte zijn zusterbedrijven Oppo en OnePlus ook alweer meerdere jaren actief op de Nederlandse markt.

