Vivo X60 Pro smartphone met ZEISS camera Vivo lanceert de X60 Pro in Europa, met geavanceerde camera ontworpen in samenwerking met Zeiss. Tevens officiële smartphone van UEFA EURO 2020.

In augustus vorig jaar introduceerde Vivo haar eerste smartphone met een gimbal camerasysteem, de Vivo X50 Pro. Begin dit jaar werd dit toestel opgevolgd door de X60 Pro, vooralsnog was dit model alleen in Azië verkrijgbaar. Eerder deze week maakte Vivo echter via een persbericht bekend dat het vlaggenschip ook naar Europa komt. Vanaf 3 juni 2021 is de Vivo X60 Pro 5G verkrijgbaar in het Verenigd Koninkrijk, waarna ook andere Europese landen zullen volgen. De adviesprijs is vastgesteld op € 800 EUR.

Eind vorig jaar maakte de Chinese fabrikant Vivo bekend haar smartphones ook in Europa af te willen zetten. Vivo maakt onderdeel uit van de Chinese multinational BBK Electronics, het is een zusterbedrijf van OnePlus en Oppo – beide mobiele telefoon fabrikanten zijn alweer enkele jaren actief in het oude continent. Om de naamsbekendheid in Europa te vergroten is Vivo ook sponsor van de Europese voetbal kampioenschappen UEFA EURO 2020 / 2024. De X60 Pro is de officiële smartphone voor dit sport event.

Vivo X60 Pro met ZEISS camera

Met de Vivo X60 Pro ligt de focus op het camerasysteem. Het is de eerste Vivo smartphone waarbij de camera in samenwerking met de Duitse lensfabrikant Carl ZEISS is ontwikkeld. Voor het maken van selfies is een 32 megapixel punch-hole camera geïntegreerd. Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst, bestaande uit een 48 megapixel camera met groothoeklens, een 13 megapixel camera met ultragroothoeklens en een 13 megapixel camera met portretlens.

Net als bij z’n voorganger is ook dit model voorzien van Gimbal Stabilization. Het gaat om de tweede generatie, een vijfassig videostabilisatiesysteem. Dankzij de integratie van een gimbal kunnen er veel stabielere video-opnames gemaakt worden. Vooral ideaal wanneer de gebruiker meebeweegt tijdens het opnemen van de video.

Ook bij het maken van foto’s van bewegende objecten komt dit stabilisatiesysteem goed tot z’n recht. De mobiele telefoon is ook voorzien van een lichtsterke lens met een f/1.48 diafragma, waardoor dit toestel ook uitstekend in staat is om detailleerde nachtopnames te maken. Naast een Extreme Night Vision 2.0 mode is er ook een Super Nachtportret mode en een Panorama nachtmodus beschikbaar.

Vivo en Zeiss hebben ook de iconische ZEISS Biotar Portrait Style voor de X60 Pro 5G nagebootst, waarbij de bekende scherpe portretten worden gerepliceerd met een swirly bokeh-effect, wat een gevoel van positieve nostalgie opwekt.

De nieuwe toptelefoon van Vivo is ook voorzien van de nieuwe Pixel Shift Ultra HD Imaging-technologie, die de nauwkeurigheid verbetert, vooral wat betreft kleuren, details en zoomscherpte. Voorheen was deze technologie alleen beschikbaar op professionele SLR-camera’s.

Krachtige Android smartphone met afgerond display

De Vivo X60 Pro is uitgerust met een Ultra O AMOLED display met een grootte van 6,56-inch en een Full HD+ resolutie. Het edge-to-edge display is afgerond en biedt ondersteuning voor een hoge verversingssnelheid van 120 Hertz en een responsesnelheid van 240 Hertz.

De X60 Pro wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 870 chipset met geïntegreerde 5G modem. Standaard wordt dit model voorzien van 12GB werkgeheugen, met keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. Ten slotte beschikt deze Android 11 smartphone over een 4.200 mAh batterij, die dankzij de meegeleverde 33 Watt snellader in hoog tempo is bij te laden.

Op 3 juni wordt het toestel uitgebracht in de UK voor £750 GBP. De Europese adviesprijs is vastgesteld op €800, de komende weken zal duidelijk worden in welke Europese landen de smartphone gevoerd zal worden.