Vivo was de allereerste fabrikant ter wereld die een smartphone presenteerde met een full screen. Het was de Vivo NEX die in 2018 werd geïntroduceerd als eerste telefoon met een in-display vingerafdruksensor en een pop-up camera, waardoor de gehele voorzijde uit displayoppervlak bestaat. De telefoon kreeg een bijzonder futuristische uitstraling en hoewel de uitschuifbare camera inmiddels in populariteit is gedaald, is de drang om een full screen ervaring te creëren er niet minder op geworden.

Meerdere smartphone fabrikanten werken daarom aan een zogenaamde under panel camera, waarbij de selfiecamera onder het scherm wordt geplaatst. Zodoende kan de gehele voorzijde uit schermoppervlak bestaan. De eerste implementaties hiervan hebben we reeds gezien, denk aan de Xiaomi Mi Mix 4 en de ZTE Axon 30. Samsung heeft de Galaxy Z Fold 3 opvouwbare telefoon eveneens voorzien van een under panel camera. Ook Vivo heeft met de Vivo APEX 2020 concept smartphone laten zien deze technologie in huis te hebben.

Toch is deze selfiecamera technologie nog verre van geperfectioneerd. Zo is de selfiecamera nog altijd zichtbaar, ondanks dat deze onder het scherm is gesitueerd. Ook doet de beeldkwaliteit onder ten opzichte van reguliere selfiecamera oplossingen.

Vivo lijkt een andere methode te overwegen. Het bedrijf heeft een patent aangevraagd voor een rollable display telefoon waarbij de selfiecamera niet zichtbaar is wanneer deze niet in gebruik is. Er zijn zelfs twee front-camera’s voorhanden, om ook kwalitatieve groepsselfies te kunnen maken.

Vivo smartphone met flexibel scherm om front-camera te verbergen



Op 21 juni 2021 heeft Vivo Mobile Communication een utility patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Screen control method and apparatus, and electronic device’. De documentatie is op 30 december 2021 vrijgegeven.

Het gaat om een ingenieuze uitvinding. Om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie product renders gemaakt op basis van de patent afbeeldingen.

De Vivo smartphone wordt voorzien van een flexibel display, waarvan een deel aan de boven- en onderzijde opgekruld in de behuizing ligt opgeslagen. Aan beide zijden wordt een roller toegepast, waar de display omheen gekruld wordt. De gebruiker kan profiteren van een full screen ervaring, om optimaal te kunnen genieten van alle content die op het scherm wordt weergegeven.

Het rollable scherm dient bij deze telefoon niet om het schermoppervlak te vergroten – zoals we normaal gesproken zien. In dit geval wordt het flexibele scherm uitsluitend gebruikt om de selfiecamera te kunnen verbergen. Ongeacht de stand, de telefoon verandert niet qua grootte.

In de flexibele display is een ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Wanneer de front-camera niet in gebruik is bevindt deze zich onder de bovenste framerand. Zodoende is de camera geheel verborgen zolang je deze niet nodig hebt.

Zodra de front-camera wordt geactiveerd, schuift de display naar beneden en krijgt de gebruiker toegang tot de selfie-camera. Het gaat hier om een front-camera om foto’s op korte afstand te kunnen maken – reguliere selfies. Daar houden de mogelijkheden echter niet bij op. Want de display kan nog verder naar beneden schuiven, waardoor de gebruiker toegang krijgt tot een tweede selfie camera.

De tweede front-camera dient om foto’s op een grotere afstand te kunnen maken – denk aan het vastleggen van groepsselfies. Vermoedelijk gaat het hier om een wide-angle en een ultra-wide angle lens. In de documentatie wordt echter uitsluitend gesproken over het verschil in afstand, niet over de camera lenzen.

Het is een creatieve methode om tot een full screen ontwerp te komen. Of het ook kosteneffectief is, is echter zeer de vraag. Desondanks is het interessant om te zien welke oplossingen en methodes fabrikanten allemaal overwegen om tot een full screen design te komen. Samsung patenteerde afgelopen jaar ook een Galaxy smartphone met een opzichtbare camera. Samsung maakte echter gebruik van een sub-display om de punch-hole camera te verbergen.

Download official documentation: Vivo full screen smartphone with invisible selfie camera

