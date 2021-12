Vivo rollable smartphone Vivo patenteert uittrekbare smartphone met oprolbaar scherm. De rollable smartphone vouwt uit in de breedte, vergelijkbaar met de Oppo x 2021.

Toon pagina inhoud

Daarnaast houden verschillende smartphone fabrikanten zich op de achtergrond bezig met de ontwikkeling van rollable smartphones, oftewel uittrekbare smartphone modellen met een oprolbaar scherm. Meerdere merken hebben inmiddels een prototype getoond van een oprolbare smartphone. Denk bijvoorbeeld aan de Oppo x 2021.

Een nieuw patent onthult dat ook zusterbedrijf Vivo zich bezighoudt met zo’n zelfde type smartphone. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital nog over een Vivo tri-fold smartphone met een virtueel keyboard. Ditmaal heeft het Chinese bedrijf een Vivo rollable smartphone vastgelegd.

Vivo smartphone met oprolbaar scherm

Op 26 mei 2021 heeft Vivo Mobile Communication een octrooi ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) voor een ‘Electronic device’. De 21-pagina tellende documentatie werd op 2 december 2021 gepubliceerd.

In de documentatie wordt gesproken over een uittrekbare Vivo smartphone met een groot oprolbaar scherm. De display is in de breedte uittrekbaar, waardoor er een tablet-formaat display ontstaat. Het toestel heeft veel similariteiten met de Oppo oprolbare smartphone, die eind vorig jaar als concept telefoon werd geïntroduceerd.

Door gebruik te maken van een oprolbaar display is het toestel in z’n meest compacte vorm net zo draagbaar als een reguliere telefoon. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van een opvouwbare smartphone, die dubbelgevouwen toch twee keer zo dik is als een regulier toestel.

Op basis van de patentbeelden heeft grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een serie product renders gemaakt voor LetsGoDigital om de Vivo oprolbare smartphone beter te visualiseren.

Het is een vrij rechthoekige telefoon. Wanneer het scherm wordt uitgerold wordt de behuizing als het ware uit elkaar getrokken, waardoor de gebruiker zowel aan de linker als rechterzijde een goede grip houdt op het device. Intern wordt er aan de uiterste linkerzijde een roterende as geïmplementeerd. Daarnaast wordt een railsysteem toegepast en er wordt een ondersteuningsplaat gebruikt, om het flexibele scherm te ondersteunen daar waar het wordt uitgetrokken.

In de rechter bovenhoek is een punch-hole camera toegepast voor het maken van selfies. Doordat dit deel van de behuizing meebeweegt wanneer de display wordt in- en uitgetrokken blijft de positie van de punch-hole camera ongewijzigd, ongeacht hoe de smartphone in gebruik wordt genomen.

Op de achterzijde is aan de uiterste linkerzijde een verticaal vormgegeven camera zichtbaar. Deze lijkt te bestaan uit drie camera’s, een flitser en een extra sensor. Desondanks kan Vivo uiteraard besluiten om de cameraopstelling van deze rollable smartphone te wijzigen. De locatie is wel vast, door deze in de uiterste linkerhoek te plaatsen komt deze niet in gedrang met de componenten die nodig zijn voor het oprolproces van het flexibele scherm.

Aan de rechterzijde worden de volumetoetsen geplaatst. Daaronder is een extra knop zichtbaar, vermoedelijk de power-knop. Op de bovenzijde van het toestel wordt nog een knop geplaatst, deze zal vermoedelijk dienst doen als vergrendeling van het flexibele scherm – zodat deze niet ongewenst in- of uitgetrokken kan worden. Ook is hier een speaker gepositioneerd. Vermoedelijk zal de onderzijde toegang bieden tot de USB Type-C poort evenals een extra speaker.

Vivo oprolbare smartphone

In de patentdocumentatie wordt de nadruk gelegd op het feit dat een oprolbaar display kwetsbaar is wanneer deze opgerold ligt in de behuizing. Om dit tegen te gaan wil Vivo gebruik maken van een ‘stretchable display screen’. Er worden elastische elementen toegevoegd, die ervoor zorgen dat de trekkracht die wordt uitgeoefend op het flexibele scherm geen negatieve effecten heeft op de werking ervan – denk aan beschadigingen, maar ook kreukels in de display.

Dit was tevens een van de grote pluspunten van de Oppo x 2021. Van deze concept telefoon zijn verschillende review exemplaren uitgegeven, waarbij velen concludeerde dat het op- en uitrolproces bijzonder vloeiend verloopt en er ook geen schermkreukels zichtbaar zijn. Dit is uiteraard een groot voordeel van opzichte van de huidige opvouwbare telefoon modellen, waarbij de vouwnaad zowel zichtbaar als voelbaar is.

Daar komt bij dat een rollable smartphone een fijnere vormfactor heeft wanneer je deze met je meedraagt – het toestel is ten slotte beduidend dunner dan een opgevouwen vouwtelefoon. Zodoende lijkt er een serieuze potentie te zitten in dergelijke slider telefoons.

Vivo en Oppo zijn zeker niet de enige fabrikanten die zich bezighouden met oprolbare smartphone ontwerpen. Zo stond de LG Rollable voor dit jaar in de planning, dit toestel is echter nooit uitgebracht doordat LG Electronics eerder dit jaar besloot om te stoppen met de productie van smartphones. Ook TCL en Samsung hebben reeds een prototype getoond waarbij een oprolbaar scherm werd toegepast, denk aan de TCL Fold ’n Roll en de Samsung Slideable.

Bekend is dat merken als Xiaomi, Huawei en Honor eveneens aan oprolbare smartphone modellen werken. Mogelijkerwijs wordt komend jaar het eerste uittrekbare smartphone model uitgebracht. Vooralsnog blijft het echter onbekend welk bedrijf als eerste zo’n telefoon zal presenteren.

Vivo is in Nederland nog een onbekende speler, dit komt ook doordat Vivo telefoons vooralsnog niet officieel in Nederland verkrijgbaar zijn. Desondanks is het merk inmiddels wel actief in verschillende Europese landen. In thuisland China is Vivo zelfs de onbetwiste marktleider, met een marktaandeel van 23% Het bedrijf weet innovatieve telefoonmodellen uit te brengen, tegen een betaalbare prijs.

Voordat het bedrijf haar eerste rollable telefoon zal presenteren wordt er eerst nog een opvouwbare smartphone verwacht – met een vergelijkbare vormfactor als de Galaxy Z Fold 3. Het toestel wordt mogelijk onder de naam Vivo NEX Fold in de markt gezet. Mogelijk dat deze vouwtelefoon begin 2022 gepresenteerd zal worden.

Download official documentation: Vivo rollable smartphone.

Note to publishers : The Vivo rollable smartphone product renders presented in this article are created by Jermaine Smit, aka Concept Creator, in collaboration with LetsGoDigital. The images are based on a patent by Vivo Mobile Telecommunication. This product is not (yet) for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.