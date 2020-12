Oppo oprolbare smartphone hands-on preview Online video preview en gebruikerstest toont aan dat de oprolbare telefoon van Oppo zeer gebruiksvriendelijk is en over een kreukelvrij scherm beschikt.

Afgelopen maand toonde Oppo tijdens het INNO Day 2020 event een bijzonder vormgegeven concept smartphone, genaamd de Oppo X 2021. Deze oprolbare telefoon beschikt over een uittrekbaar scherm, waardoor je het toestel in een mum van tijd kunt uitschuiven tot een tablet-formaat. Hoewel Oppo geen directe plannen heeft om deze innovatieve smartphone uit te brengen is het wel een volledig werkend toestel. Verschillende buitenlandse media hebben inmiddels een hands-on review gepubliceerd, waarbij vanzelfsprekend ook de werking van het oprolbare display uitvoerig onder de loep genomen is.

Tijdens de introductie liet Oppo al weten veel aandacht te hebben besteed aan het scherm, in die zin dat er geen enkele kreukel zichtbaar is als je het toestel uittrekt of weer invouwt. Uit de diverse testen en previews die inmiddels online zijn verschenen blijkt dat deze Oppo telefoon inderdaad volledig kreukelvrij is – in tegenstelling tot alle opvouwbare smartphone modellen die je momenteel kunt kopen.

Video preview: Oppo smartphone uittrekbaar middels schuifbeweging

Onderstaand een Oppo preview van YouTuber Fold Universe, waarin getoond wordt hoe makkelijk het uitschuifbare display te bedienen is, middels een simpele schuifbeweging over het frame kan het uittrekproces in gang worden gezet.

De toekomst lijkt voorbestemd te zijn voor oprolbare smartphones. Het enige nadeel nu nog, is de hoge kostprijs. Dit lijkt tevens de belangrijkste reden te zijn voor Oppo om deze uittrekbare telefoon nog niet uit te brengen. Ten slotte zorgt een hoge kostprijs ook automatisch voor een hoge verkoopprijs.

De duurste vouwtelefoon die je momenteel kunt kopen is €2.000 – de Samsung Galaxy Z Fold 2. Het ligt voor de hand dat deze oprolbare telefoon nog duurder zou worden, waardoor de markt vooralsnog erg klein is voor dergelijke modellen. Zoals altijd het geval is met innovatieve doorbraken zorgt de tijd ervoor dat de prijzen naar beneden bijgesteld kunnen worden. dit geldt overigens niet alleen voor smartphones, maar bijvoorbeeld ook voor TV’s, geheugenkaartjes etc.

Hoewel Oppo zeker actief is in het hoge segment, denk bijvoorbeeld aan de Find X2 Pro, is het bedrijf erop gebrand een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding te realiseren. Bij nieuwe innovaties zoals een oprolbare smartphone is het echter onmogelijk om een scherpe prijs te hanteren, simpelweg doordat de ontwikkel-kosten veel te hoog zijn. Zodoende lijkt Oppo vooralsnog af te zien van een officiële introductie.

LG Electronics daarentegen zal naar verwachting rond maart 2021 de eerste LG oprolbare smartphone presenteren. Of de LG Rollable een succes wordt valt nog te bezien, want ook de laatste LG smartphones – zoals de Velvet en de Wing – zijn beduidend minder vaak verkocht, dan het bedrijf vooraf gehoopt had.

Onderstaand de officiële video trailer, vrijgegeven door Oppo Nederland.

High-end Oppo smartphones in 2021

Hoewel we deze Oppo oprolbare smartphone voorlopig dus nog niet kunnen kopen, zal het bedrijf zich wel blijven inzetten om innovatieve smartphones uit te brengen. Zo was de eerder genoemde Find X2 Pro de eerste 5G telefoon die je in Nederland kon kopen.

Eerder dit jaar hebben we ook een uitgebreide Oppo Find X2 Pro review gepubliceerd, waarbij wij dit toestel hebben uitverkozen tot Beste smartphone van 2020. Op veruit de meeste vlakken wint deze smartphone het van de Samsung Galaxy S20 Ultra en de veel later uitgebrachte iPhone 12 Pro Max.

Verwacht wordt dat Oppo rond maart 2021 de opvolger van de Find X2 serie zal aankondigen, het lijkt opnieuw te gaan om vier modellen, als vervanging van de Find X2 Lite, X2 Neo, X2 en de X2 Pro. De Oppo Find X3 serie zal op verschillende punten verbeterd worden, zo lijkt de Find X3 Pro te worden voorzien van een microscoopcamera met een 25x vergroting, om uiterst detailrijke macro-opnames te kunnen vastleggen.