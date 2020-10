Review: Oppo Find X2 Pro met PanzerGlass screen protector Je telefoon beschermen met PanzerGlass: hoe doet je dat en is zo'n screen protector daadwerkelijk functioneel? Wij testen het op de Oppo Find X2 Pro.

Bij het kopen van een nieuwe smartphone dien je jezelf de vraag te stellen hoe je het toestel wilt gaan beschermen tegen krassen en stoten. Er zijn tal van telefoonhoesjes en cases verkrijgbaar om zowel de voor- als achterzijde van je telefoon te beschermen. Je kunt ook kiezen voor een cover, die je alleen op de achterkant plaatst. Om in zo’n geval ook het scherm in optimale conditie te houden kun je additioneel een screen protector kopen. In deze review zoeken we uit of zo’n screen protector daadwerkelijk meerwaarde levert en hoe je deze het best kunt bevestigen.

PanzerGlass heeft LetsGoDigital in de gelegenheid gesteld om een glazen screen protector te testen voor de Oppo Find X2 Pro. Deze high-end Android smartphone werd in april 2020 aangekondigd en beschikt over een 6,7-inch display met een QHD+ resolutie. Het scherm ondersteunt een ultra snelle refresh-rate van 120Hz en is prachtig afgerond. Standaard wordt de Find X2 Pro geleverd met Corning Gorilla Glass 6 bescherming. Ook wordt er standaard een transparante siliconen cover meegeleverd om de achterzijde van de telefoon te kunnen beschermen.

Wil je ook de voorzijde van de smartphone optimaal beschermen, dan kun je ervoor kiezen om een screen protector te kopen. Er worden verschillende types aangeboden, door verschillende merken. Een tempered glass protector zoals PanzerGlass aanbiedt is gemaakt van gehard glas en zou zodoende een uitstekende bescherming moeten bieden. PanzerGlass beweert dat hun Clear Class screen protectors maar liefst 9x zo sterk zijn als een kunststof variant.

Wie is PanzerGlass?

Eerst een stukje achtergrond informatie. In 2013 introduceerde PanzerGlass als Deense start-up haar eerste screenprotectors voor mobiele telefoons en tablets. Inmiddels is het bedrijf wereldwijd actief in 63 markten en maakt het ook schermbescherming voor laptops, smartwatches en beeldschermen in auto’s.

PanzerGlass is onderdeel van Juhl Bach Holding, één van de grootste familiebedrijven in Denemarken. De onderneming voert een duurzaam beleid. Zo werd de verpakking van PanzerGlass afgelopen jaar herzien en groener gemaakt, door 50% minder plastic materialen te gebruiken. Ook werd het EVA schuim vervangen en het zakje dat wordt meegeleverd bij de schoonmaak set is tegenwoordig gemaakt van 100% composteerbaar materiaal.

Een groen en duurzaam product dus, maar hoe zit het met de bescherming. Functioneren PanzerGlass screen protectors daadwerkelijk zo goed als de Deense fabrikant beweert? LetsGoDigital zocht het uit en heeft een PanzerGlass screen protector bevestigd op de Oppo Find X2 Pro. In deze review lees je meer over het aanbrengen van de screen protector en het gebruik ervan.

PanzerGlass screen protector aanbrengen op de Oppo Find X2 Pro

Kijken we naar de retail verpakking, dan staat er op de buitenzijde vermeld dat de PanzerGlass screen protector voor de Oppo Find X2 / X2 Pro kras- en schokbestendig is, 100% touch gevoeligheid behoudt en gemaakt is van Super+ Glass. Verder is de screen protector case friendly en eenvoudig te installeren – aldus de verpakking. Tijd om naar de inhoud te kijken…

Het gaat om een curved protector, die ook de schermranden van het toestel beschermen. Bij een telefoon met afgeronde schermranden, zoals de Oppo Find X2 Pro, is het natuurlijk extra van belang dat de screen protector goed past en op de juiste manier wordt aangebracht. Heb je geen ervaring met het aanbrengen van zo’n glazen beschermcover? Dan kun je besluiten om een erkend verkooppunt te bezoeken, experts aldaar kunnen de screen protector vakkundig voor je aanbrengen. Zo kun je voorkomen dat er luchtbellen tussen het glas en de display komen te zitten, wat de gebruikerservaring negatief kan beïnvloeden. Vaak wordt deze service gratis aangeboden, daar waar je de screen protector koopt.

Wil je het toch liever zelf doen? PanzerGlass heeft aan de binnenzijde van de verpakking puntsgewijs uiteen gezet hoe je de screen protector dient aan te brengen. Er wordt tevens een instructieboekje meegeleverd waarin ook in het Nederlands in 5 stappen wordt uitgelegd hoe je te werk dient te gaan. Daarnaast wordt er een cleaning set meegeleverd, bestaande uit een vochtig doekje, een microfiber schoonmaakdoekje en een sticker die dient als stofverwijderaar. Alle producten zijn overigens bijzonder netjes verpakt.

De screen protector van PanzerGlass is 0,4mm dik en weegt 7 gram. Het glas is voorzien van een coating met een oleofobe laag, die zowel antibacterieel als anti-vingerafdrukbestendig is. Ook is er een antisplinter laag (PET-film) aangebracht. Mocht het geharde glas kapot gaan, dan zal dit niet resulteren in rondslingerende glasscherven en splinters. Zodoende kun je de gebarsten screen protector eenvoudig verwijderen en vervangen voor een nieuwe – zonder dat je telefoonscherm hierbij beschadigd raakt.

Mocht je een hoesje om je telefoon gebruiken, dan doe je er verstandig aan om deze eerst te verwijderen alvorens je de screen protector aanbrengt. Zo kun je makkelijker in de hoeken komen om het geharde glas goed aan drukken. Is het hoesje verwijderd? Dan kun je beginnen met het schoonmaken van de display. Hiervoor gebruik je eerst het vochtige doekje, waarna je het microvezeldoekje gebruikt om het scherm droog te maken en ervoor te zorgen dat er geen vingerafdrukken meer zichtbaar zijn. Dit is een belangrijke stap, tenslotte wil je niet dat er stof- en/of vuil tussen het scherm en de screen protector komt te zitten.

Zowel op de voor- als achterzijde van de screen protector is een laagje folie aangebracht ter bescherming. Verwijder eerst de folie waar nummer 1 op staat vermeld en plaats de screen protector voorzichtig op de smartphone. Bij het aanbrengen ervan dien je deze in de hoeken vast te houden en de openingen als richtsnoer te gebruiken, zodat je makkelijk kunt vaststellen of de screen protector geheel past, alvorens je deze helemaal aandrukt.

Bij het bevestigen ervan is het van belang dat je deze vanuit het midden naar buiten toe aandrukt. Mocht de screen protector toch niet helemaal juist zijn aangebracht, dan kun je deze losmaken en opnieuw plaatsen – dat is het voordeel van glas. Vervolgens kun je ook folie nummer 2 verwijderen. Eventuele luchtbelletjes kun je weghalen door ze naar de randen te wrijven. Het aanbrengen is eigenlijk zo gepiept!

Hoe functioneert de telefoon met screen protector?

De curved screen protector past ook perfect op het scherm van de Find X2 Pro en sluit mooi aan tot aan de frameranden. Zelfs de zwarte displayrand is op het glas aangebracht, waardoor het net lijkt alsof er helemaal geen screen protector op het toestel bevestigd zit.

Ook is het inderdaad mogelijk om gebruik te blijven maken van de bijgeleverde telefoon cover. Dit is zeker een pluspunt, zo hoef je niet te kiezen tussen de cover en een screen protector. Je kunt beide gebruiken, waardoor je zowel de voor- als achterzijde van je telefoon in optimale conditie kunt houden.

Wat betreft de leesbaarheid van het scherm, soms zie je dat een screen protector voor donkere of minder heldere beelden zorgt. Dat verschil is met deze PanzerGlass Clear Glass Screen Protector niet waarneembaar. Het display blijft uiterst helder en goed afleesbaar.

Helaas gaat het aanbrengen van de screen protector wel enigszins ten koste van de aanraakgevoeligheid. Het is zeker niet zo dat het scherm helemaal niet meer reageert, toch merkte ik dikwijls dat ik een keertje extra op het scherm moest tikken om een actie te bevestigen. Terwijl de Oppo Find X2 Pro normaal gesproken altijd garant staat voor een soepele bediening.

Bij sommige smartphones is het mogelijk om de aanraakgevoeligheid aan te passen via het Instellingen menu. In zo’n geval kun je met de instellingen spelen en zal je hier vermoedelijk weinig last van hebben. Bij de Find X2 Pro is de touch gevoeligheid echter niet aanpasbaar, waardoor je iets harder op het scherm moet drukken om dezelfde ervaring te behouden.

Hier dienen we overigens wel de kanttekening bij te plaatsen dat het gaat om een zogenaamde ´Edge Adhesive´ screen protector. Dat wil zeggen dat de siliconen lijmlaag alleen aan de randen van het PanzerGlass zit. Bij een telefoon met een minder gecurved scherm past PanzerGlass ´Full Adhesive´ toe, waarbij de siliconen laag over het gehele PanzerGlass verdeeld zit en er dus over het gehele oppervlak contact maakt met het originele scherm van de telefoon.

De iets mindere touch gevoeligheid wordt dus feitelijk veroorzaakt doordat het product ´Edge Adhesive´ is, waarbij er over een groot gedeelte van het scherm een ´laagje lucht´ zit. Dat merk je vooral de eerste paar dagen nadat je het PanzerGlass geplakt hebt, na een paar dagen raak je daar aan gewend.

Qua hardheid, krasbestendigheid en vingerafdrukken hebben we met de PanzerGlass screen protector helemaal niks te klagen. Het geharde glas is inderdaad erg krasbestendig – gedurende de testperiode hebben we geen enkel krasje kunnen bespeuren, terwijl we het toestel toch dagelijks met ons mee hebben gedragen. Mocht je onverhoopt toch vingerafdrukken op het scherm zien, dan veeg je deze er in één beweging weer af.

PanzerGlass Spray Twice A Day

PanzerGlass heeft ook verschillende reinigingsmiddelen in het assortiment, waarmee je het geharde glas in een optimale conditie kunt houden, vrij van vet en vuil. De PanzerGlass Spray Twice A Day werkt op basis van water en actieve ingrediënten die ook veel worden gebruikt voor hygiëne- en cosmetische producten.

Het is een Anti Bacterial product, wat inhoudt dat 99,999% van alle bacteriën op je telefoonscherm worden gedood. Dat is natuurlijk een groot voordeel in een tijd waarin COVID-19 (coronavirus) nog altijd ongenadig hard om zich heen slaat. Een goede hygiëne is nog nooit zo belangrijk geweest. Handen wassen, daar zijn de meeste van ons inmiddels wel aan gewend geraakt. Maar hoe vaak maak jij je telefoon schoon? En dat terwijl je jouw mobiel overal mee naartoe neemt en heel wat keren per dag gebruikt.

Met deze spray hoef je je over de hygiëne van je telefoon geen zorgen meer te maken. Een bijkomend voordeel, de spray is vrij van alcohol, ammoniak en parfum – wat de duurzaamheid van de screen protector én je telefoonscherm ten goede komt.

Bij de Twice A Day spray wordt een schoonmaakdoekje meegeleverd waar je de spray op spuit. Vervolgens gebruik je het doekje om het scherm mee af te nemen. PanzerGlass biedt drie soorten aan: een klein flesje met 30ml inhoud, een grote 100ml fles en een bundel, bestaande uit een 100ml fles en een handzaam 8ml reisflesje. Prijzen voor de Spray Twice A Day variëren van €10 tot €20 – afhankelijk van de grootte van de fles. Zoals de naam al doet vermoeden raadt PanzerGlass aan om deze spray tweemaal daags te gebruiken.

Review conclusie: PanzerGlass screen protector voor de Oppo Find X2 Pro

De PanzerGlass screen protector voor de Oppo Find X2 Pro kost €30. Hoewel dit niet de goedkoopste screen protector is, levert deze wel waar voor je geld. Het is een Case Friendly screen protector, wat een groot voordeel met zich meebrengt – zo kun je jouw telefoonhoesje namelijk gewoon blijven gebruiken. Het geharde glas is daadwerkelijk schok- en krasbestendig, waardoor deze lang mooi blijft. Ook is het glas vingerafdrukbestendig.

De pasvorm is simpelweg goed en ook het aanbrengen ging makkelijker en beter dan verwacht. Bovendien loop je met een screen protector aanzienlijk minder risico op schermschade, waardoor je een hoop geld kunt besparen – als je je bedenkt wat de reparatie van een kapot telefoonscherm kost.

Gecombineerd met de reinigingsspray ben je elke dag verzekerd van een schoon en krasvrij scherm. En niet geheel onbelangrijk in deze tijd, de spray is antibacterieel, wat in de huidige omstandigheden met COVID-19 natuurlijk een groot bijkomend voordeel is.

Al met al is de PanzerGlass Tempered Glass screen protector zeker aan te bevelen als jij jouw toestel extra goed wilt beschermen tegen een ongelukje.

Wil je meer weten over de Find X2 Pro? Lees dan onze volledige Oppo Find X2 Pro review.