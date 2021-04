Samsung Galaxy S21 review De Galaxy S21 is stukken goedkoper dan z’n voorganger, heeft Samsung hierbij de juiste concessies gedaan? Lees het in onze Samsung S21 review.

Voordelen Fraai en compact design

Fraai en compact design Krachtige smartphone

Krachtige smartphone Gebruiksvriendelijke software

Gebruiksvriendelijke software Goede camera Nadelen Matige accuduur

Matige accuduur Matige oplaadsnelheid

Matige oplaadsnelheid Geen microSD kaart ondersteuning

Geen microSD kaart ondersteuning Geen oplader / oordopjes meegeleverd

Review score Design 8.0

Gebruikersgemak 8.5

Prestaties 9.0

Functies 8.5

Recensie conclusie 8.5 Samsung Galaxy S21 Reviews De Samsung Galaxy S21 biedt een goede all-round smartphone ervaring. Het toestel reageert lekker snel en is erg gebruiksvriendelijk. Toch laat dit telefoonmodel ook enkele steekjes vallen.

In januari kondigde Samsung vol trots haar nieuwe Galaxy S line-up voor 2021 aan. Er zijn drie S-serie modellen aangekondigd. De Galaxy S21 is het basismodel, daarnaast is er een grotere Galaxy S21 Plus aangekondigd en een nieuw topmodel in de vorm van de Galaxy S21 Ultra. In deze review bespreken we het instapmodel. Samsung heeft de adviesprijs dit jaar behoorlijk verlaagd, ten koste van een aantal functies, heeft de Koreaanse fabrikant hierbij de juiste keuzes gemaakt?

Om te beginnen met de technische specificaties. De Galaxy S21 is een Android 11 smartphone gecombineerd met de One UI 3.1 gebruikersinterface van Samsung. Het toestel beschikt over een 6,2” Full HD+ Dynamic Amoled display, een 10 megapixel selfiecamera en een 64 megapixel triple-camera.

Onder de motorkap is de nieuwe en uiterst krachtige 5nm octa-core Exynos 2100 chipset geplaatst, met 8GB werkgeheugen en keuze uit 128GB of 256GB opslaggeheugen. Ten slotte is een 4.000 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 25 Watt snelladen. Alle S-serie modellen worden dit jaar standaard voorzien van 5G ondersteuning.

De adviesprijs van de Samsung S21 is vastgesteld op €850, voor een los toestel met 128GB geheugen. Voor €50 extra ontvang je de variant met 256GB geheugen. Mocht je overwegen om de Galaxy S21 te kopen, houdt er dan rekening mee dat het geheugen niet uitbreidbaar is middels een microSD geheugenkaart.

Ten opzichte van de Galaxy S20 5G is het nieuwe model maar liefst €150 goedkoper, ten tijde van de lancering. Opmerkelijk, aangezien high-end smartphones de afgelopen jaren alleen maar in prijs zijn gestegen. Dit jaar kiest Samsung echter voor een andere strategie. Om de S-serie voor een breed publiek betaalbaar te houden heeft de Koreaanse fabrikant besloten om een aantal functies achterwege te laten, of dit juist heeft uitgepakt daar komen we later in deze Samsung Galaxy S21 review nog uitgebreid op terug.

Wij hebben van Samsung Nederland een grijs test exemplaar ontvangen, ook wel Phantom Grey genoemd. De door ons geteste Galaxy S21 (SM-G991B/DS) beschikt over 8GB RAM en 256GB ROM.

Design en scherm van de Samsung S21

Samsung heeft verschillende veranderingen doorgevoerd in zowel het design als de functies van de smartphone. Om te beginnen met de voorzijde. De Samsung Galaxy S21 beschikt over een 6,2-inch Full HD+ AMOLED display. Afgelopen jaar koos Samsung ervoor om het basismodel niet langer te voorzien van een curved-display, in plaats daarvan werd er een minder afgerond 2.5D display geïntegreerd. Deze trend wordt dit jaar doorgezet, door de S21 uit te rusten met een plat scherm.

In 2013 behoorde Samsung tot de eerste fabrikanten die een mobiele telefoon met edge display introduceerde. Inmiddels gaan met name Chinese fabrikanten nog een stap verder, door telefoons te voorzien van een strek afgerond waterfall of quad-curved display. Qua design is een afgerond display natuurlijk wel mooi om naar te kijken, maar een curved display is ook duurder om te fabriceren. Bovendien biedt een plat scherm minstens net zo’n fijne gebruikerservaring, doordat de touch-bediening vaak te wensen overlaat op de randen van het scherm.

Met name dit laatste heeft Samsung ertoe doen besluiten om zowel de S21 als de S21 Plus te voorzien van een plat scherm. Ten gunste van zowel de prijs als de gebruikerservaring, zo is de gedachte. Ook de displayresolutie is verlaagd. De QHD+ resolutie heeft plaatsgemaakt voor een Full HD+ scherm. Beide zijn wat ons betreft een gewaagde, maar goede beslissing. Het Dynamic AMOLED scherm ziet er nog altijd bijzonder helder en scherp uit. Voor de gebruikerservaring zijn de nadelen dan ook minimaal, terwijl de prijs een stuk gunstiger is geworden. Bovendien heeft Samsung niet beknibbeld op de screen protector, hiervoor is het nieuwste Corning Gorilla Glass Victus toegepast.

De displayresolutie is overigens niet het enige punt waarin Samsung een concessie heeft gedaan, want de Galaxy S21 is ook voorzien van een kunststof achterpaneel – in plaats van glas, zoals we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt. Dit plastic materiaal, dat eruit ziet als glas, wordt door Samsung ‘glasstic’ genoemd. Het wordt al langer toegepast bij de A-serie modellen.

Het plastic materiaal voelt zeker niet goedkoop aan, is beduidend minder glad als glas en bovendien minder gevoelig voor vingerafdrukken. Daar komt bij dat velen een telefoonhoesje zullen gebruiken, waardoor je er eigenlijk helemaal geen erg in hebt hoe de achterzijde van het toestel eruit ziet of aanvoelt. Bovendien is het hoogwaardige aluminium frame behouden, dit komt de kwaliteit en duurzaamheid zeker ten goede.

Wat betreft het displayformaat, dat is erg persoonlijk en hangt ook af van wat je gewend bent. Zelf prefereer ik een groter display, hiervoor biedt Samsung met de 6,7” Galaxy S21 Plus een uitstekend alternatief. Ten slotte verschillen deze smartphones verder niet qua specificaties, op de accu na – wat logisch is, gezien het grotere beeldformaat.

Houd je van een handzaam toestel? Dan is de 6,2” Galaxy S21 een goede optie. De telefoon biedt een fijne handligging, voelt niet glad aan en is ook uitstekend met één hand te bedienen. Bovendien ziet de grijze Samsung Galaxy S21 er elegant uit. Er zijn in totaal vier kleuren beschikbaar, naast de Phantom Grey variant kun je kiezen voor Phantom White, Phantom Violet en Phantom Pink. Een leuk detail hierbij is dat ook de kleurstelling van het camerasysteem en het frame per model verschilt. De smartphone heeft een formaat van 151.7 x 71.2 x 7.9mm en een gewicht van 169 gram.

De aan/uit knop en de volumetoetsen hadden van mij een fractie lager mogen zitten. Met name de volumetoetsen zijn nu moeilijk te bereiken, zonder het toestel in je hand te moeten verleggen. Aan de linkerzijde is het toestel vrij van knoppen. Aan de bovenzijde is een microfoon geplaatst en de onderzijde beschikt eveneens over een microfoon, evenals een stereo speaker en een USB-C oplaadpoort.

Om het toestel te ontgrendelen zijn er verschillende mogelijkheden. Samsung heeft de Galaxy S21 voorzien van Face Unlock en een verbeterde in-display vingerafdrukscanner. Het oppervlak waarop je je vinger dient te leggen is vergroot, waardoor je minder nauwkeurig te werk hoeft te gaan. De sensor zelf werkt snel en accuraat. Samsung maakt overigens gebruik van een ultrasone vingerafdruksensor, die ook bij vieze en/of natte vingers beter in staat is om de biometrische authenticatie uit te voeren dan een smartphone met een optische sensor. Voorheen was er nog wel wat aan te merken op de snelheid van een ultrasone sensor, maar hier zijn inmiddels duidelijke verbeteringen in doorgevoerd.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst, het camerasysteem heeft een volledig nieuw ontwerp gekregen. Het camera-eiland is samengesmolten met het frame aan de zijkant en bovenkant van het toestel. Het ziet er stijlvol uit en zorgt tevens voor een duidelijk onderscheid ten opzichte van de S20-serie. Wel zorgt het uitstekende camerasysteem ervoor dat de telefoon wiebelt als deze op tafel ligt. Helaas moeten we stellen dat veruit de meeste high-end telefoons hier tegenwoordig last van hebben, mede doordat de zoomfunctie steeds verder toeneemt. Sommige ervaren het wiebelen als uiterst storend, anderen hebben hier nauwelijks erg in. Door gebruik te maken van een telefoonhoesje kun je de instabiliteit wel drastisch verminderen.

De cameraresolutie en lenzen zijn identiek aan die van z’n voorganger. Naast een 64 megapixel telefoto camera is er een 12 megapixel groothoekcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd. Over de prestaties van dit camerasysteem komen we later in deze review nog terug.

Samsung heeft er ditmaal duidelijk voor gekozen om het toestel wat minder luxe uit te voeren, maar daarentegen wel extra aandacht te besteden aan de looks van het camerasysteem. Bovendien is de algehele kwaliteit er zeker niet op achteruit gegaan, mede dankzij het aluminium frame en de Gorilla Glass Victus screen protector. Uiteraard is de Samsung S21 ook IP68 gecertificeerd, oftewel de mobiele telefoon is stof- en waterdicht. Je kunt de telefoon gedurende 30 minuten onderdompelen in zoet water, tot maximaal 1,5 meter diepte.

Krachtige smartphone met goede software

Samsung kiest ervoor om alle Galaxy S-serie modellen uit te rusten met de meest krachtige chipset van het moment. Dit is een groot voordeel, want zodoende beschik je ook met het basismodel over een supersnelle SoC. De Europese Galaxy S21 modellen worden aangedreven door de Exynos 2100 van Samsung. In Amerika wordt de Qualcomm Snapdragon 888 toegepast.

Normaliter is de Snapdragon variant sneller en energiezuiniger dan de Exynos tegenhanger. Samsung is echter met een serieuze inhaalslag bezig. Verschillende Geekbench test resultaten hebben aangetoond dat de Exynos 2100 zeer goede en competitieve prestaties biedt. Het is ook een heuse upgrade ten opzichte van de Exynos 990, die in de Samsung Galaxy S20 serie werd toegepast.

In het dagelijks gebruik is de Samsung S21 een heerlijk toestel om mee te werken. De smartphone reageert lekker snel, ongeacht welke app je in gebruikt hebt. Het is ook een prima telefoon om op te gamen. In combinatie met de gebruiksvriendelijke software biedt het toestel een erg goede gebruikerservaring. De processor en de software zijn tevens de twee belangrijkste upgrades ten opzichte van de S20.

De S21 draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface. De vernieuwde interface oogt strak en overzichtelijk, zeker voor diegene die een Samsung telefoon gewend zijn. Er zijn leuke animaties en bewegingseffecten toegevoegd, ook zijn er verschillende functies toegevoegd.

Zo kun je makkelijker schakelen tussen apparaten. Ook kun je via de instelbare widgets op het vergrendelscherm eenvoudiger functies activeren, zoals het bedienen van je muziek of het opstarten van de camera. One UI 3 maakt ook verschillende nieuwe camerafuncties mogelijk. Dat brengt ons meteen bij de prestaties van het camerasysteem.

10 megapixel selfie camera

De Samsung Galaxy S21 5G is uitgerust met een 10 megapixel selfiecamera met een 1,22 micron sensor en een f/2.2 lens. Om nauwkeurig scherp te kunnen stellen heeft Samsung de front-camera voorzien van een Dual Pixel autofocussysteem. De nieuwe interface maakt het tevens mogelijk om te videobellen in full-screen mode. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 60fps worden vastgelegd.

De front-camera presteert redelijk. De positionering in het midden werkt ideaal. Bij sommige smartphones is de selfiecamera in de linkerhoek geplaatst, waardoor je het toestel altijd een beetje scheef moet houden om een recht aangezicht te fotograferen. Daar heb je bij de centraal geplaatste selfiecamera van de Samsung S21 geen last van.

De portretfoto’s ogen doorgaans scherp en zijn goed belicht. De kleuren zien er natuurgetrouw uit en ook in de avonduren weet de front-camera relatief veel details vast te leggen. De resolutie is echter niet bijzonder hoog, er is ook relatief veel ruis te zien wanneer je de foto’s op een computer terug bekijkt. Handig is de mogelijkheid om met één druk op de knop te kunnen switchen tussen groothoek en ultragroothoek, ideaal als je een groepsselfie wilt maken of wat meer van de achtergrond wilt tonen.

Er zijn tal van instellingen voorhanden in portret-mode om je selfies nog mooier en persoonlijker te maken. Om te beginnen kun je kiezen uit twee modi: ‘naturel’ of ‘helder’, persoonlijk vond ik ‘naturel’ de beste resultaten geven. Daarnaast kun je filters toevoegen of de gladheid van je gezicht aanpassen. Ook kun je op subtiele wijze de breedte van je kaaklijn en de grootte van je ogen aanpassen. Ten slotte is ook de kleurtoon instelbaar.

64 megapixel triple camera

De triple camera aan de achterzijde levert eveneens mooie beelden. Foto’s ogen helder, scherp en tonen veel kleur. De 64 megapixel telefoto camera is voorzien van fasedetectie autofocus, een f/2.0 lens met optische beeldstabilisatie en een 3x Hybrid zoomfunctie. Daarnaast is het mogelijk om met deze camera tot 30x digitaal in te zoomen.

Wil je verder kunnen inzoomen? Dan moet je bij de Samsung Galaxy S21 Ultra zijn, deze smartphone beschikt over twee zoomlenzen, met onder andere een 10x Hybrid zoom en 100x Space Zoom functie. Desalniettemin kun je met het basis- en plus model ook herinneringswaardige foto’s en video’s vastleggen.

De 12 megapixel groothoekcamera beschikt net als de hoofdcamera over optische beeldstabilisatie. De groothoeklens heeft een diafragma van f/1.8 en er is een Dual Pixel AF ingebouwd. De ultragroothoekcamera is ook voorzien van een 12 megapixel beeldsensor. Met deze camera kun je mooie weidse landschappen vastleggen, de beeldhoek is 120˚. Video’s legt dit camerasysteem vast in een adembenemende 8K resolutie.

Er zijn verschillende interessante camerafuncties voorhanden, waaronder Quick Crop. Deze functie stelt je in staat om heel eenvoudig een beelduitsnede te maken van één van je foto’s, zonder dat je hiervoor een bewerkingsprogramma hoeft te openen. Door simpelweg in te zoomen op de foto en vervolgens het icoontje linksboven in de hoek aan te tikken wordt de foto opgeslagen zoals deze op het scherm getoond wordt.

Ook nieuw is de mogelijkheid om ongewenste elementen uit een foto te kunnen gummen, ook wel ‘Gum voor object’ genoemd. Dit klinkt natuurlijk fantastisch, maar helaas is deze optie nog weinig functioneel. De delen die je kunt selecteren om uit te gummen zijn erg groot, waardoor je niet detaillistisch te werk kunt gaan. Bovendien is hetgeen wat ervoor in de plaats wordt getoond erg wazig.

Met de Samsung S21 heb je ook de mogelijkheid om eenvoudig tussen de verschillende lenzen te switchen, om zo de compositie aan te passen. Deze optie biedt wel een duidelijke meerwaarde. Daarnaast is er een scene-optimalisatie feature voorhanden, waarbij de camera-instellingen automatisch worden aangepast aan de hand van de opnameomstandigheden. Dit werkt doorgaans goed. Verder kun je tal van filters toepassen.

Voor diegene die graag volledige controle behoudt over de opnames beschikt de Galaxy S21 over een Pro mode, waarbij je zaken zoals het diafragma, sluitertijd en de ISO naar wens kunt instellen. Ook zijn er verschillende bewerkingsmogelijkheden voorhanden.

Foto’s gemaakt met de S21 zien er doorgaans scherp en kleurrijk uit. Vooral bij goede lichtomstandigheden weet de camera veel details te registreren. In donkere opnamesituaties zien de foto’s er goed belicht uit, wel dien je het toestel in de avonduren -uiteraard- extra stabiel te houden, om onscherpte tegen te gaan. De witbalans en het dynamisch bereik is ook ruim voldoende.

Video’s maken met de Samsung Galaxy S21

Video’s kunnen in 8K resolutie @ 24fps worden opgenomen. Heb je geen 8K bestanden nodig? Dan kun je met 4K net zo goed uit de voeten. 4K wordt ondersteunt met een maximale frame-rate van 60fps, daarnaast kun je kiezen voor 30fps. Hoe lager de resolutie, hoe kleiner de bestanden. Doorgaans zorgt een hoge frame-rate voor extra vloeiende beelden, toch moet gezegd worden dat de 4K @ 30fps video’s er ook prachtig uitzien.

De video opnames die we gemaakt hebben met deze S-serie smartphone zien er simpelweg indrukwekkend uit. Samsung heeft ook veel tijd en aandacht besteed aan de vele videofuncties, denk aan Director’s View en Dual Recording. Eerstgenoemde geeft gebruikers de mogelijkheid om tijdens het filmen van lens te wisselen, om zo vanuit verschillende gezichtshoeken te filmen. Ook in de vlogger mode is deze optie beschikbaar.

Dual Recording geeft je de mogelijkheid om een video vast te leggen met zowel de camera aan de voor- als achterzijde. Leuk om ontmoetingen vast te leggen of bijvoorbeeld tijdens het sporten. Zoals een potje basketbal of een potje poolen , waarbij de front-camera de sporter vastlegt en de hoofdcamera de bal volgt. Minstens zo nuttig is de 8K video snap functie, die gebruikers in stelt staat om 33 megapixel resolutie foto’s te extraheren uit een videoframe.

Nieuw is ook de Single Take functie. Door binnen de camera app op ‘Enkele opname’ te klikken legt de camera, en de daarbij horende slimme software, automatisch een reeks foto’s en video’s vast – met een maximum van 10 foto’s en 4 video’s per keer. Hierbij worden verschillende lenzen ingezet, voor meerdere composities van dezelfde gebeurtenis. Ook zit er bijvoorbeeld een zwart/wit opname tussen. Een leuke en creatieve toevoeging. Wil je echter een belangrijke gebeurtenis vastleggen, dan ben je minstens net zo trefzeker door zelf het moment te kiezen waarop je op de ontspanknop drukt.

Sommige modi vergen wat oefening, desalniettemin is het goed om te zien dat hoewel Samsung de camera set-up niet heeft verandert ten opzichte van de S20, de bijbehorende foto- en video-functies wel naar een hoger niveau zijn getild. Diegene die een S10 of ouder in bezit heeft zal de camerakwaliteit en de grote verscheidenheid aan opties die de S21 te bieden heeft zeker kunnen waarderen.

Accu en oplaadmogelijkheden

De Samsung Galaxy S21 is uitgerust met een 4.000 mAh niet-verwijderbare batterij. Het vernieuwde OLED display zou 16% extra energiezuinig zijn en ook de vernieuwde chipset verbruikt minder energie dan z’n voorganger. Toch klaagden verschillende gebruikers kort na de introductie over een snel leeglopende accu. Dit probleem is inmiddels opgelost door Samsung via een software update.

Bij regulier gebruik heeft de S21 een accuduur van zo’n 10 uur. Dat is boven gemiddeld goed. Echter, dit waren de resultaten toen de adaptieve refresh-rate uit stond. Zet je deze functie aan, dan heeft dit een behoorlijk grote invloed op het batterijverbruik. Afhankelijk van de apps die je gebruikt kan dit wel 2 tot 3 uur van de totale accuduur afsnoepen. Zodoende levert de batterij eigenlijk net niet voldoende energie om de hele dag door te komen.

Waar we ook minder enthousiast over zijn is de snellaad-functionaliteit. Afgelopen jaar bood het topmodel binnen de S-serie, de Galaxy S20 Ultra, ondersteuning voor 45 Watt snelladen. Logischerwijs zou dit jaar de gehele S21 serie over ten minste 45W ondersteuning moeten beschikken. Niets is echter minder waar.

Alle Samsung S21 modellen ondersteunen slechts 25 Watt bedraad en 15 Watt draadloos opladen. Dat is wat ons betreft te langzaam. Zeker gezien het feit dat concurrerende modellen van met name Chinese merken doorgaans 65W ondersteuning of meer bieden. In de praktijk duurt het ongeveer een uur en een kwartier om de lege batterij van de S21 volledig op te laden, mits je een 25W oplader gebruikt.

Maak je gebruik van draadloos opladen of heb je nog een oudere lader in huis liggen, dan kan het opladen maar zo dubbel zo lang duren. Niet bepaald ideaal, tenzij je gewend bent om de smartphone de hele nacht aan de oplader te leggen – wat de batterijduur op lange termijn overigens geen goed doet.

Geen oplader of oordopjes in de verkoopverpakking

Minstens net zo opmerkelijk is de keuze van Samsung om niet langer een oplader of oordopjes mee te leveren. Daarmee volgt de Koreaanse fabrikant het voorbeeld van Apple, die sinds de lancering van de iPhone 12 serie ook geen adapter meer meelevert in de verkoopverpakking.

De officiële reden hiervoor is dat de twee tech-bedrijven eWaste willen tegengaan. Omdat niet iedereen gebruik zou maken van de oplader is het beter voor het milieu als deze niet standaard wordt meegeleverd. Zodoende is de gebruiker vrij om zelf te bepalen of deze het nodig acht een oplader aan te schaffen als losse accessoire.

Persoonlijk ben ik het niet eens met deze stelling. Er zijn de afgelopen jaren enorm veel ontwikkelingen geweest binnen de oplaadbranche, waardoor veruit de meeste mensen over een verouderde, langzamere oplader beschikken. Diegene zullen hoogstwaarschijnlijk een nieuwe oplader willen kopen, al die opladers dienen ook weer los verpakt en verscheept te worden. Daar komt bij dat velen hun oude mobiel aanbieden op de tweedehands markt, normaliter verkoop je daar ook gewoon de oplader bij.

Bovendien levert Samsung bij de mid-range A-serie modellen, zoals de recent geïntroduceerde Galaxy A52 en A72, nog wel gewoon een oplader mee. Deze modellen kunnen doorgaans rekenen op beduidend hogere verkoopaantallen. Zou hier dan niet meer milieuwinst mee behaald kunnen worden?

Het lijkt dan ook meer een strategische beslissing te zijn geweest. In de verzadigde smartphonemarkt zoeken fabrikanten naar nieuwe methodes om geld te kunnen verdienen. Binnen het accessoire assortiment van Samsung zijn er uiteraard verschillende opladers beschikbaar, variërend van €35 tot €65. Hier komen we later in deze review nog op terug.

Ook de oordopjes worden niet langer standaard meegeleverd in de verkoopverpakking. Samsung biedt inmiddels een breed aanbod binnen de Galaxy Buds line-up. Gelijktijdig met de nieuwe S-serie modellen werden ook de Galaxy Buds Pro Bluetooth oordopjes aangekondigd, met vernieuwde Active Noise Cancellation technologie. Deze oortjes hebben een adviesprijs van €175.

Veranderingen ten opzichte van de S20

Veruit de meeste verschillen met de Galaxy S20 hebben we al besproken in deze Galaxy S21 review. Toch is het de moeite waard om hier nog wat dieper op in te gaan, want Samsung is dit jaar duidelijk een nieuwe weg ingeslagen.

De belangrijkste punten waarop de Samsung S21 is achteruitgegaan ten opzichte van zijn voorganger is het lagere resolutie scherm en de plastic achterzijde. Daarnaast is het opvallend dat de camera set-up ongewijzigd is gebleven.

Daar staat tegenover dat het basismodel dit jaar €150 goedkoper in de markt is gezet. Er is een krachtigere chipset ingebouwd en het toestel is voorzien van de nieuwste software. Al met al een zeer welkome verandering, ten slotte zijn de meeste niet bereid om €1000 of meer voor een smartphone te betalen. Hiermee wordt het gat tussen de high-end A-serie modellen en de Galaxy S-serie modellen ook een stuk kleiner.

Samsung is deze weg afgelopen jaar al ingeslagen, met de introductie van de Galaxy S20 Fan Edition. Deze goedkope S-serie variant kon rekenen op bijzonder goede verkoopcijfers. Met de S21 borduurt Samsung voort op dit succes. Deze nieuwe strategie lijkt haar vruchten af te werpen, want Samsung behaalde dit jaar de hoogste aantal pre-order verkopen ooit. In een persbericht liet de fabrikant weten dat de S21 modellen beter verkocht worden dan zowel de S20 als de S10 serie.

Bovendien heeft Samsung haar updatebeleid verruimt, door tegenwoordig 3 jaar Android OS en 4 jaar beveiligingsupdates te bieden. Tevens een belangrijk punt waarop de Koreaanse fabrikant zich onderscheid ten opzichte van de Chinese fabrikanten.

Verwacht wordt dat Samsung later in het jaar ook nog een goedkopere Galaxy S21 FE zal introduceren. Daarnaast wordt er dit jaar ook nog een Galaxy A82 verwacht. Zo weet Samsung een hele reeks nieuwe smartphones te introduceren binnen de prijscategorie €500 tot €1000. Een goede zet wat ons betreft.

Bijpassende Samsung accessoires

Samsung heeft een groot assortiment aan accessoires met een verscheidenheid aan opladers, oordopjes en telefoonhoesjes. Voor onze Samsung S21 review hebben we gebruik gemaakt van de 25 Watt travel adapter. Deze kun je via de website van Samsung kopen voor €25. De oplader wordt geleverd zonder USB-C kabel, maar gelukkig is deze wel inbegrepen bij de verkoopverpakking van de S21.

Je kunt de Galaxy S21 ook draadloos opladen, via de 15W Wireless Charger Stand (€65) of de Wireless Charger Pad (€40). Heb je meerdere apparaten die je tegelijkertijd wilt kunnen opladen? Dan kun je ook kiezen voor een Duo of Trio oplader.

Samsung heeft ook een serie hoesjes en covers geïntroduceerd voor de S21, gemaakt van verschillende type materialen. Van siliconen hoesjes, tot lederen en stoffen hoesjes. Er is voor ieder wat wils, met uiteenlopende prijzen van €20 voor een Clear Cover tot €70 voor de Smart LED View Cover.

Bij sommige telefoonhoesjes, zoals de Leather Cover, heeft Samsung ervoor gekozen om een uitsnede te maken voor de camera. Dit ziet er wel stijlvol uit, maar hierdoor bieden deze hoesjes geen bescherming in de linker bovenhoek. Niet erg handig als je je beseft dat de meeste smartphones die op de grond belanden op één van de vier hoeken valt. Dit is dus zeker iets om je te beseffen voordat je een aankoopbeslissing maakt.

Gelukkig zijn er ook genoeg varianten beschikbaar waarbij het camerasysteem wel goed beschermd blijft. Voor diegene die bescherming een erg belangrijk aspect vinden heeft Samsung ook nog de extra robuuste Protective Standing Cover in de aanbieding.

Review conclusie

Hoewel de Galaxy S21 er niet op alle punten op is vooruitgegaan, levert Samsung met deze S-serie smartphone nog altijd een uitstekende high-end ervaring. De concessies die Samsung heeft gedaan om de Galaxy S-serie goedkoper in de markt te kunnen zetten zijn wat ons betreft een slimme zet geweest.

De belangrijkste degradaties zijn de verlaagde display resolutie van QHD+ naar Full HD+, het platte scherm in plaats van 2,5D curved en de kunststof achterzijde, in plaats van glas. Het goede nieuws is, ondanks deze veranderingen voelt het toestel zeker niet goedkoop aan – mede doordat het aluminium frame is gehandhaafd.

De Galaxy S21 biedt simpelweg een bijzonder goede gebruikerservaring, niet op de laatste plaats door de uitstekende hardware en software. Het prijsverschil van €150 is ook aanzienlijk, waardoor Samsung’s keuze zeker te rechtvaardigen is.

Wel jammer is het feit dat de Galaxy S21 geen ondersteuning biedt voor een microSD geheugenkaart. Mocht je het geheugen willen uitbreiden, dan ben je aangewezen op cloudopslag oplossingen. Ook zijn we niet bijzonder te spreken over de accuduur en/of de oplaadmogelijkheden. Daarnaast hadden we graag gezien dat Samsung de oplader en oordopjes gewoon zou meeleveren in de verkoopverpakking. Met name de oplader is een essentieel onderdeel van de smartphone en de gebruikerservaring. Als het milieuaspect het belangrijkste motief is, geef dan de klant de keuze. Net zoals de Xiaomi Mi 11 wordt aangeboden met én zonder oplader, voor dezelfde prijs.

Voor een S20 gebruiker is het niet direct de moeite waarde om te upgraden naar de S21, hoewel gezegd moet worden dat de Exynos 2100 wel bijzonder goede prestaties levert. Beschik je echter over een A-serie of ouder S-serie model? Dan zal deze nieuwe smartphone wel degelijk een waardige upgrade zijn. Het toestel reageert bijzonder snel ongeacht welke app je in gebruik hebt en ook de drievoudige camera levert prachtige detailrijke beelden.

Samsung Galaxy S21 kopen

De Galaxy S21 5G smartphone is verkrijgbaar in de kleuren grijs, zilver, rood en wit en heeft een adviesprijs van €850 (8GB/128GB) en €900 (8GB/256GB). Samsung heeft momenteel een promotieactie lopen, diegene die een Galaxy S21 kopen ontvangen de nieuwe Galaxy Buds Pro oordopjes (t.w.v. €175) cadeau. Deze aanbieding is nog geldig tot en met 2 mei 2021.

Op het moment van schrijven zijn er echter meer mogelijkheden om korting te krijgen op deze nieuwe S-serie smartphone. Er zijn namelijk verschillende retailers die het toestel al goedkoper aanbieden. MediaMarkt rekent momenteel €819 en ook BelSimpel biedt het toestel beduidend goedkoper aan dan de verkoopadviesprijs. Het is altijd raadzaam om een online prijsvergelijker te raadplegen voordat je een definitieve keuze maakt, ten slotte kunnen de aanbiedingen per dag / week / maand variëren.

Een andere mogelijkheid om korting te krijgen is door de Samsung S21 met abonnement te kopen. Alle Nederlandse telecomproviders, waaronder KPN, Vodafone en T-Mobile, bieden dit telefoonmodel aan. Door ook direct een telefoonabonnement aan te gaan -voor een periode van 1 of 2 jaar- kun je een aanzienlijke korting krijgen op de toestelkosten. Zo rekenen eerder genoemde providers een gemiddelde toestelprijs van zo’n €700 voor de Galaxy S21. Doordat de bundeltarieven doorgaans gelijk zijn aan die van een sim-only abonnement ben je onder aan de streep vaak goedkoper uit door een telefoon met abonnement te kopen.

Mocht je voor laatstgenoemde optie willen kiezen, houdt dan rekening met de telecomwetgeving die in 2017 is gewijzigd. Om een inkomenstoets en BKR-registratie te voorkomen dien je de telefoon direct af te betalen tot een maximaal openstaand bedrag van €250.

Alternatieven op de Samsung S21 5G

Vanzelfsprekend is de S21 niet de enige high-end telefoon die een goede gebruikerservaring biedt. Binnen het assortiment van Samsung kan de S20 serie een goed alternatief bieden en liefhebbers van de S Pen kunnen natuurlijk kiezen voor de Galaxy Note 20.

Kijken we naar de concurrentie, Samsung neemt het met dit smartphone model op tegen de Apple iPhone 12, de Google Pixel 5, de Sony Xperia 1 II en de Huawei P40. Recentelijk zijn ook de Xiaomi Mi 11, de Oppo Find X3 Neo en de OnePlus 9 uitgebracht. Eén voor één high-end telefoon modellen.

Elk toestel heeft natuurlijk z’n eigen voordelen en nadelen, die veelal ook nog eens erg persoonlijk zijn. Met de Galaxy S21 levert Samsung in ieder geval een erg aantrekkelijk totaalpakket. Kun je leven met de matige accuduur en de relatief lage laadsnelheid? Dan is deze telefoon een absolute aanrader.