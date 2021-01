Samsung Galaxy S21 Plus smartphone in Phantom Green Samsung heeft nóg een custom kleur in de planning staan, genaamd Phantom Green. De nieuwe kleur lijkt exclusief voor de Galaxy S21 Plus bestemd te zijn.

De drietal Samsung Galaxy S21 smartphones zijn in een reeks verschillende kleuren aangekondigd. Zo kun je het instapmodel kopen in vier standaard kleuren, bij de S21 Plus is er keuze uit drie standaard kleurvarianten en twee custom kleuren. Ten slotte is het Ultra model beschikbaar in twee standaard kleuren en drie custom kleuren. Deze speciale custom kleurvarianten worden op aanvraag geproduceerd en zijn ook uitsluitend via de website van Samsung verkrijgbaar.

Het lijkt erop dat er binnenkort een extra kleurvariant beschikbaar zal komen voor de Galaxy S21 Plus. Op de Samsung Australië website (scroll down naar het uitklapbare kopje ‘What are the participating products?’) wordt er melding gemaakt van een Phantom Green uitvoering. Deze kleurvariant lijkt uitsluitend bestemd te zijn voor de Samsung S21+. Modelnummer SM-G886BZGEXSA is de variant met 8GB RAM en 256GB geheugen. Daarnaast zal er een 128GB variant worden uitgebracht met modelnummer SM-G996BZGAXSA.

Custom kleuren voor de Galaxy S21 Plus

De custom kleur modellen worden voor exact dezelfde prijs verkocht als de standaard kleurvarianten. Wel zit er een aanzienlijk verschil in levertijd, doordat de speciale kleuren op aanvraag in behandeling worden genomen bedraagt de levertijd zo’n 4 weken.

De Samsung Galaxy S21 Plus is al verkrijgbaar in twee speciale kleuren: Phantom Red en Phantom Gold. Dit zijn beduidend lichtere varianten dan de custom kleuren van het Ultra model. We gaan er dan ook vanuit dat de nieuwe groene kleurstelling ook een levendige kleur wordt.

In-house designer Giuseppe Spinelli heeft een serie product renders gemaakt van de verwachte Galaxy S21+ Phantom Green editie. Er is nog geen officieel beeldmateriaal beschikbaar van het groene model, zodoende is de weergave uitsluitend gebaseerd op onze perceptie. De kleur kan afwijken van het definitieve product.

Samsung maakt overigens vaker gebruik van de kleur groen voor haar smartphone modellen, zo werd de Galaxy S20 FE in een mint groene kleur uitgebracht, de Galaxy Note 20 verscheen in de kleur Mystic Green en voor de Galaxy S10 werd Prism Green in het leven geroepen.

Preorder plaatsen voor de Samsung S21 Plus

Wat betreft de prijzen, de S21+ heeft een vanaf prijs van €1.050, hiervoor ontvang je het model met 12GB/128GB geheugen. Voor €50 extra ontvang je 12GB RAM/256GB ROM. Het is dit keer extra belangrijk om vooraf een weloverwogen beslissing te maken omtrent welke geheugenvariant je prefereert, want een geheugenkaartje wordt niet langer ondersteunt.

Gedurende de preorder periode, die duurt tot en met 28 januari 2021, ontvang je bij aanschaf van een Samsung Galaxy S21 Plus een gratis setje Galaxy Buds Live draadloze oordopjes en de nieuwe Galaxy SmartTag Bluetooth tracker cadeau.

Verder is het belangrijk om je te realiseren dat er niet langer een oplader of oordopjes zijn inbegrepen in de verkoopverpakking. Deze kun je als optionele accessoire aanschaffen. Oude opladers zijn in de meeste gevallen wel compatibel, maar hiermee zal het opladen een langere tijd in beslag nemen. De Samsung S21 Plus biedt ondersteuning voor 25W snelladen.