Samsung Galaxy Buds Live wireless oordopjes

Tijdens het Galaxy Unpacked event afgelopen week heeft Samsung een reeks nieuwe producten aangekondigd, waaronder de Samsung Galaxy Note 20 (Ultra), de Galaxy Z Fold 2, de Galaxy Watch 3 en de Galaxy Tab S7 (Plus). Ook heeft de Koreaanse fabrikant nieuwe oordopjes geïntroduceerd, die vanzelfsprekend naadloos samenwerken met alle nieuwe Galaxy devices. De oortjes genaamd Samsung Galaxy Buds Live hebben een uniek design, waardoor deze beter in je oor zouden moeten blijven zitten.

De Galaxy Buds werden begin dit jaar opgevolgd door de Galaxy Buds+ in-ear headset. Nu komen daar de Galaxy Buds Live bij. De nieuwe oortjes leveren een fantastische geluidskwaliteit en hebben de vorm van boontjes, wat het draagcomfort ten goede moet komen. Door de kenmerkende vormgeving worden de wireless oordopjes ook wel Samsung Bean genoemd.

Samsung Buds Live met Active Noise Cancellation

Samsung heeft gekozen voor een gepolijste, glazende afwerking waardoor de draadloze oordopjes een chique uitstraling hebben. Er is keuze uit drie kleuren: Mystic Black, Mystic White en Mystic Bronze. Standaard wordt er een oplaadcase meegeleverd welke is geïnspireerd op een juwelendoosje, waardoor deze goed in de hand ligt en klein genoeg is om met je mee te dragen. Ook worden er wingtips meegeleverd, in twee maten.

De Samsung Galaxy Buds Live is de eerste headset van Samsung met Active Noise Cancellation. Hierdoor worden omgevingsgeluiden gedempt, waardoor de muziek veel beter tot z’n recht komt. Andere fabrikanten, waaronder Apple en Sony, leveren al langer oortjes met Active Noise Cancellation. Het is dan ook een bewezen effectieve technologie die zeker bijdraagt aan een betere algehele audio-ervaring.

Samsung heeft de Buds Live ook voorzien van 12mm luidsprekers met AKG-geluidstechnologie. De luidspreker zorgt samen met de baskoker voor diepe basgeluiden, met een luchtstroom die het geluid naadloos laat stromen.

De drietal ingebouwde microfoons zorgen ervoor dat ook de gesprekskwaliteit naar een nieuw niveau wordt getild. De zogenaamde ‘Voice Pickup Unit’ voelt wanneer jij je kaak beweegt, waarna de data wordt omgezet in spraaksignalen om een betere geluidskwaliteit te leveren.

Ook Bixby is present. De slimme spraak assistent van Samsung wordt geactiveerd door je eigen stem. Vervolgens kun je je telefoon bedienen met je stem – zonder dat je het toestel hoeft aan te raken. De Galaxy Buds Live zijn ook uitermate geschikt voor het luisteren naar Spotify, door de oortjes een seconde lang in te drukken wordt er automatisch verbinding gemaakt met je favoriete speellijsten.

Met de nieuwe in-ear oordopjes van Samsung kun je tot 6 uur non-stop naar muziek luisteren. Met een volle charging case wordt de tijdsduur verlengt tot wel 21 uur. Opladen van de case gaat overigens bijzonder snel, na 5 minuten laden kun je de oortjes alweer een uur lang gebruiken.

Beschik je over een smartphone die omgekeerd draadloos opladen ondersteunt, zoals de nieuwe Galaxy Note 20 of S20? Dan kun je jouw telefoon gebruiken om de oplaadcase op te laden. Ideaal voor onderweg, want zo hoef je zelfs geen stopcontact in de buurt te hebben om toch je oortjes weer van voldoende energie te kunnen voorzien.

Verbind de Galaxy Buds Live met andere mobiele apparaten

Soms wil je ook de mogelijkheid hebben om samen met een vriend(in) naar dezelfde muziek te luisteren. Om dan continue je oortjes te moeten uitwisselen is geen fijne oplossing. Daarom heeft Samsung Buds Together in het leven geroepen, zo wordt het mogelijk om je vriend(in) mee te laten luisteren naar jouw favoriete hits, maar dan gewoon via zijn of haar eigen headset.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Samsung Galaxy Buds Live is het aan te raden de Galaxy Wearable App te downloaden op je Android smartphone, zo kun je verbinding maken met andere slimme apparaten via Bluetooth. Heb je een iPhone? Dan kun je de Samsung Galaxy Buds app downloaden.

Daarnaast kun je het apparaat verbinden via je Samsung account. Zodra de Buds zijn gekoppeld verschijnen ze in een lijst met aangesloten apparaten. Vervolgens kun je met Bluetooth Info Sync eenvoudig schakelen tussen de verbonden devices.

Ook kun je de Samsung Buds Live verbinden met een Windows 10 PC. Door de Buds in pairing mode te zetten zal je PC de oortjes automatisch herkennen. Als alternatief kun je ook gebruik maken van de Windows Swift Pair functie via je computer.

Samsung Galaxy Buds Live kopen

De nieuwe in-ear headset met Active Noise Reduction gaat op vrijdag 21 augustus in de verkoop, gelijktijdig met de Galaxy Note 20 serie en de Tab S7 tablets. De wireless oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en brons. Wil jij de Galaxy Buds Live kopen? Los hebben ze een adviesprijs van €190. Er zijn echter verschillende manieren om korting te kunnen krijgen op deze nieuwe oortjes.

Heb je bijvoorbeeld nog een oud toestel in huis liggen om in te ruilen? Tijdelijks ontvang je €25 extra inruilwaarde bij aankoop van de Galaxy Buds Live. Je kunt de nieuwe oordopjes zelfs gratis bemachtigen, door een Galaxy Note 20 smartphone te kopen tijdens de preorder periode – deze actie loopt t/m 20 augustus 2020.