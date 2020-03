Samsung Bean wireless oortjes voor fitness doeleinden Samsung Electronics registreert handelsmerk voor Bean. Dit zijn draadloze oortjes met een ingebouwde sensor en een fitness guide voor workouts.

Recentelijk heeft Samsung de Galaxy S20 serie en de Galaxy Z Flip geïntroduceerd. Gelijktijdig werden ook de Galaxy Buds+ draadloze oordopjes onthuld, die een rijkere geluidservaring moeten leveren mede dankzij de 2-wegs dynamische speaker. Mogelijk zal Samsung binnenkort nog een nieuw soort oordopjes aankondigen, zo blijkt uit een recente trademark aanvraag.

Samsung Bean draadloze fitnessoortjes

In Europa heeft Samsung Electronics op 2 maart 2020 een trademark aangevraagd voor ‘Bean’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving:

Samsung Bean trademark description: Wearable wireless earsets comprised primarily of an MP3 player; wireless earsets incorporating a sensor for detecting whether the earset is on or off; wireless earsets incorporating software for providing a fitness guide; wireless earsets incorporating software for measuring distance, speed, time, changes in heart rate, activity level, calories burned; earphones.

Mogelijk dat de naam Samsung Bean refereert aan de vormgeving van de oordopjes, waarbij ‘bean’ staat voor een ‘boon’ die je in je oren kunt stoppen.

Uit de omschrijving blijkt dat het een wireless headset betreft met een ingebouwde sensor die kan detecteren of de oortjes aan of uit staan. Ook wordt er gesproken over een fitness guide en software voor het meten van de afstand, snelheid, tijd, veranderingen in de hartslag en verbrande calorieën.

Samsung heeft eerder fitnessoortjes geïntroduceerd, denk aan de Samsung Gear X Icon uit 2016. In 2018 werd er nog een vernieuwd model geïntroduceerd. In tegenstelling tot de Galaxy Buds+ zijn de Gear Icon X oortjes waterdicht volgens IP67 normering, ook is er 4GB opslaggeheugen ingebouwd en er is een automatische workout detectie ingebouwd.

Of de Bean hier een opvolger van wordt zullen we nog even moeten afwachten. Mogelijk dat de nieuwe oortjes binnen het Galaxy portfolio geplaatst worden. Net zoals de Gear smartwatches inmiddels ook zijn omgedoopt tot Galaxy smartwatches.

Bekijk hier de trademark aanvraag voor Samsung Bean.