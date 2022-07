Samsung Unpacked 2022: Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 Samsung bevestigt de datum voor het Galaxy Unpacked 2022 launch event, waar de Z Fold 4 en Z Flip 4 opvouwbare smartphones worden verwacht.

Samsung heeft de persuitnodigingen verstuurd voor het langverwachte Galaxy Unpacked 2022 Summer evenement. Tijdens dit event worden er ten minste twee nieuwe opvouwbare smartphones verwacht. Het gaat om de opvolgers van de populaire Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. De nieuwe vouwtelefoons krijgen hoogstwaarschijnlijk de bijpassende benamingen: Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. Het launch event zal op woensdag 10 augustus 2022 plaatsvinden. Het evenement is te bekijken via een live stream dat om 15:00 Nederlandse tijd van start gaat.

In de persuitnodiging vermeldt Samsung Electronics: “Innovatie gaat niet alleen over radicale ideeën; het gaat over het ontgrendelen van nieuwe ervaringen die ons dagelijks leven ten goede veranderen. Betekenisvolle innovaties gaan verder dan de techniek. Ze zorgen dat ons dagelijks leven rijker en veelzijdiger wordt, en dat we meer mogelijkheden krijgen dan ooit tevoren.”

Samsung Galaxy Unpacked 2022

Nu de officiële uitnodigingen zijn verstuurd en de datum voor het Unpacked event vast staat, kijken veel Galaxy fans vooruit naar aankomende maand. De afgelopen periode is er al veel gesproken over de verwachte vouwbare smartphones van Samsung. De Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn de allereerst waterbestendige vouwtelefoons. Verwacht wordt dat hun opvolgers hierop voortborduren. Volgens de geruchten zullen de Samsung Z Fold 4 en Z Flip 4 voorzien worden van een verbeterd scharniermechanisme.

De Galaxy Z Flip 4 clamshell telefoon krijgt naar verwachting opnieuw een groter scherm aan de buitenzijde. Deze werd reeds vergroot bij de 3de generatie, desondanks zijn veel gebruikers van mening dat een nog groter display het toestel nog veelzijdiger zal maken. Vermoedelijk zal de 4de generatie ook voorzien worden van een grotere batterij – de accucapaciteit behoort momenteel tot de grootste nadelen, zo bleek ook uit onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review.

Uiteraard zullen de nieuwe opvouwbare smartphones ook voorzien worden van de nieuwste en meest geavanceerde chipset van het moment. Waarschijnlijk gaat het om de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Release Samsung Z Fold 4 en Z Flip 4

Op woensdag 10 augustus zal Samsung Electronics alle details uit de doeken doen. Verwacht wordt dat ook de prijs en introductiedatum bekend zal worden gemaakt ten tijde van het launch event. Op basis van voorgaande jaren ligt het in de lijn der verwachtingen dat de release van de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 op vrijdag 26 augustus 2022 zal plaatsvinden.

De nieuwe vouwtelefoons zullen ongetwijfeld in een reeks nieuwe kleuren worden uitgebracht. Onlangs zijn er reeds verschillende officiële persafbeeldingen online verschenen, waaruit blijkt dat de Samsung Z Fold 4 in ten minste 3 kleuren wordt uitgebracht: zwart, goud en blauw. De Samsung Z Flip 4 is reeds gespot in de kleuren zwart, goud, zilver en paars. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung opnieuw een aantal exclusieve kleuren ter beschikking zal stellen, die uitsluitend via de website van de fabrikant te bestellen zullen zijn.

Vermoedelijk zal Samsung tijdens het Galaxy Unpacked 2022 Summer evenement ook de Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro smartwatches aankondigen – als opvolgers van de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Gelijktijdig zal ook de introductie van de Galaxy Buds 2 Pro draadloze oordopjes plaatsvinden.