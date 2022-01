Galaxy Unpacked preview: Samsung introduceert S22 serie Samsung zet blog post en teaser video online over de Galaxy S22 Ultra, hieruit blijkt dat het de opvolger wordt van de Galaxy S21 Ultra én de Note 20 Ultra.

Gelijktijdig heeft Samsung ook een blog post online gezet met een verklaring van Dhr. TM Roh, President & Head of M Business Samsung Electronics. De topman meldt: “Tijdens Unpacked in February 2022 zullen we de meest ‘noteworthy’ S-Serie smartphone introduceren die we ooit gecreëerd hebben”. Hierbij wordt op subtiele wijze gehint naar de Galaxy S22 Ultra, die voor het eerst in de geschiedenis van de S-serie wordt uitgerust met een S Pen compartiment – jarenlang de meest kenmerkende eigenschap van de Galaxy Note serie.

Nadat de Galaxy Note 20 (Ultra) halverwege 2020 is geïntroduceerd heeft Samsung geen nieuwe Note smartphone meer aangekondigd. De nieuwe Galaxy S22 Ultra moet nu de opvolger worden van zowel de Galaxy S21 Ultra als de Note 20 Ultra. Dat wordt ook in onderstaande video geïllustreerd: twee telefoons worden samen één.



Samsung Galaxy S22 Ultra

In de bijbehorende blog post meldt dhr. Roh verder: “Get ready for the ultimate Ultra experience”. Hiermee wordt de benaming van de telefoon bevestigd: Galaxy S22 Ultra. Gedurende de afgelopen maanden zijn er meerdere geruchten geweest dat Samsung het nieuwe topmodel mogelijk een andere naam zal geven, zoals ‘Galaxy S22 Note’.

LetsGoDigital wist in december reeds de eerste officiële persafbeelding van de Samsung Galaxy S22 serie te bemachtigen. Op de afbeelding is tevens de benaming ‘Galaxy S22 Ultra’ te lezen. Zodoende dat de modelnaam inmiddels niet meer als een verrassing komt.

Ook over de camera is inmiddels het nodige bekend. Het wordt de eerste Galaxy telefoon met een Super Clear Lens. Daarnaast zegt Roh in zijn verklaring: “With it, you will own the night – taking the best and brightest photos and videos you’ve ever captured with a phone. You will also dominate the day with power, speed and tools that can’t be found elsewhere.” Het lijkt erop dat het nieuwe vlaggenschip een betere beeldkwaliteit zal leveren in de avonduren, waarbij beelden meer detailrijker en helderder ogen.

Galaxy Unpacked 2022 evenement

Verwacht wordt dat de nieuwe S-series smartphones op woensdag 9 februari 2022 officieel geïntroduceerd zullen worden. Hiervoor zal Samsung een Galaxy Unpacked evenement organiseren. Hoewel de officiële persuitnodigingen nog verstuurd moeten worden, is inmiddels bekend dat het event om 16:00 Nederlandse tijd zal plaatsvinden. Samsung Galaxy Unpacked zal tevens via een live stream te volgen zijn. Na de officiële introductie wordt het ook mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe modellen. Vermoedelijk vindt de release van de Galaxy S22 serie twee weken later plaats, op 24 of 25 februari 2022.