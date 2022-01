Samsung Galaxy Tab S8 Plus De Samsung Tab S8 Plus wordt een uiterst krachtige en veelzijdige Android tablet, geleverd met S Pen. Het nieuwe model wordt in februari 2022 verwacht.

Samsung’s meest geavanceerde tablet, de Galaxy Tab S7 Plus zal komende maand worden opgevolgd door de Galaxy Tab S8 Plus. Gelijktijdig wordt er ook een basismodel en een Tab S8 Ultra verwacht. Laatstgenoemde wordt een geheel nieuw en extra geavanceerd model, waardoor de Plus variant niet langer het topmodel zal zijn. Desondanks haal je met deze 12,4-inch tablet een bijzonder veelzijdig apparaat in huis. Ideaal voor entertainment, maar ook voor werkdoeleinden.

De afgelopen periode is er al veel nieuws online verschenen omtrent de nieuwe tablet line-up. Aan de hand van alle beschikbare informatie heeft LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van de verwachte Galaxy Tab S8 Plus – nadat we eerder al de Galaxy Tab S8 Ultra en Galaxy Tab S8 in beeld hebben gebracht.

Samsung Tab S8 Plus specs & kenmerken

Over het displayformaat is nog enige onduidelijkheid. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat het Plus model wordt uitgerust met een 12,4” display – net als z’n voorganger. WinFuture zette enkele dagen geleden echter een reeks specs online, waarbij melding wordt gemaakt van een 12,7-inch display met een 2800 x 1752 pixel resolutie. Dat zou betekenen dat het nieuwe model iets groter wordt dan z’n voorganger.

De totale afmetingen van het apparaat blijven echter exact gelijk: 285 x 185 x 5,7mm. Mogelijk dat de schermranden iets kleiner worden dan voorheen, hoewel dat niet uit de afbeeldingen valt op te maken. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de tablet toch z’n 12,4” zal behouden – veel zal het overigens niet uitmaken. Qua beeldschermgrootte valt de Tab S8 Plus tussen het basismodel en het Ultra model.

Het gaat om een Super AMOLED display met een WQXGA+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. Het scherm heeft een helderheid van 420 nits, wat overeenkomt met het Ultra model. De vingerafdruksensor wordt in de display verwerkt, zodat je de tablet relatief snel en eenvoudig kunt ontgrendelen. Ook wordt de Samsung Tab S8 Plus voorzien van gezichtsherkenningstechnologie.

Krachtige 5G tablet met Android 12 OS

De nieuwe Samsung tablet draait op het Android 12 besturingssysteem in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. De Galaxy Tab S8 Plus wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Dit is de snelste en meest krachtige chipset die Qualcomm ooit heeft geproduceerd. Deze SoC zal de komende periode ook in veel high-end telefoons gebruikt worden, waaronder de Samsung Galaxy S22 serie.

Deze chip biedt tevens ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. Zodoende kun je met het Galaxy Tab S8 5G model ook gebruik maken van alle voordelen die het snelle 5G netwerk met zich meebrengt. Uiteraard zal er ook een WiFi-only model worden uitgebracht, ideaal als je de tablet hoofdzakelijk thuis gebruikt.

Samsung lijkt voornemens te zijn om twee geheugenvarianten uit te brengen. Standaard zal het Plus model worden voorzien van 8GB RAM en 128GB ROM. Dat betekent dat het werkgeheugen wordt vergroot, dit was namelijk 6GB. Naast een 128GB opslagvariant zal Samsung ook een 8GB / 256GB model uitbrengen. Mocht je door de tijd heen behoefte hebben aan meer opslaggeheugen, dan kun je gebruik maken van een microSD geheugenkaart.

Uiteraard zal Samsung ook de nodige aandacht besteden aan de geluidskwaliteit, om optimaal te kunnen genieten van al je multimedia content. Er worden vier speakers geïntegreerd, die verdeeld over de zijkanten van de tablet wordt geplaatst. De stereo speakers zijn getuned door AKG en bieden Dolby Atmos ondersteuning voor een rijke 3D surround sound ervaring.

Dubbele camera

De selfie-camera van het Plus model zal gelijk zijn aan het basismodel. Het gaat om een 12 megapixel front-camera (f/2.4), deze wordt in de schermrand geplaatst – wat er mijn inziens een stuk beter uitziet dan de notch van de Galaxy Tab S8 Ultra. De front-camera is te gebruiken voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken.

Op de achterzijde wordt een dual camera geplaatst. Dit camerasysteem is voor alle drie de Tab S8 modellen gelijk. Het gaat om een 13 megapixel groothoekcamera en een 6 megapixel ultra-groothoekcamera. Naast de dubbele camera is een LED flitser opgenomen.

Direct naast het camerasysteem heeft Samsung een zwarte magnetische bies aangebracht – zoals we ook kennen van z’n voorganger. Hier kan de S Pen aan vastgeklikt worden. Ook bovenop de tablet is een magneetstrip aangebracht. Zodoende kun je de styluspen eenvoudig aan de tablet koppelen, waardoor je deze minder snel kunt verliezen.

S Pen en optionele accessoires

Uiteraard zullen er ook weer tal van optionele accessoires beschikbaar worden gesteld, zoals een Galaxy Tab S8 Book Cover. Deze dient als hoesje om je tablet te beschermen en beschikt tevens over een geïntegreerde penhouder voor de S Pen. Verder ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung ook een Book Cover Keyboard zal uitbrengen, waarbij je additioneel over een toetsenbord beschikt om extra productief te werk te kunnen gaan.

De styluspen wordt overigens standaard meegeleverd – bij alle drie de Tab S8 modellen. Het Ultra model zal over een S Pen beschikken met een extra lage latentie van 2,8ms. Het is nog onbekend of de Tab S8 Plus dezelfde styluspen krijgt, of dat dit model het moet doen met de oudere S Pen die een vertraging van 9ms kent.

Samsung zal ongetwijfeld de nodige apps voor-installeren om de veelzijdigheid van de S Pen te onderstrepen. Denk bijvoorbeeld aan Samsung Penup en Samsung Notes, evenals thrid-party apps zoals Clip Studio Paint, Canva en Noteshelf.

De Samsung Galaxy Tab S8+ wordt uitgerust met een 10.090 mAh batterij. Dat betekent dat de accucapaciteit ongewijzigd blijft ten opzichte van de S7+. Als de displaygrootte van 12,4” wordt gehandhaafd, zal dit betekenen dat je met een volle accu zo’n 10 tot 12 uur vooruit gaat.

Net als z’n voorganger zal de Tab S8 Plus ondersteuning bieden voor 45W bedraad opladen. Ditmaal lijkt Samsung echter niet voornemens te zijn om een oplader mee te leveren in de verkoopverpakking. Je kunt besluiten om je oude oplader te gebruiken (die vermoedelijk langzamer zal zijn) of een nieuwe te kopen. De nieuwe 45 Watt oplader staat sinds deze week op de Nederlandse Samsung website vermeld, het lijkt erop dat deze lader €50 gaat kosten.

De nieuwe tablet zal naar verwachting 567 gram wegen en heeft de volgende afmetingen (BxHxD) : 285 x 185 x 5,7mm. Over de beschikbare kleuren bestaat nog enige onduidelijkheid, mogelijk wordt de Tab S8 Plus uitgebracht in de kleuren grijs, wit en pink gold.

Galaxy Tab S8 Plus Release & Prijs verwachting

Verwacht wordt dat Samsung op dinsdag 8 februari of woensdag 9 februari 2022 een Galaxy Unpacked evenement zal opzetten om de nieuwe Galaxy S22 smartphones en de Galaxy Tab S8 modellen te introduceren. Het launch event zal via een live stream te volgen zijn. Vermoedelijk gaan de pre-order verkopen een dag na de officiële introductie van start.

Van de S22 telefoons is bekend dat de release zal plaatsvinden op vrijdag 25 februari, 2022. Mogelijk gaan op dat moment ook de tablets officieel in de verkoop. Verwacht wordt dat Samsung de volgende adviesprijzen zal hanteren voor het nieuwe Plus model.

Samsung Galaxy Tab S8 Plus (12,4”)

• WiFi-only – 8GB / 128GB : € 900

• WiFi-only – 8GB / 256GB : € 950

• 5G versie – 8GB / 128GB : € 1.050

• 5G versie – 8GB / 256GB : € 1.100

Als dit inderdaad de verkoopprijzen worden, dan zou dat betekenen dat het basismodel voor dezelfde prijs in de markt wordt gezet als de S7+ anderhalf jaar geleden. De 256GB varianten zijn opmerkelijk genoeg wel iets goedkoper geprijsd. Bij de Tab S7+ hanteerde Samsung namelijk een meerprijs van €80 voor het 256GB model. Over drie weken zal Samsung alle details uit de doeken doen.

