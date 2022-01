Samsung Galaxy Tab S8 De Galaxy Tab S8 wordt beduidend krachtiger dan z’n voorganger en voorzien van de nieuwste Android software. Wordt geleverd met S Pen, zonder oplader.

Nadat eerder deze maand de Galaxy S21 FE officieel is aangekondigd kijken veel Galaxy-fans uit naar februari. Dan zal Samsung een Galaxy Unpacked evenement organiseren om de nieuwe Galaxy S22 modellen te introduceren. Gelijktijdig zal het bedrijf hoogstwaarschijnlijk ook de nieuwe Galaxy Tab S8 tablet reeks aankondigen. Het gaat om drie modellen. De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra met 14,6” AMOLED display wordt het grootste model. Daarnaast wordt er een 12,4” Galaxy Tab S8 Plus verwacht, en een basismodel met een 11” display.

In deze publicatie beperken we ons tot de 11” Galaxy Tab S8. Dit wordt voorlopig de goedkoopste toevoeging binnen de high-end Tab S-serie. Op den duur zal er hoogstwaarschijnlijk ook nog een Galaxy Tab S8 FE verschijnen, als opvolger van de Tab S7 FE.

Samsung Tab S8 een 5G tablet met 11″ LCD display

Het basismodel zal op verschillende punten afwijken ten opzichte van z’n duurdere broers. Desondanks wordt deze tablet voorzien van dezelfde software en dezelfde processor. Ook wordt er standaard een S Pen meegeleverd.

Naar aanleiding van alle informatie die tot dusver bekend is heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, een serie 3D productbeelden gemaakt van de verwachte Samsung Galaxy Tab S8 tablet.

Het gaat om de opvolger van de halverwege 2020 geïntroduceerde Tab S7. Samsung lijkt er opnieuw voor te kiezen om een 11” LTPS TFT display toe te passen met een WQXGA resolutie (2560 x 1600 pixels) en een 120Hz refresh-rate. Het LCD scherm krijgt een piekhelderheid van 500 nits. De displayspecificaties lijken gelijk te blijven aan z’n voorganger.

De 2022 tablet zal worden aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, zo maakte WinFuture van het weekend bekend. Dit is de snelste en krachtigste mobile chip van Qualcomm, gebakken volgens het 4nm procedé. Deze SoC levert tot wel 40% betere en snellere prestaties dan de twee jaar oudere Snapdragon 865 – die in de Tab S7 is toegepast.

Een ander voordeel ten opzichte van z’n voorganger, dankzij de geïntegreerde 5G modem kun je met de Galaxy Tab S8 ook gebruik maken van het 5G mobiele internet netwerk – mits je voor het 5G model kiest uiteraard, want er zal ook een WiFi-only model ter beschikking worden gesteld.

Standaard wordt de Samsung Tab S8 uitgerust met 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Daarnaast zal er een variant beschikbaar worden gesteld met 256GB geheugen. Ongeacht welk model je prefereert, de tablet biedt tevens microSD geheugenkaart ondersteuning – zodat je het opslaggeheugen eenvoudig achteraf kunt uitbreiden.

Android 12 OS met de One UI 4.1 interface

Ook de software wordt vernieuwd. Waar z’n voorganger uit de doos op Android 10 draait, zullen de nieuwe Tab S8 modellen op Android 12 draaien. Daar wordt de One UI 4.1 skin overheen geplaatst. Samsung heeft de Tab S7 modellen inmiddels ook voorzien van een Android 12 update, deze tablets zullen komend jaar echter alweer hun laatste OS update ontvangen.

Consumenten die de Galaxy Tab S8 kopen zullen uiteraard nog beduidend langer kunnen genieten van up-to-date software. De high-end tablet wordt gegarandeerd voorzien van 3 jaar Android OS updates en vier jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat er nog een update naar Android 13, Android 14 en ten slotte Android 15 in het verschiet ligt – ervan uitgaande dat Google de naamstructuur niet zal wijzigen.

De Samsung Galaxy Tab S8 krijgt geen notch, zoals het topmodel wel krijgt. Het basismodel krijgt iets bredere schermranden, waardoor er nog voldoende ruimte in de bezel is om de selfiecamera te herbergen. Het gaat om een 12 megapixel front-camera, die uiteraard ook inzetbaar is voor het voeren van videogesprekken.

Op de achterzijde wordt een dubbele camera geplaatst, waarvan de specificaties gelijk zijn voor alle drie de Tab S8 modellen. Het gaat om een 13MP groothoekcamera (f/2.0) en een 6MP ultra-groothoekcamera (f/2.2) met autofocus. Ook is er een LED flitser voorhanden.

Vanzelfsprekend heeft Samsung ook de nodige aandacht besteed aan het geluidssysteem, dat getuned is door AKG. Het gaat om een quad-speaker met Dolby Atmos ondersteuning, voor een prachtige 3D surround sound ervaring.

Wordt geleverd met S Pen, maar zonder oplader

Hoewel het basismodel ook wordt geleverd met een S Pen is de kans aanwezig dat het niet om dezelfde S Pen gaat die bij de S8 Ultra wordt geleverd. Laatstgenoemde zal over een verbeterde styluspen beschikken met een extra lage latentie van slechts 2,4ms – vergelijkbaar met de Galaxy S22 Ultra. Hierdoor voelt het schrijven met de stylus net zo natuurlijk aan als met een reguliere pen, zonder enige vorm van vertraging.

De kans is groot dat de Tab S8 het moet doen met de vorige generatie S Pen – die met een latentie van 9ms alsnog beduidend natuurgetrouwer aanvoelt dan de 26ms S Pen van de Tab S7. De Galaxy Tab S7 Plus is overigens al wel voorzien van zo’n 9ms S Pen. De stylus zal tevens Air Gesture functionaliteit ondersteunen.

Als je klaar bent mag de stylus, kan deze magnetisch aan de tablet gekoppeld worden – via de achterzijde of bovenzijde. Zo kun je voorkomen dat de styluspen overal blijft rondslingeren.

Verder zal de tablet uiteraard ondersteuning bieden voor WiFi, Bluetooth 5.2, Samsung DeX en Wireless DeX. Zoals we van Samsung consumenten elektronica producten gewend zijn zal ook het Knox beveiligings-platform voorhanden zijn, om het apparaat optimaal te beschermen.

De 11” Samsung tablet wordt uitgerust met een krachtige 8.000 mAh batterij, om urenlang te kunnen genieten van je favoriete multimedia bestanden, games etc. Vermoedelijk zal de Galaxy Tab S8 ondersteuning bieden voor 45W snelladen. Opladen gaat via de USB-C aansluiting aan de zijkant van het apparaat.

De oplader zal ditmaal als optionele accessoire worden aangeboden – zoals ook al het geval is bij de vorig jaar gelanceerde Galaxy S7 FE. Het apparaat weegt 507 gram en heeft de volgende afmetingen (BxHxD): 253,8 x 165,4 x 6,3mm.

Samsung Galaxy Tab S8 Prijs & Release info

Vermoedelijk wordt de Galaxy Tab S8 serie op 8 februari 2022 officieel geïntroduceerd, gelijktijdig met de Galaxy S22 smartphone line-up. Verwacht wordt dat Samsung de volgende kleuren, geheugenvarianten en prijzen zal hanteren voor de nieuwe tablet.

Samsung Galaxy Tab S8 (11”)

• WiFi-only – 8GB / 128GB : €700

• WiFi-only – 8GB / 256GB : €750

• 5G versie – 8GB / 128GB : €850

• 5G versie – 8GB / 256GB : €900

• Kleuren: Grijs, Zilver en Pink Gold

Dat betekent dat het WiFi model voor dezelfde prijs in de markt wordt gezet als z’n voorganger – alleen zonder oplader ditmaal. Voor het 5G model zal €50 extra worden gevraagd, ten opzichte van het 4G LTE model van de S7.

Prijzen voor de 12,4” Tab S8 Plus beginnen vermoedelijk bij €900. Voor de 14,6” Tab S8 Ultra zal waarschijnlijk een vanaf prijs van zo’n €1.050 worden gehanteerd. Voor alle drie de modellen geldt dat de basisuitvoering voorzien wordt van 8GB RAM en 128GB ROM.

Mocht je overigens een nieuwe Android tablet willen kopen, in aanloop naar de officiële introductie van de Tab S8 serie heeft Samsung momenteel een aanbieding lopen voor de huidige modellen. Je ontvangt nu tijdelijk €100 extra inruilwaarde als je een oude telefoon of tablet inlevert. De Galaxy Tab S7 WiFi-only kost € 700, voor het 4G LTE model betaal je € 800.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy Tab S8 are created by graphic designer Parvez Khan, aka Technizo Concept. The images are based on the latest rumors. This product is not yet for sale, Samsung is expected to release the Tab S8 series in February 2022. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.