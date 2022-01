Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Drie high-end Samsung tablets op komt. De Galaxy Tab S8 Ultra wordt extra groot en extra krachtig. Dit is de beste Android tablet die je in 2022 kunt kopen.

Komende maand zal Samsung rond 8 februari 2022 een Galaxy Unpacked evenement organiseren. Tijdens het event, dat via een live stream te volgen zal zijn, wordt de Samsung Galaxy S22 serie geïntroduceerd. De nieuwe line-up zal uit drie high-end smartphone modellen bestaan: de Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Waarschijnlijk zal Samsung gelijktijdig ook drie nieuwe high-end tablets introduceren: de Galaxy Tab S8, de Tab S8 Plus en de Tab S8 Ultra.

Het gaat om de opvolgers van de halverwege 2020 uitgebrachte Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus. Het zijn de meest geavanceerde Android tablets die je kunt kopen – en daarmee geduchte concurrenten van de populaire Apple iPad modellen. De Samsung Galaxy Tab S8 Ultra wordt een geheel nieuw model, die extra geavanceerd en extra groot is. De 5G tablet krijgt een gigantisch 14,6-inch Super AMOLED display.

Samsung Tab S8 Ultra met 14,6″ AMOLED display

De afgelopen periode is er online veel gezegd en geschreven over de langverwachte high-end tablets van Samsung. Op basis van alle reeds beschikbare informatie heeft LetsGoDigital een reeks product renders gemaakt van het nieuwe topmodel: de Galaxy Tab S8 Ultra.

Noemenswaardig bij dit model is zonder twijfel de inkeping voor de camera. Samsung heeft niet eerder een tablet uitgebracht met een notch. De Tab S8 Ultra krijgt dan ook aanzienlijk smallere schermranden dan voorheen, waardoor Samsung simpelweg genoodzaakt is om een andere oplossing te zoeken voor de front-camera.

Doordat de schermranden kleiner zijn kan er een groter display worden toegepast, zonder dat de afmetingen van het apparaat toenemen. Dit komt de draagbaarheid en het gebruikersgemak ten goede. De Tab S7 Plus werd al geroemd om z’n mooie AMOLED display (12,4-inch, WQXGA+ resolutie, 120Hz), het nieuwe Ultra model zal ongetwijfeld een nog betere kijkervaring bieden.

Het topmodel wordt uitgerust met een 14,6-inch display met een WQXGA+ resolutie (2.960 x 1.848 pixel) en een 120hz refresh-rate. De piekhelderheid bedraagt 420 nits. De display wordt beschermt middels Corning Gorilla Glass 5 – zoals ook al het geval was bij z’n voorganger.

De inkeping biedt plaats aan twee camera’s, met een groothoek- en een ultragroothoeklens. Beide worden voorzien van een 12 megapixel beeldsensor. Video’s kunnen naar verwachting in 4K resolutie @ 60fps worden opgenomen, met beide lenzen. Volgens de Zuid-Koreaan SuperRoader zal Samsung ditmaal ook Auto Framing toevoegen – vergelijkbaar met de Center Stage functionaliteit van Apple.

De Auto Framing feature werd voor het eerst geïmplementeerd in de Samsung Galaxy Z Fold 2 opvouwbare telefoon en zorgt ervoor dat het onderwerp altijd scherp in beeld blijft tijdens het maken van een video opname – ideaal voor het opnemen van hands-free video’s, zoals een vlog. De camera zal jouw bewegingen automatisch volgen en blijven scherpstellen.

Vernieuwde S Pen met lagere latentie

Uiteraard zal het nieuwe topmodel ook ondersteuning bieden voor de S Pen, om extra productief en creatief te werk te kunnen gaan. Samsung zal de styluspen opnieuw verbeteren. De Tab S8 Ultra krijgt volgens Ice Universe een S Pen met een latentie van slechts 2,8ms. In de praktijk betekent dit dat het schrijven met de S Pen net zo natuurlijk aanvoelt als met een reguliere pen.

Bij de S Pen van de Tab S7 Plus werd de latentie ook al verlaagd. Bij voorgaande modellen ging het om een latentie van 26ms, dit werd bij de Tab S7+ verlaagd naar 9ms. Ook de Galaxy Note 20 Ultra en S21 Ultra zijn compatibel met een 9ms S Pen. Ditmaal gaat Samsung dus nog een stap verder met een vertraging van slechts 2,8ms. Dat zal zowel voor de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra als de Galaxy S22 Ultra gaan gelden.

Je kunt de styluspen magnetisch bevestigen aan te tablet, zowel aan de achterzijde als bovenzijde. Zodoende wordt de kans dat de S Pen ergens blijft slingeren aanzienlijk verkleind. Samsung geeft via de software ook automatisch een waarschuwing als de S Pen buiten bereik van de tablet verkeerd.

De nieuwe tablet wordt voorzien van Android 12, in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. Onder de motorkap wordt de uiterst krachtige Snapdragon 8 Gen 1 geplaatst, dit is de nieuwste en meest krachtige mobile chip van Qualcomm. Lange tijd werd er vanuit gegaan dat het om de Snapdragon 898 zou gaan. Het lijkt er echter op dat Samsung de nieuwe tablets zo krachtig mogelijk wil maken.

Het Ultra model wordt voorzien van het meest geheugen. Er worden meerdere geheugenvarianten uitgebracht. Het gaat om 8GB / 12GB / 16GB RAM en 128GB / 256GB en 512GB opslaggeheugen. Ondersteuning voor een microSD geheugenkaart blijft gehandhaafd.

Verder wordt de Samsung Tab S8 Ultra uitgerust met een dual stereo speaker systeem met Dolby Atmos ondersteuning. Op de achterzijde wordt ook een dubbele camera geplaatst. Hiervoor wordt een 13 megapixel hoofdcamera ingezet, evenals een 6MP ultra-groothoekcamera met autofocus en een LED flitser. Het ontgrendelen van de tablet kan middels de vingerafdruksensor die in het scherm geïntegreerd is of via gezichtsherkenningstechnologie.

Het nieuwe Ultra model wordt de grootste tablet die Samsung ooit heeft uitgebracht. Mede daarom krijgt dit multifunctionele multimedia apparaat ook een extra grote batterij van 11.200 mAh. Details omtrent de laadsnelheid zijn nog onbekend.

Vermoedelijk biedt de Galaxy Tab S8 Ultra ondersteuning voor 45W snelladen – net zoals het geval zal zijn bij de Galaxy S22 Plus en de Galaxy S22 Ultra. Opladen gaat via de USB-C aansluiting, aan de zijkant van het apparaat. Een oplader zal vermoedelijk niet standaard worden meegeleverd.

De tablet weegt 728 gram. Dat is overigens aanzienlijk zwaarder dan de Tab S8 Plus (576 gram). De afmetingen bedragen: 208,6 x 326,4 x 5,5mm. Verder biedt de Android tablet van Samsung ondersteuning voor Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 en optioneel 5G support.

Prijs & Verkrijgbaarheid Samsung Galaxy Tab S8 serie

De nieuwe tablet line-up van Samsung zal begin februari officieel gepresenteerd worden, vermoedelijk gelijktijdig met de S22 smartphone modellen. Zodra de nieuwe aanwinsten officieel zijn geïntroduceerd zal de voorverkoop van start gaan. Tijdens de pre-order periode zal Samsung ongetwijfeld een aantrekkelijke actie opzetten, waarbij je bijvoorbeeld de Galaxy Buds 2 cadeau krijgt. Vermoedelijk zal de release van de drietal nieuwe tablets eind februari plaatsvinden.

Op den duur zal Samsung overigens ook een goedkope variant uitbrengen, in de vorm van een Galaxy Tab S8 FE – als opvolger van de Tab S7 FE. De kans is echter groot dat deze tablet pas rond 2023 zal arriveren.

Verwacht wordt dat de nieuwe Tab S8 line-up in ten minste drie kleuren wordt uitgebracht: Grijs, Zilver en Pink Gold. De website Appuals maakte eerder deze week de mogelijke Europese retail prijzen bekend. Waarschijnlijk zal Samsung de volgende geheugen opties en prijzen hanteren:

Samsung Galaxy Tab S8 (11”)

• WiFi-only – 8GB / 128GB : €700

• WiFi-only – 8GB / 256GB : €750

• 5G versie – 8GB / 128GB : €850

• 5G versie – 8GB / 256GB : €900

Samsung Galaxy Tab S8 Plus (12,4”)

• WiFi-only – 8GB / 128GB : €900

• WiFi-only – 8GB / 256GB : €950

• 5G versie – 8GB / 128GB : €1.050

• 5G versie – 8GB / 256GB : €1.100

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (14,6”)

• WiFi only – 8GB / 128GB : €1.050

• 5G versie – 8GB / 128GB : €1.200

• 12GB / 256GB variant : prijs onbekend

• 16GB / 512GB variant : prijs onbekend

