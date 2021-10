Samsung Galaxy Tab S7 FE review De Galaxy Tab S7 FE is een goedkoop alternatief op de high-end Tab S7 Plus. Deze Android tablet is snel, heeft een groot scherm en een lange accuduur.

In mei dit jaar kondigde Samsung de Galaxy Tab S7 FE aan, als goedkope variant van de Tab S7 Plus. Laatstgenoemde hebben we afgelopen jaar al eens onderworpen aan een uitgebrachte review. Hoewel de Galaxy Tab S7 Plus nog altijd veruit de beste Android tablet is die je kunt kopen, is de Tab S7 FE 5G een stuk goedkoper. Bovendien wordt deze Android 11 tablet geleverd met een S Pen.

Sinds halverwege juni is de 5G tablet verkrijgbaar in Nederland voor een vanaf prijs van €530. Wat mag je van de Samsung Galaxy Tab S7 FE verwachten en levert deze tablet een fijne gebruikerservaring? Web redacteur Daniël Den Hollander zocht het uit en heeft een uitgebreide review op AndroidWorld gepubliceerd, waarin hij zijn ervaringen met de nieuwste mid-range tablet van Samsung uiteen heeft gezet.

Samsung Galaxy Tab S7 Fan Edition tablet

De benaming ‘FE’ staat voor ‘Fan Edition’. Zo is er ook een Galaxy S20 FE smartphone, ook de Galaxy S21 FE zit al enige tijd in de planning. Deze toestellen ‘zijn gemaakt voor de fans’, met relatief veel functies voor een schappelijke prijs. De Galaxy Tab S7 FE is de eerste ‘Fan Edition’-tablet.

De draagbare PC beschikt over een premium aluminium behuizing en een 12,4-inch LCD display. Qua schermgrootte is de Tab S7 FE gelijk aan het topmodel, de Tab S7 Plus. Om kosten te besparen is er ditmaal echter een LCD scherm ingezet, in plaats van een AMOLED scherm.

Over het scherm meldt Daniël in zijn Galaxy Tab S7 FE review: “Het scherm van de Galaxy Tab S7 FE heeft levendige kleuren en ook de helderheid is voldoende. De zwartwaarden zijn niet even natuurlijk als bij AMOLED, maar het komt wel in de buurt. Ik ben er zeker van dat heel wat gebruikers bij dit scherm niet zouden merken dat ze eigenlijk een LCD in handen hebben.”

Jammer is wel dat Samsung de FE ook heeft voorzien van een lagere refresh-rate van 60Hz – ten opzichte van 120Hz voor de andere Tab S7 modellen. Hierdoor zien bewegende animaties er net wat minder vloeiend uit en ook tijdens het scrollen en gamen komt een hoge refresh-rate goed tot z’n recht – zeker in combinatie met het grote display van de S7 FE. Helaas is dit een functie waarop is bespaard bij dit model.

Grote Android tablet met S Pen

Het is uiteraard fijn dat Samsung standaard een S Pen meelevert. De styluspen van Samsung is enorm veelzijdig. Ideaal om aantekeningen mee te maken. Handgeschreven tekst kunt je eenvoudig converteren naar digitale letters. Ook is de S Pen een handige tool om mee te tekenen, hiervoor worden ook verschillende apps meegeleverd – zoals Clip Studio Paint en Canva.

Over de prestaties van de Samsung Galaxy Tab S7 FE meldt Daniël in zijn review: “Samsung laat zijn Galaxy Tab S7 FE werken met twee verschillende chipsets: de Snapdragon 778G en de Snapdragon 750G die 5G ondersteunt. Ik kon de 5G-variant testen. Een andere keuze die je moet maken is de configuratie van 4GB/64GB en 6GB/128GB. De tablet die ik gebruikte tijdens de reviewperiode heeft 4GB aan werkgeheugen en dat is voor deze tablet eigenlijk al voldoende. Hij kan genoeg apps naast elkaar laten werken zonder problemen, ook in split-screen-modus draait hij apps soepel.“

Verder is er een 5MP selfiecamera beschikbaar die uiteraard ook kan worden ingezet om te videobellen. Op de achterzijde is een 8MP camera met autofocus geplaatst. De camera maakt redelijke foto’s en video’s – voldoende voor een tablet. Aangaande de accucapaciteit zit je met de Tab S7 FE wel goed. De tablet beschikt over een 10.090 mAh batterij, waardoor je zonder problemen urenlang vooruit kunt.

Prijs & Verkrijgbaarheid

Voor het 5G instapmodel betaal je € 600 (4GB/64GB). Daarnaast kun je een variant met 6GB RAM / 128GB ROM kopen voor € 650. Kies je liever voor WiFi-only dan zijn de prijzen vastgesteld op respectievelijk € 530 en € 580. Ongeacht welk model je prefereert, het opslaggeheugen is uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart. Tot en met 31 oktober 2021 geeft Samsung een gratis setjes Galaxy Buds 2 draadloze oordopjes (t.w.v. € 150) cadeau bij aankoop van een Tab S7 FE.

Samsung biedt de tablet aan in vier kleuren: Mystic Black, Mystic Green, Mystic pink en Mystic Silver. Mocht je overwegen om deze tablet te kopen, een oplader ontbreekt helaas in de verkoopverpakking. De Tab S7 Fan Edition biedt ondersteuning voor 45 Watt bedraad snelladen. Een 45W Samsung oplader kost € 35.